Американский бренд Jack Daniel’s, уже более века символизирующий традиции и неизменное качество в категории Tennessee whiskey, сделал смелый шаг в сторону новых вкусовых решений. В августе 2025 года на рынке США появился Jack Daniel’s Tennessee Blackberry — оригинальное сочетание культового Old No. 7 с натуральным ежевичным ликёром. Эта новинка сразу вызвала интерес у ценителей, ведь бренд редко отходит от своей классической рецептуры.

Выпуск Tennessee Blackberry стал для Jack Daniel’s стратегическим решением — соединить аутентичную основу и современные гастрономические тренды. Такой продукт способен привлечь как постоянных поклонников марки, так и новых потребителей, которые ранее обходили виски стороной из-за его крепости и характерного вкуса. Об этом сообщает DNEWS.

Что представляет собой Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

Это не просто традиционный виски с ягодными нотами. Tennessee Blackberry — полноценный бленд, созданный на базе классической рецептуры Old No. 7, в которую входят кукуруза, рожь и ячмень. К этой основе добавлен натуральный настой спелой ежевики, придающий напитку насыщенный, но мягкий вкус.

Крепость нового продукта составляет 35% алкоголя (70 proof), что делает его более лёгким в сравнении с оригинальной версией. Такой баланс открывает возможность употребления виски в более неформальной обстановке — от вечеринки с друзьями до уютного ужина дома.

Важно, что Tennessee Blackberry не будет ограниченной серией. Бренд выпустил его как часть постоянной линейки, доступной в магазинах официальных дистрибьюторов.

Какой вкус Tennessee Blackberry

Сенсорная палитра Tennessee Blackberry строится на гармонии сладости, свежести и древесной сухости.

Первая нота вкуса

Яркая ежевика со свежей кислинкой, которая быстро сменяется мягкими карамельными оттенками и лёгким ореховым послевкусием.

Финальное впечатление

Завершает композицию фирменная сухая дубовая нота Jack Daniel’s, знакомая всем поклонникам бренда.

Такой профиль делает напиток универсальным:

В чистом виде — особенно охлаждённым, он раскрывает всю глубину ягодных и древесных нот.

— особенно охлаждённым, он раскрывает всю глубину ягодных и древесных нот. В коктейлях — отлично сочетается с содовой, тоником, льдом и фруктовыми сиропами.

— отлично сочетается с содовой, тоником, льдом и фруктовыми сиропами. В кулинарии — может использоваться для приготовления десертов или как изысканный глейз для запечённого мяса.

Сколько стоит новый Jack Daniel’s: доступная премиальность

Рекомендованная цена в США — $21,99 за бутылку 750 мл, что в пересчёте составляет примерно 920 гривен. Это позиционирует напиток в сегмент mass-premium, где он остаётся доступным для широкой аудитории.

Сравнение с классикой

Классический Jack Daniel’s Old No. 7 в аналогичном объёме стоит на 15–20% дороже. Такая ценовая стратегия позволяет потребителям попробовать новинку без риска для кошелька, а бренду — расширить свою аудиторию.

Кому подойдёт новинка

Tennessee Blackberry создан для тех, кто ищет баланс между классикой и новыми вкусами.

Основная аудитория

Молодые потребители 21–35 лет , открытые экспериментам и интересующиеся коктейльной культурой.

, открытые экспериментам и интересующиеся коктейльной культурой. Женская аудитория , которая предпочитает более лёгкие и фруктовые варианты алкоголя.

, которая предпочитает более лёгкие и фруктовые варианты алкоголя. Любители напитков с умеренной крепостью, которые ценят вкус, но избегают излишней резкости.

Почему этот релиз важен

В последние годы мировой рынок алкоголя активно развивается в направлении ароматизированных и инфьюзных напитков.

Опыт конкурентов

Бренды вроде Jim Beam уже выпустили Honey, Apple и Peach, которые успешно заняли свои ниши.

Прогнозы экспертов

Эксперты Bacardi Group (европейский лицензиат бренда) прогнозируют, что к концу 2025 года эта новинка войдёт в топ-3 ароматизированных виски Северной Америки.

Стоит ли пробовать

Если вы цените виски, но хотите открыть для себя новые вкусовые грани, Jack Daniel’s Tennessee Blackberry — отличная возможность. Он не заменяет классический Old No. 7, а дополняет линейку бренда, предлагая мягкий, ягодный и доступный вариант для неформальных встреч и вечеров.

