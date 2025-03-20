Кадровый голод в Украине: каких специалистов сейчас критически не хватает

В Украине идет острая нехватка рабочей силы – критически не хватает специалистов в строительстве, транспортной отрасли, медицине, агросекторе и технических профессиях. Основными причинами этого явления являются мобилизация, трудовая миграция, дефицит квалифицированных кадров и расхождение между запросами работников и реалиями рынка труда.

Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий в комментарии СМИ. По его словам, после трех лет полномасштабной войны украинский рынок труда переживает сложные времена – уровень безработицы остается высоким, но в то же время работодатели не могут заполнить много вакансий.

Исследование Государственной службы занятости, которое охватило 55 тысяч работодателей, обеспечивающих работой 4,2 миллиона украинцев, показало, что наиболее востребованы такие специальности: водители, швеи, трактористы, слесари-ремонтники, электрогазосварщики и продавцы.

Кадровый дефицит затрагивает разные сферы экономики. В медицинской области не хватает медсестер, семейных врачей, специалистов узкой специализации и социальных работников. Промышленность испытывает нехватку операторов оборудования, контролеров качества и инженеров по автоматизации. В агросекторе большой спрос на агрономов, ветеринаров и даже саперов, которые нужны для разминирования сельскохозяйственных угодий.

Компании вынуждены повышать заработную плату, чтобы заинтересовать специалистов. В 2024 году зарплата строителей выросла на 30%, а водителей и логистов – на 20%. Однако даже эти меры не гарантируют заполнение всех вакансий, особенно когда речь идет о профессиях, требующих специализированных навыков. Поэтому работодатели все чаще рассматривают возможность обучения и переквалификации сотрудников, вкладывая средства в их профессиональное развитие.

Причины дефицита кадров остаются неизменными: мобилизация, трудовая миграция, недостаточная подготовка специалистов, а также разрыв между ожиданиями работников и предложениями рынка. Например, значительная часть украинцев предпочитает офисную работу, тогда как недостаток квалифицированных рабочих в производственных сферах становится все более ощутимым.

По прогнозам Министерства экономики, в течение следующего десятилетия стране понадобится дополнительно 4,5 миллионов работников. Для преодоления кадрового кризиса рассматриваются различные стратегии, в частности, развитие программ переподготовки, популяризация технических специальностей и улучшение условий труда в важнейших отраслях.

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