В последние дни украинцы ощутили на себе воздействие изнуряющей жары, особенно в южных и восточных регионах. Однако с понедельника, 9 июня, ситуация начала меняться: на территорию Украины заходит холодный атмосферный фронт, который постепенно вытесняет горячие воздушные массы. Это приносит долгожданное облегчение жителям западных, северных и части центральных областей. Синоптики предупреждают: за резким понижением температуры могут последовать локальные грозы и сильные порывы ветра. Завтрашний день, 11 июня, обещает быть переходным: в некоторых регионах уже станет ощутимо свежее, а в других ещё сохранится духота. Предлагаем актуальный погодный обзор от DNEWS по всей территории Украины, чтобы спланировать день с учётом реальных погодных условий.

Погода в центральной части Украины

На 11 июня в центральных регионах прогнозируется постепенное понижение температуры. Воздух станет свежее, влажность немного повысится, а осадки затронут лишь отдельные районы.

Тем не менее, жара полностью ещё не отступит, особенно в восточной части центрального макрорегиона. В западных областях центральной Украины чувствуется влияние прохладного фронта.

Киев и Киевская область

В столице ожидается умеренно тёплая погода. Ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой, но днём прояснится. Температура воздуха составит +22…+24°C, ветер северо-западный, 4–6 м/с.

По области тенденции схожи: ночью — дожди, днём — ясное небо. Атмосферное давление немного выше нормы. Влажность — 50–55%, что создаёт комфортные условия на открытом воздухе.

Полтава и Черкассы

Полтава будет находиться в зоне переменной облачности. Температура днём составит +25°C, утром возможна слабая гроза. Ветер северный, до 5 м/с. Осадки — кратковременные, незначительные.

В Черкассах также ощущается влияние прохладного воздуха. Днём — до +24°C, ночью — +16°C. Атмосфера стабильная, УФ-индекс умеренный.

Прогноз на юге Украины

Юг Украины разделён атмосферным фронтом: в Одесской области — заметное понижение температуры, а вот в восточной части юга сохраняется жара.

Контраст температур между областями создаёт нестабильные метеоусловия. Местами возможны грозы и шквальные порывы ветра.

Одесса и Николаев

Одесса уже ощутила влияние холодного фронта: в городе температура днём не поднимется выше +24°C. Ночью — около +17°C. Влажность — до 60%, возможен кратковременный дождь.

В Николаеве жара ещё задерживается: +29…+30°C днём. Небо будет переменно облачным, осадки маловероятны. Атмосферное давление — в пределах нормы.

Херсон и Запорожье

Херсон останется в жаркой зоне: воздух прогреется до +32°C. Однако к вечеру возможно незначительное похолодание. Ветер восточный, до 5 м/с. Осадков не ожидается.

В Запорожье также жарко — до +33°C днём. Ночью — около +20°C. Вечером может усилиться ветер, но дождей не прогнозируется.

Погодные условия на западе страны

Запад Украины первым встретил свежий воздух с Атлантики. 11 июня здесь установится прохладная и комфортная погода. Ожидаются кратковременные грозовые дожди во второй половине дня.

Общее состояние атмосферы останется неустойчивым. Возможны внезапные перемены и временное похолодание до +19…+22°C.

Львов и Тернополь

Во Львове с утра прохладно — около +15°C. Днём потеплеет до +22°C. Возможны кратковременные дожди и локальные грозы. Ветер северо-западный, 6–8 м/с.

Тернопольская область будет подвержена влиянию влажной воздушной массы. Температура — до +23°C, влажность — 60%, возможны кратковременные осадки.

Ивано-Франковск и Ужгород

Ивано-Франковск порадует стабильной погодой: без значительных осадков, +22°C днём. Ветер западный, слабый. Утро будет ясным, после обеда возможны локальные тучи.

Ужгород — на грани фронтальной зоны. Температура — около +24°C, возможен кратковременный ливень вечером. Общее ощущение — прохладно, но свежо.

Восточная часть Украины

Восток Украины продолжит оставаться в зоне жары. Холодный фронт ещё не дошёл до этих регионов, поэтому сохраняется риск перегрева и обезвоживания.

Погода останется сухой и солнечной. Однако синоптики предупреждают о возможных грозах с сильным ветром ближе к выходным.

Харьков и Луганск

Харьков — один из самых жарких городов завтра. Температура достигнет +34°C, небо — ясное, осадки не прогнозируются. Влажность — около 35%. Ветер — юго-восточный, до 4 м/с.

Луганск — аналогичная ситуация: +36°C днём, около +20°C ночью. Жарко и сухо. Возможны локальные порывы ветра. Следует избегать перегрева.

Донецк и Днепр

Донецк останется в плену жары. Утром — +22°C, днём — до +35°C. Влажность низкая, УФ-индекс — высокий. Дождей не ожидается.

В Днепре будет до +33°C. Ночью — +21°C. Ясно, сухо, ветер — слабый. Ближе к выходным возможен спад жары.

Север Украины: приятное похолодание

На севере Украины уже чувствуется действие свежих воздушных масс. Температура постепенно снижается, при этом осадков становится меньше.

Погода комфортна, особенно в утренние и вечерние часы. Давление стабилизировалось, а влажность остаётся умеренной.

Сумы и Чернигов

В Сумах — до +24°C днём, ночью — +16°C. Ветер северо-западный, 3–4 м/с. Утром возможна облачность, днём прояснится. Осадков не предвидится.

В Чернигове — аналогичная ситуация: утром — прохладно, днём — не выше +23°C. Вечером — сухо, небо ясное. Атмосфера стабильная.

Карпаты и горные районы

В Карпатах погода будет меняться быстро. Днём возможны грозы и кратковременные дожди, особенно в горах и предгорьях.

Температура останется умеренной, а влажность — повышенной. Следует соблюдать осторожность при поездках и походах.

Погода в высокогорье

В высокогорных районах ожидается +18°C днём. Ветер — западный, до 8 м/с. После обеда — грозовые ливни. Влажность — 70%, туман в ночные часы.

Опасность — обрывистые порывы ветра и скользкие тропы. Туристам рекомендуется избегать дальних переходов после 16:00.

Предгорные районы

В предгорьях — до +22°C, ветер слабый. Небо переменно облачное. Осадки возможны ближе к вечеру. Давление — 748–750 мм рт. ст.

Погода благоприятна для прогулок и отдыха на природе, если избегать времён пиковой облачности и ветра.

11 июня 2025 года Украина окажется под влиянием смешанных погодных условий. Холодный фронт уже охватил запад, север и часть центра, принося комфортную прохладу. В то же время на востоке и юге ещё сохраняется аномальная жара, до +36°C. Переходный характер погоды требует повышенного внимания к прогнозам.

Тем, кто находится в жарких регионах, стоит избегать солнца в полдень, носить головные уборы и пить больше жидкости. В западных и горных районах — быть готовыми к дождю и внезапному ухудшению погодных условий.

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