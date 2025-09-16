Вторник, 16 сентября, 2025
В Умань уже прибыли тысячи хасидов: к Рош-ха-Шана ожидается до 50 000 паломников из разных стран. Меры безопасности усилены.
Хасиды начали прибывать в Умань: какого числа Рош-ха-Шана и зачем они ежегодно приезжают в Украину

Каждую осень Умань становится эпицентром крупного международного паломничества. С середины сентября 2025 года в город уже начали прибывать тысячи хасидов, чтобы отпраздновать один из главных праздников иудаизма — Рош-ха-Шана. В этом году он продлится с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября. Об этом сообщает DNEWS.

Когда отмечается Рош-ха-Шана в 2025 году

Рош-ха-Шана в 2025 году начинается вечером понедельника, 22 сентября, и продолжается до вечера среды, 24 сентября. Этот праздник символизирует начало нового года по еврейскому календарю. Он посвящён духовному обновлению, переосмыслению жизни и молитвам о будущем.

Многие иудеи считают особенно значимым провести эти дни в молитве у могилы цадика Нахмана в Умани. Именно он завещал своим последователям встречать Новый год у его захоронения.

Сколько хасидов ожидается в Умани в 2025 году

По данным на 15 сентября 2025 года, в Умань уже прибыли более 3 000 паломников. Однако всего ожидается до 50 000 человек. Это число приблизительно соответствует допандемийным показателям и указывает на сохранение интереса к традиции даже в условиях продолжающейся нестабильности.

Хасиды приезжают из разных стран, особенно из Израиля, США, Великобритании, Франции, Аргентины и других государств с крупными еврейскими общинами. Добираются они преимущественно через Польшу и Румынию автобусами или частным транспортом.

Зачем хасиды ежегодно приезжают в Умань

Главная цель паломников — помолиться у могилы цадика Нахмана из Брацлава. Этот выдающийся духовный лидер умер в 1810 году и похоронен в Умани. Он был основателем одного из направлений хасидизма — брацлавского. По его учению, Рош-ха-Шана — ключевой день для духовного очищения и обращения к Богу.

Хасиды верят, что молитвы, произнесённые в этот день у могилы цадика, особенно сильны и способны изменить судьбу на весь год. Они поют, танцуют, читают Тору и проводят время в братском общении. Некоторые также совершают микву — ритуальное омовение.

Какие меры безопасности принимаются в городе

Для обеспечения порядка и безопасности в Умани началась установка блокпостов и видеокамер вокруг районов паломничества. Об этом сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана — Анастасия Барышникова. По её словам, эти меры необходимы для контроля въезда в места массового скопления людей.

С 16 сентября хасиды обязаны оплачивать туристический сбор, а все обслуживающие персоналы получают специальные пропуска после проверки полицией. Такой порядок действует уже не первый год и показывает эффективность в условиях повышенного внимания к безопасности.

Как город готовится к приёму паломников

Местные жители и предприниматели активно готовятся к наплыву гостей. Например, предпринимательница Светлана Василенко специально к празднику открыла магазин, в котором продаются товары как для паломников, так и для украинских военных, дежурящих на блокпостах.

На прилавках — вода, еда, кофе, хот-доги, багеты и всё необходимое для повседневных нужд. Это не только поддерживает экономику региона, но и способствует культурному диалогу между гостями и местными жителями.

Что говорят сами паломники

Хасид по имени Гадди из Израиля рассказал, что добирался до Умани три дня. Он отметил, что будет молиться за мир в Украине и за процветание своей общины. Несмотря на продолжающуюся войну, он не боится, потому что, по его словам, «Бог его бережёт».

Он также подчеркнул любовь к украинскому народу и выразил благодарность за возможность приехать.

Как организован приезд паломников

Хасиды прибывают через разные маршруты, в зависимости от страны вылета. Большинство добирается через страны ЕС, особенно через Польшу и Румынию. На месте их встречают автобусы или местный частный транспорт.

В городе действуют строгие правила доступа к месту паломничества. Только аккредитованные работники с пропусками могут свободно перемещаться по охраняемой зоне. Меры действуют с ночи с 15 на 16 сентября.

Рош-ха-Шана в Умани остаётся важнейшим событием для десятков тысяч хасидов по всему миру. Несмотря на сложную ситуацию в Украине, паломники продолжают соблюдать традиции, молиться за мир и встречать Новый год в месте, которое они считают священным.

Ранее мы писали о том, кто по национальности был Иисус Христос.

Источник, фото: Суспільне

