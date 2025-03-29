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Общество
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Из-за индексации часть украинских пенсионеров осталась без льгот: кого касается

В марте 2025 года часть сельских учителей, которые вышли на пенсию, потеряли возможность получать льготы на оплату коммунальных услуг. Причиной этого стала индексация пенсий.

Это объясняется тем, что после повышения пенсий их ежемесячный доход превысил установленный порог в 4,24 тысячи гривен. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на ПФУ.

После индексации пенсий отдельным пенсионерам добавили 300 гривен, однако в то же время они потеряли льготы на сумму более 1,5 тысячи.

Льготные выплаты отменили из-за превышения допустимого уровня дохода, который учитывается при назначении помощи. Под такие же ограничения попали и некоторые медицинские работники в сельской местности, которые также потеряли льготы.

Граждане сетуют, что льготы отменили даже для тех, кто живет в опасных районах. Многие считают, что установленный лимит в 4 тысячи гривен слишком мал, ведь выжить на эти средства в условиях войны крайне сложно.

Как ПФУ сейчас определяет право на льготы

Начиная с 2025 года, правительство пересмотрело требования для предоставления льгот – теперь их получение зависит от среднего дохода семьи. Ранее этот показатель не учитывался, что позволяло большему количеству граждан пользоваться льготами.

В связи с внедрением этих изменений в Пенсионном фонде возникли задержки в выплатах. Гражданам, которые соответствуют новым критериям дохода, пообещали выплатить накопленную задолженность в апреле 2025 года.

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