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Общество
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Илон Маск призвал прекратить войну в Украине: «Трамп прав»

Илон Маск призвал прекратить войну в Украине: "Трамп прав"

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение войны России против Украины. Маск охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «жестокую, негуманную и бессмысленную».

Об этом сообщает Il Messaggero. Маск резко раскритиковал тех, кто, по его словам, «подпитывает войну», и отметил тяжелые последствия конфликта для обеих сторон.

Мы наблюдаем огромные человеческие потери без четкого плана. Это жестоко, негуманно и лишено смысла», — заявил Маск.

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Он согласился с Дональдом Трампом в том, что пора остановить боевые действия. По словам Маска, мир должен обратить внимание на солдат с обеих сторон фронта, которые «убивают друг друга, не понимая зачем и как долго это еще продлится».

«Президент Трамп прав: пора положить конец этой бойне. Мы должны думать о людях, погибающих в окопах в Украине и России. Пора сказать достаточно», — призвал Илон Маск.

Напомним, Трамп ввел в действие мировые пошлины.

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