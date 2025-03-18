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Общество
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Hashdex готовит прорыв: изменит ли новый ETF баланс на крипторынку

Криптовалютный инвестфонд Hashdex обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с запросом на обновление состава своего Nasdaq Crypto Index US ETF. Если SEC одобрит изменения, к уже присутствующим в фонде биткоина (BTC) и эфире (ETH) добавятся еще семь цифровых активов: Litecoin (LTC), XRP, Cardano (ADA), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) и Uniswap (UNI).

Этот шаг может оказать существенное влияние на рынок. Для инвесторов он открывает новые возможности: благодаря включению альтокинов фонд становится более диверсифицированным, что позволяет уменьшить зависимость от колебаний лишь двух основных криптовалют. Это важно как для институциональных инвесторов, стремящихся к стабильности, так и для розничных игроков, которые ищут дополнительные варианты для расширения своих портфелей и получения большей выгоды.

Однако вопрос не только в удобстве. Включение этих активов в регулируемый ETF может поднять статус альтокинов, сделав их более привлекательными для традиционных инвесторов. Это означает рост ликвидности, а также постепенную интеграцию криптовалют в классические финансовые инструменты, что может положительно отразиться на общей стабильности рынка. Более широкий выбор активов будет способствовать новым возможностям для трейдеров и криптопредпринимателей.

Кроме того, такая инициатива может иметь долгосрочный эффект. Увеличение присутствия альтокинов в регулируемых продуктах способно способствовать их массовой адаптации, поскольку они становятся более доступными для широкого круга инвесторов. Это может изменить не только динамику рынка, но и стратегию крупных игроков, которые смогут учитывать более широкий спектр активов в своих портфелях. В то же время рост доверия к альтокинам будет способствовать их более стабильному развитию.

В то же время, есть риски. SEC неоднократно отказывала в утверждении криптовалютных фондов из-за проблем с регулированием и рыночными рисками. Если этот ETF получит одобрение, это станет важным сигналом для всей криптоэкосистемы, подтверждая ее постепенную интеграцию в традиционные финансовые рынки. Если регулятор отклонит заявку, это может указать на продолжение жесткой позиции относительно криптовалют, что может сдержать развитие отрасли в США. Ожидается, что решение SEC по этой инициативе Hashdex станет определяющим для будущего криптоиндустрии и ее регуляторного признания.

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