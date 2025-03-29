Суббота, 29 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как Кварцяный убеждал футболистов: история легендарного трансфера

В 1988 году нападающий Владимир Великий присоединился к луцкой Волыни — и это событие стало знаковым не только для клуба, но и для украинского футбола. Великий не просто игрок, а фигура, повлиявшая на целое поколение болельщиков. Его переход не являлся стандартным трансфером с сухими цифрами и контрактными условиями. За ним стоял человек — Виталий Кварцяный, тренер, строивший команду не по шаблону, а по сердцу. Именно благодаря таким людям футбол не теряет душу.

 

В разговоре с журналистами Кварцяный вспомнил, как когда-то пытался подписать Владимира Дикого. Тогда еще без формальных процедур все началось с того, что игрок предложил закурить. Потом — пиво, свободный разговор, немного юмора, немного философии. И на этом фоне появляется доверие. Без презентаций, без громких слов. Именно такая атмосфера позволила убедить игрока присоединиться к команде. И это было не исключение, а стиль.

 

Когда пора вести переговоры с Великим, Кварцяный действовал так же. Он не убеждал деньги или статус. Он слушал, говорил честно, без пафоса. Для него было важно, чтобы футболист не просто согласился играть, а почувствовал, что ему ему доверяют. Это была не трансферная политика — это была человеческая коммуникация, создающая настоящие коллективы, а не наборы исполнителей. И именно из-за такой атмосферы «Волынь» росла.

 

И именно это болельщики ценят больше всего. Потому что футбол — это не только о голах, очках и таблицах. Это об эмоции, характере, связи между людьми. Иногда настоящий клуб рождается не после трофея, а после откровенного разговора на кухне или скамейке у базы. Именно из таких моментов формируется команда, которую помнят годами. Именно такие моменты становятся футбольной памятью, которую не стереть.

 

Владимир Великий отыграл за «Волынь» восемь сезонов и забил 91 гол. Вместе с Андреем Федецким он делит рекорд результативности. Но главное – это не статистика. Это доверие, с которого все началось. Благодаря простой человечности тренера клуб получил не только бомбардира, но и настоящую легенду. История этого трансфера — это пример того, как рождается нечто большее, чем игра.

Горячее за неделю

Экономика

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 29 марта

0
Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, но важно соблюдать энергосбережение,...
Экономика

«Укрзалізниця» повідомила, які онлайн-сервіси компанії не працюють через технічний збій

0
Сьогодні, 23 березня, в IT-системі національної транспортної компанії «Укрзалізниця»...
Статьи

Пасха 2025: дата празднования, традиции и запреты

0
Пасха или Воскресение Христово является одним из важнейших...
Экономика

Может ли когнитивная способность предсказать продолжительность жизни

0
Повышение когнитивных способностей, в частности вербальной текучести, может оказаться...
Политика

Общий гороскоп на сегодня, 25 марта 2025 года, для всех

0
Прочтите свежий прогноз от астрологов. Кто верит в...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 30 марта: графики отключения
Следующая статья
СМИ раскрыли дату возвращения Деонтея Уайлдера в ринг

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютирует в кино

0
Дилан Дуглас, сын легендарных актеров Кэтрин Зеты-Джонс и...

День ангела Филиппа 2025: поздравления и открытки 29 марта

0
29 марта именины празднуют все владельцы имени Филиппа....

Які є види присідань: потужні альтернативи стандартному

0

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.