Неделя с 21 по 27 апреля 2025 года проходит на фоне убывающей Луны с переходом в новолуние 27 апреля в знаке Тельца. Это время обновления, завершения старого и начала нового цикла. Влияние планет усиливает внутренние колебания, заставляя пересматривать отношения, финансовые приоритеты и цели. Будьте готовы к важным решениям и не игнорируйте внутренние сигналы. Об этом пишет DNEWS и приводит истинный гороскоп.

Содержание Toggle Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Овен

Овнов ожидает напряжённая, но продуктивная неделя. В профессиональной сфере возможны споры с коллегами — лучше не вступать в конфликты, а искать компромиссы.

Любовь: в отношениях возможна ревность или недопонимание. Стоит говорить открыто.

Финансы: воздержитесь от крупных покупок до новолуния.

Здоровье: возможна усталость — избегайте переутомления и следите за сном.

Телец

Неделя начнётся спокойно, но к новолунию вы почувствуете внутренний толчок к переменам. Энергии много, но важно направить её в нужное русло.

Любовь: гармоничные отношения возможны только при честности и готовности уступать.

Финансы: появится идея нового дохода — стоит обдумать её серьёзно.

Здоровье: обратите внимание на гормональный фон и питание.

Близнецы

Близнецам стоит сосредоточиться на завершении задач и наведении порядка — как в документах, так и в голове.

Любовь: спокойная неделя для тех, кто в паре; одиноким стоит не форсировать события.

Финансы: неожиданные расходы возможны ближе к выходным — готовьтесь заранее.

Здоровье: берегите нервную систему — медитации и прогулки помогут восстановиться.

Рак

Гороскоп говорит, что ракам будет сложно сохранять внутреннее спокойствие — неделя эмоционально нестабильна.

Любовь: прошлые обиды могут всплыть — обсудите их, не замалчивая.

Финансы: время возвращать долги и избегать новых кредитов.

Здоровье: чувствительность к погоде и сну — постарайтесь отдыхать больше.

Лев

Львов ждут повороты в карьере и возможность проявить себя. Не бойтесь ответственности — вас заметят.

Любовь: не подавляйте партнёра, дайте больше свободы.

Финансы: возможны премии или возвращение ранее потраченного.

Здоровье: на этой неделе важно следить за сердцем и уровнем давления.

Дева

Неделя подойдёт для обучения, планирования поездок и поиска новых путей развития.

Любовь: новые знакомства могут перейти в нечто большее.

Финансы: хорошее время для вложений в знания или оборудование.

Здоровье: обратите внимание на позвоночник и осанку, особенно при сидячей работе.

Весы

Для Весов актуальны вопросы собственности, финансовых обязательств и личной безопасности.

Любовь: возможна ревность или старые споры — не игнорируйте тревожные сигналы.

Финансы: подходит для крупных покупок, если они были заранее запланированы.

Здоровье: не переедайте и избегайте тяжёлой пищи — пищеварение будет чувствительным.

Скорпион

Скорпионам важно не подавлять эмоции. Неделя проверит отношения на прочность.

Любовь: шанс начать сначала или укрепить текущие связи.

Финансы: возможны дополнительные доходы от побочных проектов.

Здоровье: будьте аккуратны с физической нагрузкой — особенно со спиной.

Стрелец

Для Стрельцов неделя — как на американских горках. Появится желание всё изменить, но не стоит торопиться.

Любовь: нестабильность в отношениях — проверка на доверие.

Финансы: лучше придерживаться умеренного бюджета и избегать риска.

Здоровье: уязвима иммунная система — добавьте витамины и сон.

Козерог

Козерогам предстоит сконцентрироваться на рабочих делах — возможны срочные задания и сжатые сроки.

Любовь: отношения переходят на новый уровень — или завершаются.

Финансы: появятся неожиданные предложения — анализируйте, не соглашайтесь сразу.

Здоровье: не забывайте о профилактике — особенно суставов и коленей.

Водолей

Водолеям придётся пересмотреть привычки и распорядок дня. Вы не сможете продолжать в том же темпе.

Любовь: одиноким представится шанс на судьбоносное знакомство.

Финансы: неделя нестабильна — не стоит занимать деньги.

Здоровье: обратите внимание на позвоночник и режим питания.

Рыбы

Неделя подойдёт для самовыражения и мягкой трансформации. Вам нужно время на уединение и тишину.

Любовь: чувства обострятся, возможны романтические повороты.

Финансы: подведение итогов месяца, планирование новых трат.

Здоровье: эмоциональный фон нестабилен — отдыхайте, ограничьте экранное время.

Ранее мы писали точный гороскоп на 17 апреля 2025: каким знакам повезёт в любви и деньгах.