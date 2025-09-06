Мировой футбольный праздник приближается — уже летом 2026 года состоится чемпионат мира, который впервые объединит сразу три страны-хозяйки. DNEWS рассказывает, когда стартует продажа билетов на ЧМ-2026, сколько они стоят, какие этапы предусмотрены, и как не упустить шанс оказаться на трибуне крупнейшего турнира планеты.

Когда откроется продажа билетов

Футбольные болельщики по всему миру смогут начать оформлять заявки на билеты уже в сентябре 2025 года. FIFA официально объявила, что с 10 по 19 сентября пройдет регистрация для участия в предварительном этапе продаж, предназначенном исключительно для владельцев карт Visa.

Зарегистрировавшись на официальном сайте FIFA и получив FIFA ID, покупатели получают возможность быть отобранными для участия в первой волне. Фактическое начало покупки для отобранных пользователей — 1 октября 2025 года.

Что нужно для участия в первом этапе

Зарегистрированный аккаунт FIFA ID

Банковская карта Visa

Участие в лотерейном отборе FIFA

Готовность оплатить покупку сразу после одобрения

Лимиты на покупку

На одного человека установлены ограничения:

Не более четырёх билетов на один матч

Не более 40 билетов на весь турнир

Форматы и типы билетов

FIFA предложит несколько схем покупки, чтобы учесть потребности разных категорий болельщиков.

По матчам — билеты на конкретные встречи

— билеты на конкретные встречи По командам — весь путь любимой сборной

— весь путь любимой сборной По стадионам — игры, проходящие на определённой арене

Каждый покупатель сможет подобрать удобный вариант и при этом быть уверенным в официальности билета.

Где пройдёт чемпионат мира 2026 года

В 2026 году впервые в истории ЧМ будет принимать 48 команд, а турнир охватит сразу три страны:

США — основная арена турнира

— основная арена турнира Канада

Мексика

Соревнования стартуют 11 июня и завершатся 19 июля 2026 года. Организаторы обещают яркое шоу, новые технологии, уникальные площадки и комфорт для зрителей.

Сколько стоят билеты: разброс цен

FIFA опубликовала ориентировочные цены на разные стадии турнира. Они могут немного варьироваться в зависимости от спроса и стадии покупки.

Стадия турнира Минимальная цена Максимальная цена Групповой этап от 60 $ до 150 $ Плей-офф (1/8, 1/4) от 100 $ до 300 $ Полуфиналы от 250 $ до 1000 $ Финал до 6170 $

Финальные билеты — самые дорогие, но и самые желанные. Они, как правило, раскупаются в первые часы продажи.

Второй и третий этапы продаж

Не все смогут попасть в первую волну. Для этого FIFA предусмотрела несколько этапов продажи билетов, чтобы у болельщиков оставалась возможность попасть на стадион.

Второй этап:

Регистрация : с 27 по 31 октября 2025 года

: с Начало продаж: середина ноября — начало декабря

Третий этап:

Стартует после жеребьёвки группового этапа , которая состоится 5 декабря 2025 года

, которая состоится Доступны билеты на конкретные матчи и группы

Последний шанс: продажа перед стартом турнира

Если вы не успели купить билеты заранее, останется возможность сделать это в режиме реального времени, ближе к началу матчей. Оставшиеся билеты будут доступны:

Через сайт FIFA

По системе «живой очереди»

Только для пользователей с FIFA ID

В этом случае придётся оперативно действовать, так как количество оставшихся билетов будет ограничено.

Как оформить покупку

Чтобы не пропустить ни один шанс и гарантировать себе билеты на ЧМ-2026, важно:

Перейти на официальный сайт fifa.com Зарегистрироваться и создать FIFA ID Следить за датами этапов продаж Проверить банковскую карту (предпочтительна Visa) Заранее выбрать формат билета (команда, матч, стадион) Учитывать разницу во времени для своевременной покупки

Важные особенности и ограничения

Билеты именные — необходим паспорт при входе

— необходим паспорт при входе Передача билетов — только через официальный портал FIFA

— только через официальный портал FIFA Максимум билетов — 4 на матч и 40 на турнир

— 4 на матч и 40 на турнир Цены динамические — могут меняться в зависимости от спроса

— могут меняться в зависимости от спроса Детские билеты — будут доступны позднее, с отдельными условиями

Полезные советы для болельщиков

Начинайте регистрацию заранее — сайт может быть перегружен

Настройте уведомления на e-mail от FIFA

Проверьте визовые правила стран-хозяек

Обновляйте информацию на сайте в день старта этапов продаж

Сохраняйте подтверждение покупки до конца турнира

Билеты на чемпионат мира 2026 года начнут продаваться уже в сентябре 2025 года. Первый доступ будет открыт для владельцев карт Visa, зарегистрированных в системе FIFA. В дальнейшем последуют ещё два этапа продаж, а ближе к турниру появятся финальные возможности купить билеты. Цены варьируются от 60 до 6170 долларов, в зависимости от стадии турнира. Чтобы попасть на крупнейшее футбольное событие десятилетия, важно следить за сроками и действовать быстро.

