Мировой футбольный праздник приближается — уже летом 2026 года состоится чемпионат мира, который впервые объединит сразу три страны-хозяйки. DNEWS рассказывает, когда стартует продажа билетов на ЧМ-2026, сколько они стоят, какие этапы предусмотрены, и как не упустить шанс оказаться на трибуне крупнейшего турнира планеты.
Когда откроется продажа билетов
Футбольные болельщики по всему миру смогут начать оформлять заявки на билеты уже в сентябре 2025 года. FIFA официально объявила, что с 10 по 19 сентября пройдет регистрация для участия в предварительном этапе продаж, предназначенном исключительно для владельцев карт Visa.
Зарегистрировавшись на официальном сайте FIFA и получив FIFA ID, покупатели получают возможность быть отобранными для участия в первой волне. Фактическое начало покупки для отобранных пользователей — 1 октября 2025 года.
Что нужно для участия в первом этапе
- Зарегистрированный аккаунт FIFA ID
- Банковская карта Visa
- Участие в лотерейном отборе FIFA
- Готовность оплатить покупку сразу после одобрения
Лимиты на покупку
На одного человека установлены ограничения:
- Не более четырёх билетов на один матч
- Не более 40 билетов на весь турнир
Форматы и типы билетов
FIFA предложит несколько схем покупки, чтобы учесть потребности разных категорий болельщиков.
- По матчам — билеты на конкретные встречи
- По командам — весь путь любимой сборной
- По стадионам — игры, проходящие на определённой арене
Каждый покупатель сможет подобрать удобный вариант и при этом быть уверенным в официальности билета.
Где пройдёт чемпионат мира 2026 года
В 2026 году впервые в истории ЧМ будет принимать 48 команд, а турнир охватит сразу три страны:
- США — основная арена турнира
- Канада
- Мексика
Соревнования стартуют 11 июня и завершатся 19 июля 2026 года. Организаторы обещают яркое шоу, новые технологии, уникальные площадки и комфорт для зрителей.
Сколько стоят билеты: разброс цен
FIFA опубликовала ориентировочные цены на разные стадии турнира. Они могут немного варьироваться в зависимости от спроса и стадии покупки.
|Стадия турнира
|Минимальная цена
|Максимальная цена
|Групповой этап
|от 60 $
|до 150 $
|Плей-офф (1/8, 1/4)
|от 100 $
|до 300 $
|Полуфиналы
|от 250 $
|до 1000 $
|Финал
|до 6170 $
Финальные билеты — самые дорогие, но и самые желанные. Они, как правило, раскупаются в первые часы продажи.
Второй и третий этапы продаж
Не все смогут попасть в первую волну. Для этого FIFA предусмотрела несколько этапов продажи билетов, чтобы у болельщиков оставалась возможность попасть на стадион.
Второй этап:
- Регистрация: с 27 по 31 октября 2025 года
- Начало продаж: середина ноября — начало декабря
Третий этап:
- Стартует после жеребьёвки группового этапа, которая состоится 5 декабря 2025 года
- Доступны билеты на конкретные матчи и группы
Последний шанс: продажа перед стартом турнира
Если вы не успели купить билеты заранее, останется возможность сделать это в режиме реального времени, ближе к началу матчей. Оставшиеся билеты будут доступны:
- Через сайт FIFA
- По системе «живой очереди»
- Только для пользователей с FIFA ID
В этом случае придётся оперативно действовать, так как количество оставшихся билетов будет ограничено.
Как оформить покупку
Чтобы не пропустить ни один шанс и гарантировать себе билеты на ЧМ-2026, важно:
- Перейти на официальный сайт fifa.com
- Зарегистрироваться и создать FIFA ID
- Следить за датами этапов продаж
- Проверить банковскую карту (предпочтительна Visa)
- Заранее выбрать формат билета (команда, матч, стадион)
- Учитывать разницу во времени для своевременной покупки
Важные особенности и ограничения
- Билеты именные — необходим паспорт при входе
- Передача билетов — только через официальный портал FIFA
- Максимум билетов — 4 на матч и 40 на турнир
- Цены динамические — могут меняться в зависимости от спроса
- Детские билеты — будут доступны позднее, с отдельными условиями
Полезные советы для болельщиков
- Начинайте регистрацию заранее — сайт может быть перегружен
- Настройте уведомления на e-mail от FIFA
- Проверьте визовые правила стран-хозяек
- Обновляйте информацию на сайте в день старта этапов продаж
- Сохраняйте подтверждение покупки до конца турнира
Билеты на чемпионат мира 2026 года начнут продаваться уже в сентябре 2025 года. Первый доступ будет открыт для владельцев карт Visa, зарегистрированных в системе FIFA. В дальнейшем последуют ещё два этапа продаж, а ближе к турниру появятся финальные возможности купить билеты. Цены варьируются от 60 до 6170 долларов, в зависимости от стадии турнира. Чтобы попасть на крупнейшее футбольное событие десятилетия, важно следить за сроками и действовать быстро.
