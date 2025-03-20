Холоднее всего — на западе: прогноз погоды в Украине на 20 марта.

Новая рабочая неделя в Украине не принесет неожиданных погодных изменений. Похолодание, охватившее страну еще 15 марта, будет оставаться до конца недели.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В четверг, 20 марта, в Украине ожидается еще более теплая погода, хотя ночью сохранятся минусовые температуры. Холоднее всего будет на западе страны, где ночью может быть до -4 градусов. Теплее всего — на юге, где температура будет колебаться от -1 до +1. Днем почти по всей стране будет ощущаться существенное потепление.

На юге, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, температура поднимется до +11 градусов. Осадков в этот день не ожидается, местами даже будет солнечно. В Киеве ночью ожидается от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +6…+8.