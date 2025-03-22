Имеют ли право УБД на скидку на коммунальные услуги в 2025 году

Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) существенные льготы на оплату коммунальных услуг как признание их вклада в защиту Украины. В некоторых условиях военнослужащие могут получать коммунальные услуги бесплатно.
Какие льготы на коммуналку действуют для УБД в 2025 году
В соответствии с Законом Украины » О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты «, участники боевых действий, участники Революции достоинства и члены их семей имеют право на следующие льготы:
- 75% скидки на коммунальные услуги
- 75% скидки на квартплату
- 75% скидки на топливо для зданий без центрального отопления
- 100% скидка на коммунальные услуги для УБД с инвалидностью
- 50% скидки на коммунальные услуги для членов семей погибших военных
Следует отметить, что льготы распространяются на ограниченную площадь жилья: 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в доме, плюс дополнительные 10,5 кв. м на все жилье.
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Как работает механизм получения льгот
Система работает по принципу возмещения: сначала военнослужащий или члены его семьи платят полную стоимость коммунальных услуг, а затем Пенсионный фонд возвращает соответствующую часть средств на специальный банковский счет.
Процедура оформления льгот
Для оформления льгот на коммунальные услуги необходимо:
- Обратиться в ЦНАП или отделение Пенсионного фонда Украины
- Подать заявление через веб-портал ПФУ (онлайн-вариант)
Требуемые документы:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Удостоверение участника боевых действий
Если заявление подает родственник военнослужащего, дополнительно следует предоставить документ, подтверждающий родственные связи.
Срок рассмотрения заявления Пенсионным фондом составляет 10 дней.
Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительных преимуществах для пенсионеров и какие льготы доступны после 60 лет в Украине.
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