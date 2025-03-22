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Имеют ли право УБД на скидку на коммунальные услуги в 2025 году

Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) существенные льготы на оплату коммунальных услуг как признание их вклада в защиту Украины. В некоторых условиях военнослужащие могут получать коммунальные услуги бесплатно.

Какие льготы на коммуналку действуют для УБД в 2025 году

В соответствии с Законом Украины » О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты «, участники боевых действий, участники Революции достоинства и члены их семей имеют право на следующие льготы:

  • 75% скидки на коммунальные услуги
  • 75% скидки на квартплату
  • 75% скидки на топливо для зданий без центрального отопления
  • 100% скидка на коммунальные услуги для УБД с инвалидностью
  • 50% скидки на коммунальные услуги для членов семей погибших военных

Следует отметить, что льготы распространяются на ограниченную площадь жилья: 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в доме, плюс дополнительные 10,5 кв. м на все жилье.

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Как работает механизм получения льгот

Система работает по принципу возмещения: сначала военнослужащий или члены его семьи платят полную стоимость коммунальных услуг, а затем Пенсионный фонд возвращает соответствующую часть средств на специальный банковский счет.

Процедура оформления льгот

Для оформления льгот на коммунальные услуги необходимо:

  1. Обратиться в ЦНАП или отделение Пенсионного фонда Украины
  2. Подать заявление через веб-портал ПФУ (онлайн-вариант)

Требуемые документы:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Удостоверение участника боевых действий

Если заявление подает родственник военнослужащего, дополнительно следует предоставить документ, подтверждающий родственные связи.

Срок рассмотрения заявления Пенсионным фондом составляет 10 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительных преимуществах для пенсионеров и какие льготы доступны после 60 лет в Украине.

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