IAB MIXX Awards 2025: что нужно знать о конкурсе

Лучшие представители digital-индустрии Украины уже начали борьбу за победу в IAB MIXX Awards 2025. Креативные и медиаагентства, рекламодатели, фрилансеры и технологические компании активно подают заявки на конкурс, ставший главной площадкой для признания совершенства в сфере цифрового маркетинга и инноваций.

Программа этого года поражает своим масштабом, охватывая все актуальные направления digital-сферы: от классических рекламных кампаний до передовых технологических решений, от вирусного контента до стратегических коллабораций с инфлюэнсерами.

Конкурсная программа состоит из 6 мощных блоков:

Общие digital-направления : для проектов из разных сфер цифрового маркетинга, включая креативные кампании с ограниченным бюджетом, где инновационная идея предпочитает ресурсы. В этом направлении представлены 23 подкатегории, охватывающие весь спектр digital-активностей – от видео и аудио до VR/AR технологий.

Сайты, приложения, мессенджеры : для веб-проектов и мобильных разработок с особым вниманием к UX/UI и коммуникационной составляющей. 7 подкатегорий дают выбор отправить заявку в максимально соответствующую из имеющихся. Среди них выведено отдельное направление специализированных решений для НПО и благотворительных инициатив.

AdTech и технологические инструменты : для передовых рекламных технологий (programmatic, Digital Out-of-Home (DOOH), Online-to-Offline (O2O) и использования данных). Определяет лидеров в 12 подкатегориях, которые внедряют и усовершенствуют технические инструменты, обеспечивая эффективные рекламные кампании.

Контент : имеет 4 подкатегории для digital-контента, которые определяют проекты с высоким уровнем креативности и эффективности в создании и распространении контента (нативная реклама, фирменный контент, партнерские и неприбыльные инициативы).

SMM : для кампаний в социальных сетях — от визуальных стратегий до оказавшихся успешными в кризисных периодах. 24 подкатегории для презентации проектов с новыми технологиями в социальных сетях, таргетированными кампаниями, практикой использования мессенджеров, нестандартными идеями SMM-проектов и даже отдельно выделенный SMM-копирайтинг.

Influencer Marketing : для кампаний с привлечением лидеров мнений на разных платформах. 16 подкатегорий охватывают все аспекты сотрудничества с инфлюэнсерами – от YouTube, TikTok и Instagram до комплексных мультиплатформенных стратегий. Здесь оцениваются как коммерчески успешные медиакампании с высокой конверсией, так и социально ответственные инициативы, оказывающие положительное влияние на общество.

Участники могут подавать свои проекты одновременно в несколько категорий IAB MIXX Awards 2025 в зависимости от целей и специфики кампаний. Все работы должны быть созданы и реализованы исключительно на территории Украины в течение периода с 1 января 2024 года по 22 апреля 2025 года. Критически важное условие участия – отсутствие связей с проектами или клиентами, действующими на территориях стран-агрессорок.

Оценка заявок будет проходить по пяти ключевым критериям: стратегия, выполнение, креативное решение, инновационный подход, достигнутые результаты. Победители получат баллы в рейтинге креативности: short list — 2 балла, бронза — 4, серебро — 6, золото — 8 баллов.

«Когда цифровой маркетинг стремительно эволюционирует, особенно важно отмечать проекты, сочетающие инновационность с реальным влиянием на бизнес. Мы ищем решения, которые не только поражают креативностью, но и демонстрируют измеряемые результаты и стратегическую глубину», — комментирует СЕО IAB Ukraine Анастасия Байда.

Основная цель IAB MIXX Awards – отметить и осветить совершенство реализации цифровых стратегий и медиакампаний. Участие в конкурсе позволяет маркетологам продемонстрировать свои проекты, получить признание и внести вклад в развитие цифрового маркетинга в Украине.