Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air — модель, которая может стать самой нестандартной за всю історію бренда. Ультратонкий корпус, нестандартное расположение компонентов и упрощённые характеристики превращают смартфон в смелый дизайнерский эксперимент. Однако элегантность потребовала жертв — и первыми под удар попали камера и батарея. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на wccftech.

Что показало защитное стекло iPhone 17 Air

Новая утечка изображений защитных стёкол iPhone 17 вызвала немало обсуждений в сети. На первый взгляд, большинство моделей сохраняют узнаваемый внешний вид, но один смартфон выбивается из общего ряда. Это — iPhone 17 Air, дизайн которого подсказывает, что нас ждёт нечто необычное. Его фронтальная камера расположена совершенно иначе, чем у других моделей.

Смещение фронтальной камеры — левый поворот в дизайне

Инсайдер Majin Bu опубликовал изображения защитных стёкол линейки iPhone 17. На них видно, что только iPhone 17 Air получил фронтальную камеру, смещённую влево. Остальные модели — базовая, Pro и Pro Max — сохраняют классическое расположение камеры справа. Причина необычного решения, по данным источника, кроется в радикально тонком корпусе Air, который потребовал нового подхода к размещению всех компонентов.

Полная переработка внутренних компонентов

Для сохранения системы Face ID и достижения минимальной толщины инженеры Apple, судя по всему, полностью переработали внутреннюю архитектуру устройства. Это изменение коснулось не только фронтальной камеры, но и многих других узлов, в том числе аккумулятора и задних камер.

Что потеряет iPhone 17 Air ради минимализма

Судя по первым сведениям, желание Apple сделать устройство максимально тонким привело к заметным компромиссам. В первую очередь, это касается автономности, которая всегда играла ключевую роль в удобстве использования. Также появились слухи о сокращении числа камер, что может сказаться на возможностях съёмки. Всё ради минимализма — но насколько это оправдано?

Батарея объёмом всего 2800 мА·ч

В стремлении создать самый тонкий iPhone Apple, по слухам, готова пойти на существенные уступки. Вместо аккумулятора с ёмкостью 3200–4000 мА·ч, как в других моделях, Air может получить всего 2800 мА·ч. Это вызвало обеспокоенность среди экспертов: столь малая батарея вряд ли обеспечит продолжительное время работы.

Урезанная камера — меньше объективов, меньше функций

Чтобы уместить всё необходимое в тонкий корпус, Apple, предположительно, уменьшит и количество камер на задней панели. В отличие от iPhone 17, Pro и Pro Max, Air может лишиться телеобъектива или сверхширокоугольного модуля, что сделает смартфон менее универсальным для съёмки.

Оправдан ли эксперимент с фронтальной камерой

Смещение фронтальной камеры влево вызвало бурю обсуждений в технологическом сообществе. Некоторые считают, что это может улучшить симметрию изображения при видеосвязи. Другие же уверены, что такие новшества могут негативно сказаться на пользовательском опыте. Всё зависит от реализации и качества работы камеры в новом положении.

Необычное расположение может повлиять на съёмку

Ряд экспертов считает, что фронтальная камера слева может изменить пользовательский опыт. Инсайдеры даже допускают, что это улучшит качество видеозвонков или селфи, но скептиков больше: любое смещение камеры — это риск, особенно если речь идёт о симметрии и выровненном взгляде в кадре.

Главное — сохранить качество изображения

Сама по себе смена стороны — не критична, если Apple удастся сохранить высокое качество изображения. В противном случае это станет ещё одной проблемой для модели, и так спорной с точки зрения автономности и производительности.

Смелый ход или путь к провалу

Многие пользователи восхищаются тонкими устройствами и нестандартным дизайном. Но история Apple показывает, что слишком резкие шаги не всегда воспринимаются положительно. Вспомнить хотя бы переход на USB-C или отказ от аудиоджека. С iPhone 17 Air ставка снова делается на стиль, и это вызывает опасения у части аудитории.

Air может стать самой спорной моделью Apple

iPhone 17 Air выглядит как попытка выйти за пределы привычного. Ультратонкий корпус, переработанная конструкция, нестандартное расположение камеры и компромиссы ради дизайна — всё это делает модель уникальной. Но насколько она будет удобна и функциональна — остаётся вопросом.

Пользователи оценят дизайн, но не в ущерб удобству

История Apple знает примеры радикальных решений, которые вызывали споры: отказ от разъёма для наушников, отсутствие кнопки Home, USB-C в iPad. Но если снижение автономности и урезанные камеры серьёзно повлияют на повседневное использование, дизайнерский успех может обернуться пользовательским разочарованием.

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Фото: iPhone 17 Air render — Image credits / Tom’s Guide