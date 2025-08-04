3 августа 2025 года украинские спортсменки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко вошли в историю — в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Дюссельдорфе они обыграли французский дуэт и принесли стране первую в истории победу на турнире такого уровня. Об этом сообщает DNEWS.

Матч выдался напряжённым и драматичным. В первом сете украинкам пришлось отыгрывать три очка. При счёте 12:12 француженки запросили тайм-аут, надеясь сбить атакующий темп соперниц. Однако тактика не сработала: Гладун надёжно играла на блоке, а Лазаренко удачно подавала и действовала в защите. Несмотря на уверенное преимущество, украинская пара упустила пять сетболов, допустила серию ошибок и проиграла первую партию — 21:23.

Во втором сете Гладун и Лазаренко вновь завладели инициативой. Французская пара старалась не отставать, периодически выравнивая счёт, но украинкам удалось сохранить небольшой отрыв. В концовке они вынудили соперниц ошибиться и забрали сет со счётом 21:18.

Решающая партия до 15 очков стала настоящей проверкой на прочность. Украина начала агрессивно, но уже при счёте 5:5 француженки сравняли счёт. Дальше — череда нервных розыгрышей. Украинская команда допустила две ошибки подряд, попав в блок и промахнувшись по площадке. Однако Гладун и Лазаренко проявили невероятную стойкость, быстро отыгрались и довели дело до победы. Сет завершился со счётом 16:14, а матч — 2:1 в пользу Украины.

Этот триумф стал первым золотом в истории украинского пляжного волейбола на чемпионатах Европы и ознаменовал важный шаг вперёд для всей национальной сборной.

Финальный матч чемпионата Европы по пляжному волейболу (3 августа 2025, Дюссельдорф):

Клеманс Виера / Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Ранее мы писали о том, что Украина одержала вторую победу в Лиге наций по волейболу.

Фото: CEV