С развитием цифровых сервисов в Украине всё больше государственных послуг доступны онлайн — без очередей, бумажек и визитов в учреждения. Один из таких ресурсов — портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где можно проверить свой страховой стаж, пенсионные начисления, оформить заявление и многое другое. Для доступа к личному кабинету нужен надёжный способ идентификации. Один из самых удобных — «Дія.Підпис». В этой статье DNEWS рассказываем, как пройти авторизацию на портале ПФУ через «Дію», и что делать, если что-то не работает.
Что такое «Дія.Підпис»
«Дія.Підпис» — это цифровой аналог вашей электронной подписи, который создаётся через мобильное приложение «Дія». Он не требует флешек, токенов или установки дополнительных программ.
Преимущества:
- работает с телефона
- подходит для всех госпорталов
- не нужно ходить в ЦНАП или банк
- можно использовать 24/7
- приравнивается к квалифицированной электронной подписи (КЕП)
Что можно сделать на портале Пенсионного фонда
После входа через «Дія.Підпис» вы получите доступ к личному кабинету, где можно:
- посмотреть свой трудовой и страховой стаж
- узнать сумму начислений
- скачать выписку ОК-5 и ОК-7
- подать заявление на перерасчёт пенсии
- записаться на приём
- подать онлайн-заявление на призначення або перерахунок пенсії
Как авторизоваться на портале ПФУ через «Дія.Підпис»
Шаг 1: Перейдите на портал ПФУ
Зайдите на официальный сайт: portal.pfu.gov.ua
Нажмите кнопку «Вхід» в правом верхнем углу.
Шаг 2: Выберите способ входа
В появившемся окне выберите вкладку «З використанням Дія.Підпис».
Нажмите «Увійти через Дія.Підпис» — вас перенаправит на страницу авторизации через «Дію».
Шаг 3: Сгенерируйте QR-код
На экране появится QR-код для сканирования через мобильное приложение «Дія».
Шаг 4: Сканируйте QR-код в приложении
- Откройте приложение «Дія» на своём смартфоне
- Нажмите «Дія.Підпис» → Сканувати QR»
- Наведите камеру на QR-код на экране компьютера
- Подтвердите вход с помощью ранее созданного підпису (введите свой код или биометрию)
Шаг 5: Подтвердите вход
После успешного подтверждения, произойдёт автоматический вход в ваш личный кабинет на портале ПФУ. Теперь вы можете пользоваться всеми доступными функциями.
Что делать, если вход через «Дію» не работает
Возможные причины и решения:
- Нет созданного «Дія.Підпису» — зайдите в приложение «Дія» → розділ «Послуги» → «Дія.Підпис» → пройдите идентификацию (через банковскую верификацию или NFC-паспорт).
- 🔸 Сбой портала ПФУ — попробуйте позже, бывают технические работы.
- 🔸 Проблемы с QR-кодом — обновите страницу или проверьте интернет.
- 🔸 Не обновлённое приложение — убедитесь, что у вас установлена последняя версия «Дії».
- 🔸 Нет интернета на телефоне или ПК — подключите стабильную сеть.
Альтернативные способы входа на портал ПФУ
Если по какой-то причине «Дія.Підпис» вам не подходит, вы можете зайти:
- через электронный ключ (КЕП), выданный АЦСК
- через BankID — вход по банковской верификации
- с помощью Мобільного підпису (Mobile ID), если подключена услуга от оператора
Почему стоит пользоваться «Дія.Підпис»
- Удобно: работает с телефона, без дополнительных устройств
- Надёжно: приравнивается к электронной подписи
- Быстро: не нужно вводить сложные пароли или логины
- Универсально: подходит для налоговой, ПФУ, «Дії», судов, электронных документов
«Дія.Підпис» — это простой и безопасный способ авторизации на портале Пенсионного фонда Украины. Благодаря ему вы можете за несколько кликов получить доступ к своему пенсионному стажу, подать заявления или запросить справки — не выходя из дома. Всё, что нужно — телефон с приложением «Дія» и несколько секунд времени. Современные технологии работают для вашего комфорта и спокойствия.
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