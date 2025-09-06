Суббота, 6 сентября, 2025
20.4 C
Киев
type here...
Билеты на ЧМ-2026 по футболу поступят в продажу в сентябре: цены от 60 $, три этапа покупки, финал — в США, Канаде и Мексике.
Билеты на ЧМ-2026 по футболу поступят в продажу в сентябре: цены от 60 $, три этапа покупки, финал — в США, Канаде и Мексике.
Общество
Время чтения 1 мин.

Как и когда купить билеты на ЧМ-2026 по футболу: всё, что нужно знать заранее, когда стартует продажа

Мировой футбольный праздник приближается — уже летом 2026 года состоится чемпионат мира, который впервые объединит сразу три страны-хозяйки. DNEWS рассказывает, когда стартует продажа билетов на ЧМ-2026, сколько они стоят, какие этапы предусмотрены, и как не упустить шанс оказаться на трибуне крупнейшего турнира планеты.

Когда откроется продажа билетов

Футбольные болельщики по всему миру смогут начать оформлять заявки на билеты уже в сентябре 2025 года. FIFA официально объявила, что с 10 по 19 сентября пройдет регистрация для участия в предварительном этапе продаж, предназначенном исключительно для владельцев карт Visa.

Зарегистрировавшись на официальном сайте FIFA и получив FIFA ID, покупатели получают возможность быть отобранными для участия в первой волне. Фактическое начало покупки для отобранных пользователей — 1 октября 2025 года.

Что нужно для участия в первом этапе

  • Зарегистрированный аккаунт FIFA ID
  • Банковская карта Visa
  • Участие в лотерейном отборе FIFA
  • Готовность оплатить покупку сразу после одобрения

Лимиты на покупку

На одного человека установлены ограничения:

  • Не более четырёх билетов на один матч
  • Не более 40 билетов на весь турнир

Форматы и типы билетов

FIFA предложит несколько схем покупки, чтобы учесть потребности разных категорий болельщиков.

  • По матчам — билеты на конкретные встречи
  • По командам — весь путь любимой сборной
  • По стадионам — игры, проходящие на определённой арене

Каждый покупатель сможет подобрать удобный вариант и при этом быть уверенным в официальности билета.

Где пройдёт чемпионат мира 2026 года

В 2026 году впервые в истории ЧМ будет принимать 48 команд, а турнир охватит сразу три страны:

  • США — основная арена турнира
  • Канада
  • Мексика

Соревнования стартуют 11 июня и завершатся 19 июля 2026 года. Организаторы обещают яркое шоу, новые технологии, уникальные площадки и комфорт для зрителей.

Сколько стоят билеты: разброс цен

FIFA опубликовала ориентировочные цены на разные стадии турнира. Они могут немного варьироваться в зависимости от спроса и стадии покупки.

Стадия турнираМинимальная ценаМаксимальная цена
Групповой этапот 60 $до 150 $
Плей-офф (1/8, 1/4)от 100 $до 300 $
Полуфиналыот 250 $до 1000 $
Финалдо 6170 $

Финальные билеты — самые дорогие, но и самые желанные. Они, как правило, раскупаются в первые часы продажи.

Второй и третий этапы продаж

Не все смогут попасть в первую волну. Для этого FIFA предусмотрела несколько этапов продажи билетов, чтобы у болельщиков оставалась возможность попасть на стадион.

Второй этап:

  • Регистрация: с 27 по 31 октября 2025 года
  • Начало продаж: середина ноября — начало декабря

Третий этап:

  • Стартует после жеребьёвки группового этапа, которая состоится 5 декабря 2025 года
  • Доступны билеты на конкретные матчи и группы

Последний шанс: продажа перед стартом турнира

Если вы не успели купить билеты заранее, останется возможность сделать это в режиме реального времени, ближе к началу матчей. Оставшиеся билеты будут доступны:

  • Через сайт FIFA
  • По системе «живой очереди»
  • Только для пользователей с FIFA ID

В этом случае придётся оперативно действовать, так как количество оставшихся билетов будет ограничено.

Как оформить покупку

Чтобы не пропустить ни один шанс и гарантировать себе билеты на ЧМ-2026, важно:

  1. Перейти на официальный сайт fifa.com
  2. Зарегистрироваться и создать FIFA ID
  3. Следить за датами этапов продаж
  4. Проверить банковскую карту (предпочтительна Visa)
  5. Заранее выбрать формат билета (команда, матч, стадион)
  6. Учитывать разницу во времени для своевременной покупки

Важные особенности и ограничения

  • Билеты именные — необходим паспорт при входе
  • Передача билетов — только через официальный портал FIFA
  • Максимум билетов — 4 на матч и 40 на турнир
  • Цены динамические — могут меняться в зависимости от спроса
  • Детские билеты — будут доступны позднее, с отдельными условиями

Полезные советы для болельщиков

  • Начинайте регистрацию заранее — сайт может быть перегружен
  • Настройте уведомления на e-mail от FIFA
  • Проверьте визовые правила стран-хозяек
  • Обновляйте информацию на сайте в день старта этапов продаж
  • Сохраняйте подтверждение покупки до конца турнира

Билеты на чемпионат мира 2026 года начнут продаваться уже в сентябре 2025 года. Первый доступ будет открыт для владельцев карт Visa, зарегистрированных в системе FIFA. В дальнейшем последуют ещё два этапа продаж, а ближе к турниру появятся финальные возможности купить билеты. Цены варьируются от 60 до 6170 долларов, в зависимости от стадии турнира. Чтобы попасть на крупнейшее футбольное событие десятилетия, важно следить за сроками и действовать быстро.

Ранее мы писали об анонсе матча Украина — Франция 5 сентября 2025 года: где смотреть трансляцию, какой состав команд и прогноз отборочного матча на ЧМ.

Горячее за неделю

Общество

Есть ли угроза магнитной бури 5 сентября 2025 года: что показывает индекс Kp

0
5 сентября 2025 года магнитная активность минимальна: уровень N1, индекс Kp ниже 4, геомагнитных возмущений нет.
Статьи

Стоит ли стричься и краситься 1 сентября 2025 по Лунному календарю: полное руководство

0
Когда лучше стричься и краситься 1 сентября 2025? Лунный календарь подскажет подходящее время и влияние дня.
Культура

Умер Джорджо Армани в возрасте 90 лет: когда похороны великого итальянского кутюрье, где похоронят кутюрье

0
Джорджо Армани умер в возрасте 90 лет, оставив после себя модную империю и стиль, ставший символом итальянской элегантности.
Общество

Какой день 2 сентября 2025 года по Лунному календарю

0
2 сентября 2025 — день силы, традиций и продуктивности: растущая Луна и энергия Марса помогут добиться успеха в делах и укрепить связи.
Статьи

Какой лунный календарь цветовода и садовода на сентябрь 2025 года: что нужно сделать с растениями по фазам Луны

0
Лунный календарь садовода и цветовода на сентябрь 2025: уход за растениями по фазам Луны. Всё, что нужно знать и нельзя пропустить.

Новое на сайте

Предыдущая статья
В какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025
Следующая статья
Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Киеве вместо Москвы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Зачем организму нужен цинк и чем опасен его дефицит

0
Цинк необходим для иммунитета, кожи, психики и фертильности. Его дефицит ослабляет организм и требует коррекции питания или приёма добавок.

Какой курс валют сегодня 4 сентября 2025 года в банках и обменниках Украины

0
Курс валют в Украине 4 сентября остаётся стабильным: доллар 41,65 грн, евро 48,52 грн, наличный курс почти не отличается от банковского.

Какой уровень магнитной бури ожидается 3 сентября 2025 года после шторма предыдущего дня: прогноз по часам

0
3 сентября 2025 года ожидается стабильный геомагнитный день: до 07:00 — повышенный фон, далее — норма, без риска для здоровья и техники.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.