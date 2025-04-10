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Общество
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К какому курсу доллара стоит готовиться украинцам: прогноз эксперта

К какому курсу доллара стоит готовиться украинцам: прогноз эксперта

В течение ближайших дней в украинских банках ожидаются существенные колебания наличного курса доллара. Согласно прогнозам, до конца этой рабочей недели (до 11 апреля) стоимость валюты будет находиться в пределах 40,7-41,7 гривны.

По прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, в обменных пунктах будет наблюдаться обратная тенденция. Он отмечает, что курс доллара там будет колебаться в диапазоне от 40,75 до 41,6 грн.

«Большинство обменников и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару (разница между курсами продаж и покупки. – ред.) в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 20-25 копеек», – указывается в сообщении.

Как отметил Алексей Козырев, хотя банки и их клиенты уже подвели предварительные итоги марта и первого квартала 2025 года (то есть с января по март), мировая таможенная война существенно вносит коррективы в бизнес-планы компаний в разных странах. Это, в свою очередь, ощутимо влияет и на украинскую экономику, в частности – на валютный курс.

«В первую очередь для Украины серьезно вырастут дополнительные расходы на логистику по всем товарам, поступающим из-за рубежа. …Параллельно тарифные войны и „закрытие» с помощью них многими странами своих рынков ударят по и так небольшому украинскому экспорту, а также отвлекут наших европейских партнеров от участия в финансировании многих проектов в нашей стране», – считает аналитик.

Кроме того, по словам эксперта, повышенные курсовые риски, усиливающиеся на фоне «постоянного Трамп-цунами», представляют серьезное испытание и для Национального банка. Причем:

  • как в направлении необходимой оптимизации состава золотовалютных резервов Украины, которые сейчас почти полностью привязаны к доллару;
  • так и в аспекте общей монетарной политики – особенно в контексте сдерживания растущей внутренней инфляции, где валютный фактор имеет весомое влияние.

«Кроме того, следует учитывать, что основная часть ценных бумаг в наших резервах — это американские казначейские обязательства. Котировки и доходность которых сейчас будут серьезно меняться», – прогнозирует Козырев.

В целом, отмечает эксперт, в период глобальных торговых войн доллар может терять позиции на мировых финансовых рынках. А учитывая то, что украинский госбюджет рассчитан, исходя из курса 45 гривен за доллар до конца 2025 года, и с учетом того, что золотовалютные резервы страны подвергнутся негативной переоценке, что уменьшит прибыль Нацбанка, – это вряд ли можно считать положительным фактором для Украины.

Вместе с тем, как признает аналитик, нынешняя относительная стабильность обменного курса сдерживает спрос населения на иностранную валюту. А это, в свою очередь, повышает привлекательность гривневых депозитов для граждан.

«Сейчас на счетах физлиц в банках, учитывая ФЛП, размещено более 1,3 трлн гривен в эквиваленте. Эти «горячие» деньги в банковской системе пока не оказывают дополнительного давления на курс, что очень важно в эпоху военной нестабильности и постоянно меняющихся мировых вызовов. Особенно сейчас при обострении всех мировых противоречий и торговых войн», – подытожил Козырев.

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