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Общество
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Изменения на рынке труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и кому крайне трудно найти работу

В Украине во время полномасштабной войны рынок труда претерпел существенные изменения. Сейчас наблюдается определенная стабилизация. Больше всего выросло количество предложений для военнослужащих, медицинских работников и юристов. В то же время специалистам IT-сферы найти работу стало значительно сложнее.

Согласно данным исследования work.ua, по сравнению с январем 2022 года количество вакансий выросло в 16 категориях, тогда как в 12 – уменьшилось. Об этом пишет OBOZ.UA.

Для сравнения, прошлогоднее исследование показывало спад вакансий в 19 сферах.

При этом в некоторых категориях количество рабочих предложений осталось почти неизменным:

  • «Финансы, банк», +2%;
  • «Сфера обслуживания», +1%;
  • «Маркетинг, реклама, PR», +1%;
  • «Бухгалтерия, аудит», +0,6%;
  • «Топменеджмент, руководство высшего звена», +0,3%.

Спрос на специалистов снизился в 12 категориях. В то же время наибольший рост количества вакансий ожидаемо наблюдается в военной сфере. До начала полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного раздела для военного рекрутинга, а сейчас более 600 подразделений размещают почти 9 000 предложений.

Если сравнить январь 2022 года и февраль 2025, больше всего выросло количество вакансий на такие должности:

  • деминер – с 1 до 377;
  • стрелок – с 3 до 735;
  • командир миномета – с 1 до 135;
  • инженер по дронам – с 5 до 202;
  • оператор дрона – с 18 до 702;
  • оператор отделения – с 6 до 198.

Такие данные приводят аналитики work.ua.

Количество вакансий в медицинской сфере также резко возросло. Основной причиной этого являются вызовы, вызванные полномасштабной войной. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), военные действия в Украине приведут к увеличению тяжелых заболеваний и распространению инфекций.

Кроме того, как отмечает министр здравоохранения, сердечно-сосудистые болезни у населения стали проявляться на 10-15 лет раньше. Это свидетельствует о повышенной потребности украинцев в медицинской помощи.

Рост количества вакансий связан не только с повышенным спросом на медицинские услуги, но и с общим дефицитом кадров, который наблюдается во всех отраслях. Основными причинами этого являются мобилизация, миграция украинцев за границу и другие факторы.

Стоит отметить, что нехватка медицинских работников является не только украинской проблемой, но и глобальной. Согласно стратегии ВОЗ, до 2030 года в мире прогнозируется существенный кадровый дефицит в сфере здравоохранения.

В течение последних трех лет наблюдается значительный рост спроса на таких специалистов:

  • эпидемиолог (+200%);
  • анестезиолог (+170%);
  • реабилитолог (+152%);
  • невропатолог (+147%);
  • уролог (+145%);
  • хирург (+144%);
  • травматолог (+103%).

Третья сфера, в которой значительно выросло количество вакансий, – «Юриспруденция». Противоположная тенденция наблюдается в IT-отрасли: количество рабочих предложений уменьшилось на 36%. Заметное сокращение вакансий стало новой реальностью для таких специалистов: Game Developer (-87%), Java Developer (-86%), JavaScript Developer (-84%), Android Developer (-83%), iOS Developer (-81%), верстальщик (-75%), геймдизайнер (-71%).

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