Неделя с 21 по 27 апреля 2025 года проходит на фоне убывающей Луны с переходом в новолуние 27 апреля в знаке Тельца. Это время обновления, завершения старого и начала нового цикла. Влияние планет усиливает внутренние колебания, заставляя пересматривать отношения, финансовые приоритеты и цели. Будьте готовы к важным решениям и не игнорируйте внутренние сигналы. Об этом пишет DNEWS и приводит истинный гороскоп.
Овен
Овнов ожидает напряжённая, но продуктивная неделя. В профессиональной сфере возможны споры с коллегами — лучше не вступать в конфликты, а искать компромиссы.
Любовь: в отношениях возможна ревность или недопонимание. Стоит говорить открыто.
Финансы: воздержитесь от крупных покупок до новолуния.
Здоровье: возможна усталость — избегайте переутомления и следите за сном.
Телец
Неделя начнётся спокойно, но к новолунию вы почувствуете внутренний толчок к переменам. Энергии много, но важно направить её в нужное русло.
Любовь: гармоничные отношения возможны только при честности и готовности уступать.
Финансы: появится идея нового дохода — стоит обдумать её серьёзно.
Здоровье: обратите внимание на гормональный фон и питание.
Близнецы
Близнецам стоит сосредоточиться на завершении задач и наведении порядка — как в документах, так и в голове.
Любовь: спокойная неделя для тех, кто в паре; одиноким стоит не форсировать события.
Финансы: неожиданные расходы возможны ближе к выходным — готовьтесь заранее.
Здоровье: берегите нервную систему — медитации и прогулки помогут восстановиться.
Рак
Гороскоп говорит, что ракам будет сложно сохранять внутреннее спокойствие — неделя эмоционально нестабильна.
Любовь: прошлые обиды могут всплыть — обсудите их, не замалчивая.
Финансы: время возвращать долги и избегать новых кредитов.
Здоровье: чувствительность к погоде и сну — постарайтесь отдыхать больше.
Лев
Львов ждут повороты в карьере и возможность проявить себя. Не бойтесь ответственности — вас заметят.
Любовь: не подавляйте партнёра, дайте больше свободы.
Финансы: возможны премии или возвращение ранее потраченного.
Здоровье: на этой неделе важно следить за сердцем и уровнем давления.
Дева
Неделя подойдёт для обучения, планирования поездок и поиска новых путей развития.
Любовь: новые знакомства могут перейти в нечто большее.
Финансы: хорошее время для вложений в знания или оборудование.
Здоровье: обратите внимание на позвоночник и осанку, особенно при сидячей работе.
Весы
Для Весов актуальны вопросы собственности, финансовых обязательств и личной безопасности.
Любовь: возможна ревность или старые споры — не игнорируйте тревожные сигналы.
Финансы: подходит для крупных покупок, если они были заранее запланированы.
Здоровье: не переедайте и избегайте тяжёлой пищи — пищеварение будет чувствительным.
Скорпион
Скорпионам важно не подавлять эмоции. Неделя проверит отношения на прочность.
Любовь: шанс начать сначала или укрепить текущие связи.
Финансы: возможны дополнительные доходы от побочных проектов.
Здоровье: будьте аккуратны с физической нагрузкой — особенно со спиной.
Стрелец
Для Стрельцов неделя — как на американских горках. Появится желание всё изменить, но не стоит торопиться.
Любовь: нестабильность в отношениях — проверка на доверие.
Финансы: лучше придерживаться умеренного бюджета и избегать риска.
Здоровье: уязвима иммунная система — добавьте витамины и сон.
Козерог
Козерогам предстоит сконцентрироваться на рабочих делах — возможны срочные задания и сжатые сроки.
Любовь: отношения переходят на новый уровень — или завершаются.
Финансы: появятся неожиданные предложения — анализируйте, не соглашайтесь сразу.
Здоровье: не забывайте о профилактике — особенно суставов и коленей.
Водолей
Водолеям придётся пересмотреть привычки и распорядок дня. Вы не сможете продолжать в том же темпе.
Любовь: одиноким представится шанс на судьбоносное знакомство.
Финансы: неделя нестабильна — не стоит занимать деньги.
Здоровье: обратите внимание на позвоночник и режим питания.
Рыбы
Неделя подойдёт для самовыражения и мягкой трансформации. Вам нужно время на уединение и тишину.
Любовь: чувства обострятся, возможны романтические повороты.
Финансы: подведение итогов месяца, планирование новых трат.
Здоровье: эмоциональный фон нестабилен — отдыхайте, ограничьте экранное время.
Ранее мы писали точный гороскоп на 17 апреля 2025: каким знакам повезёт в любви и деньгах.