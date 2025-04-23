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Как войти на портал Пенсионного фонда Украины через Дія.Підпис: пошаговая инструкция, как авторизоваться и что доступно онлайн.
Как войти на портал Пенсионного фонда Украины через Дія.Підпис: пошаговая инструкция, как авторизоваться и что доступно онлайн.
Общество
Время чтения 1 мин.

Как авторизоваться на портале ПФУ с помощью «Дія.Підпис»: пошаговая инструкция

С развитием цифровых сервисов в Украине всё больше государственных послуг доступны онлайн — без очередей, бумажек и визитов в учреждения. Один из таких ресурсов — портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где можно проверить свой страховой стаж, пенсионные начисления, оформить заявление и многое другое. Для доступа к личному кабинету нужен надёжный способ идентификации. Один из самых удобных — «Дія.Підпис». В этой статье DNEWS рассказываем, как пройти авторизацию на портале ПФУ через «Дію», и что делать, если что-то не работает.

Что такое «Дія.Підпис»

«Дія.Підпис» — это цифровой аналог вашей электронной подписи, который создаётся через мобильное приложение «Дія». Он не требует флешек, токенов или установки дополнительных программ.

Преимущества:

  • работает с телефона
  • подходит для всех госпорталов
  • не нужно ходить в ЦНАП или банк
  • можно использовать 24/7
  • приравнивается к квалифицированной электронной подписи (КЕП)

Что можно сделать на портале Пенсионного фонда

После входа через «Дія.Підпис» вы получите доступ к личному кабинету, где можно:

  • посмотреть свой трудовой и страховой стаж
  • узнать сумму начислений
  • скачать выписку ОК-5 и ОК-7
  • подать заявление на перерасчёт пенсии
  • записаться на приём
  • подать онлайн-заявление на призначення або перерахунок пенсії

Как авторизоваться на портале ПФУ через «Дія.Підпис»

Шаг 1: Перейдите на портал ПФУ

Зайдите на официальный сайт: portal.pfu.gov.ua

Нажмите кнопку «Вхід» в правом верхнем углу.

Шаг 2: Выберите способ входа

В появившемся окне выберите вкладку «З використанням Дія.Підпис».

Нажмите «Увійти через Дія.Підпис» — вас перенаправит на страницу авторизации через «Дію».

Шаг 3: Сгенерируйте QR-код

На экране появится QR-код для сканирования через мобильное приложение «Дія».

Шаг 4: Сканируйте QR-код в приложении

  1. Откройте приложение «Дія» на своём смартфоне
  2. Нажмите «Дія.Підпис» → Сканувати QR»
  3. Наведите камеру на QR-код на экране компьютера
  4. Подтвердите вход с помощью ранее созданного підпису (введите свой код или биометрию)

Шаг 5: Подтвердите вход

После успешного подтверждения, произойдёт автоматический вход в ваш личный кабинет на портале ПФУ. Теперь вы можете пользоваться всеми доступными функциями.

Что делать, если вход через «Дію» не работает

Возможные причины и решения:

  • Нет созданного «Дія.Підпису» — зайдите в приложение «Дія» → розділ «Послуги» → «Дія.Підпис» → пройдите идентификацию (через банковскую верификацию или NFC-паспорт).
  • 🔸 Сбой портала ПФУ — попробуйте позже, бывают технические работы.
  • 🔸 Проблемы с QR-кодом — обновите страницу или проверьте интернет.
  • 🔸 Не обновлённое приложение — убедитесь, что у вас установлена последняя версия «Дії».
  • 🔸 Нет интернета на телефоне или ПК — подключите стабильную сеть.

Альтернативные способы входа на портал ПФУ

Если по какой-то причине «Дія.Підпис» вам не подходит, вы можете зайти:

  • через электронный ключ (КЕП), выданный АЦСК
  • через BankID — вход по банковской верификации
  • с помощью Мобільного підпису (Mobile ID), если подключена услуга от оператора

Почему стоит пользоваться «Дія.Підпис»

  • Удобно: работает с телефона, без дополнительных устройств
  • Надёжно: приравнивается к электронной подписи
  • Быстро: не нужно вводить сложные пароли или логины
  • Универсально: подходит для налоговой, ПФУ, «Дії», судов, электронных документов

«Дія.Підпис» — это простой и безопасный способ авторизации на портале Пенсионного фонда Украины. Благодаря ему вы можете за несколько кликов получить доступ к своему пенсионному стажу, подать заявления или запросить справки — не выходя из дома. Всё, что нужно — телефон с приложением «Дія» и несколько секунд времени. Современные технологии работают для вашего комфорта и спокойствия.

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