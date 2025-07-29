Илон Маск, основатель компании Tesla, нанял модель OnlyFans с украинскими корнями Анну Малигон для рекламы человекоподобных роботов Tesla. Это решение стало частью маркетинговой кампании компании, направленной на продвижение новых технологий в сфере робототехники. Об этом сообщает DNEWS.

Модель OnlyFans Анна Малигон рекламирует роботов Tesla

Анна Малигон, известная своей активностью на платформе OnlyFans, представляет роботов Tesla, подчеркивая их потенциальное применение в взаимодействии с людьми.

В одном ролике робот кормит её, а в другом — моет посуду, дарит цветы и делает массаж.

Сначала пользователи усомнились в подлинности робота. Некоторые предположили, что это искусственный интеллект, однако, судя по всему, на видео действительно представлен Tesla Optimus.

Продажи робота ещё не стартовали. Возможно, Tesla предоставила Optimus модели для видео, как это случилось с Ким Кардашьян. Илон Маск при этом заявил, что «не знает, кто это».

Кто такая Анна Малигон

Анна Малигон — модель из Харькова, которая в настоящее время проживает в США. Она активно ведет свою страницу на OnlyFans и стала известна благодаря своим видео, а также роликам, в которых она освещает события в Украине. Во время недавней поездки в Украину она сняла несколько видеоматериалов с военными, что вызвало широкий отклик в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили ее в использовании военной тематики для популярности, так как она долгое время жила в США и почти не затрагивала тему войны.

Малигон также опубликовала видео, где она общается с бойцами 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартія», а также видео, в котором рассказывает о своей помощи армии — она задонатила более 30 тысяч долларов на нужды военных, купив квадрокоптеры и оборудование для украинских военных подразделений. Однако, несмотря на поддержку со стороны части украинской аудитории, её действия вызвали споры и критику, а также обсуждения её личных связей с известными личностями, что привело к различным реакциям в соцсетях.

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Фото: скриншот с видео