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iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass и офлайн-ИИ: что изменилось на iPhone, какие модели поддерживаются и почему это шаг в будущее Apple.
iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass и офлайн-ИИ: что изменилось на iPhone, какие модели поддерживаются и почему это шаг в будущее Apple.
Общество
Время чтения 1 мин.

iOS 26 и «Жидкое стекло»: Apple представила новое оформление и офлайн-ИИ

Компания Apple на конференции WWDC 2025 представила масштабное обновление для iOS, ознаменовавшее собой новую эпоху дизайна и технологий. В iOS 26 появилась новая визуальная концепция под названием «Liquid Glass» — это прозрачный, динамичный и глубоко анимированный интерфейс, который охватит все устройства Apple. Вместе с этим компания представила и локальные функции искусственного интеллекта, работающие без подключения к облаку. Об этом рассказывает DNEWS.

Новый визуальный язык для всей экосистемы Apple

После многолетнего доминирования минималистичного flat-дизайна, начиная с iOS 7, Apple решительно отходит от прежней эстетики. Новый стиль «Жидкое стекло» построен на полупрозрачности, реалистичных световых эффектах и визуальной глубине, приближая интерфейс к объёмному восприятию. По словам Алана Дайя, вице-президента Apple по дизайну интерфейсов, это самое крупное изменение визуального стиля за всю историю компании.

Обновлённый внешний вид внедряется сразу на всех платформах: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 (с кодовым названием «Tahoe»), watchOS 26 и tvOS 26. Основная цель — визуальное единство всей экосистемы.

Стеклянный интерфейс в деталях

Новый стиль пронизывает каждый элемент системы:

  • На экране блокировки жесты создают эффект стеклянных волн.
  • Панели, кнопки и меню получили полупрозрачную текстуру.
  • В приложении Камера интерфейсные элементы «плавают» поверх живого изображения.
  • Safari, FaceTime, Музыка, Подкасты и Фото обновлены под стеклянную стилистику.
  • На Mac обновлённая macOS «Tahoe» использует прозрачную верхнюю панель и меню.

Оформление реагирует на освещение и движение устройства, создавая эффект живого взаимодействия. За визуальными эффектами стоит движок, заимствованный из операционной системы visionOS, созданной для гарнитуры Apple Vision Pro.

Нововведения и функции iOS 26

Обновление затронуло не только дизайн, но и функциональные возможности системы:

  • Телефон получил фильтры, обновлённый список вызовов и функцию Hold Assist — она перехватывает автоответчики и удержание на линии.
  • В Сообщениях появились опросы, возможность выбирать фоны чатов и видеть, когда собеседник печатает.
  • Впервые появляется приложение Игры — в нём собраны Apple Arcade, достижения и активность друзей.
  • Фото вновь разделены на медиа и альбомы, а интерфейс стал более интуитивным.
  • Для наушников AirPods Pro 2 и грядущих AirPods 4 заявлена улучшенная запись благодаря продвинутому шумоподавлению.

Apple Intelligence — ИИ прямо в устройстве

Главным технологическим прорывом iOS 26 стало внедрение платформы Apple Intelligence — собственной системы искусственного интеллекта, которая работает без подключения к интернету. Все процессы обрабатываются локально, что значительно снижает риски утечки данных.

К возможностям Apple Intelligence относятся:

  • Переводы разговоров и переписок в реальном времени.
  • Анализ скриншотов с последующим предложением действий: открыть похожие изображения в Pinterest или найти похожее в Google.
  • Генерация изображений на основе текста в Image Playground — включая интеграцию с ChatGPT.
  • Создание смарт-сценариев в приложении Команды на основе поведения пользователя.
  • Письма с заказами автоматически связываются с Apple Wallet.

Кроме того, разработчики получили доступ к встроенным языковым моделям на устройстве и могут разрабатывать собственные офлайн-ИИ-функции.

Совместимость и дата выхода

Финальная версия iOS 26 будет доступна осенью 2025 года. Уже сейчас разработчики могут опробовать первую бета-версию.

Минимальное требование для установки — iPhone 11.
Функции Apple Intelligence будут эксклюзивом для iPhone 15 Pro, Pro Max и устройств будущей линейки iPhone 16.
Старые модели вроде iPhone XR, XS и XS Max останутся на iOS 18 без дальнейших обновлений.

Новый стиль — важный шаг для Apple

Внедрение «Жидкого стекла» завершает эру flat-дизайна, установленного с выходом iOS 7 в 2013 году. Эксперты сравнивают происходящее с переходом на стиль Aqua в Mac OS X в 2001 году. Некоторые находят сходства с дизайном Aero Glass от Microsoft времён Windows Vista, но Apple предлагает более глубоко проработанный и технологически сложный вариант.

iOS 26 стал символом переосмысления всей философии взаимодействия с устройствами: яркий визуальный стиль, локальный ИИ и чёткий акцент на приватности пользователя. Это обновление демонстрирует стремление Apple к универсальному, безопасному и интуитивному цифровому опыту на всех платформах.

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Источник: nume.ch

Фото: Apple

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