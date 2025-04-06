Воскресенье, 6 апреля, 2025
2.6 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

Как жена может оформить пенсию мужа после его смерти: важные детали

После смерти супруга его жена имеет право оформить пенсию на свое имя. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Выплата, которую получают члены семьи после смерти одного из супругов, называется пенсией по потере кормильца. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, если выполняются следующие условия:

  1. Они находились на содержании умершего.
  2. У кормильца к моменту смерти был достаточный страховой стаж для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Для одного нетрудоспособного члена семьи предоставляется 50% пенсии по возрасту умершего. Если же членов семьи двое или больше, пенсия распределяется между ними в равных долях, что в сумме составляет 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.

Пенсия по потере кормильца предоставляется пожизненно только тем членам семьи, достигшим пенсионного возраста. Другие родственники получают выплаты до тех пор, пока не потеряют статус нетрудоспособных.

Заявитель может обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины или подать онлайн заявление через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Горячее за неделю

Спорт

Роналду вернется в «Реал»? Когда Криштиану может сыграть за «сливочных»

0
Португальский форвард "Аль-Насра"...
Статьи

Как правильно употреблять куркуму и почему она настоящий суперфуд

0
Куркума — суперфуд с мощными полезными свойствами. Узнайте, как правильно употреблять куркуму и с чем её сочетать для максимальной пользы.
Экономика

Утренние привычки для быстрого метаболизма, не меняя диету

0
Изменения в утренней рутине могут оказать значительное влияние на...
Общество

Ожидается значительное похолодание и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные

0
В ближайшие выходные, 5–6 апреля, в Украине ожидается резкое...
Спорт

Кубок Украины: «Полесье» победой над «Вересом» приблизилось к домашнему финалу

0
Житомирское "Полесье" на...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кличко сообщил о последствиях утренней ракетной атаки РФ на Киев (ФОТО)

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.