Проценты окружают нас повсюду: в магазинах на скидках, в банковских ставках, в отчётах и даже в школьных дневниках. Умение быстро посчитать процент от числа — это полезный навык, который помогает сэкономить время, деньги и избежать ошибок в расчётах.
В этой статье DNEWS рассказывает, как просто и понятно вычислить процент от числа вручную, с помощью калькулятора, Excel или даже в уме.
Что такое процент и зачем его считать
Процент (от лат. per centum — «на сотню») — это доля от числа, выраженная в сотых. 1% — это одна сотая часть, или 1/100.
Примеры из жизни
- Скидка 20% на товар
- НДС 7%
- Бонус 5% от зарплаты
- Рост выручки на 15%
- Кредит под 12% годовых
Все эти примеры требуют точного и быстрого расчёта.
Как посчитать процент от числа вручную
Вычисление процента — это простая формула:
Формула
(Процент × Число) ÷ 100 = Результат
Пример 1:
Сколько будет 20% от 150?
(20 × 150) ÷ 100 = 3000 ÷ 100 = 30
Пример 2:
5% от 1200
(5 × 1200) ÷ 100 = 60
Совет: если число заканчивается на ноль, расчёты ещё проще — достаточно просто передвинуть запятую.
Как посчитать в уме: быстрые приёмы
Для удобства можно использовать округления или простые проценты.
Быстрые ориентиры
- 10% — просто разделите на 10
- 1% — разделите на 100
- 50% — поделите пополам
- 25% — поделите на 4
- 20% — разделите на 10 и умножьте на 2
Пример:
Сколько 10% от 250? → 250 ÷ 10 = 25
А 20%? → 25 × 2 = 50
Как посчитать процент от числа в Excel
В программе Microsoft Excel проценты считаются автоматически, если задать формулу.
Пример
Допустим, в ячейке A1 — сумма, а в B1 — процент:
=A1 * B1
Если в B1 указано 20%, результат будет соответствующим.
Или в одну строку:
=150 * 20%
→ результат: 30
Важно: в Excel можно вводить процент с символом % или как десятичную дробь (20% = 0,2).
Как посчитать процент в калькуляторе
На обычном калькуляторе:
- Введите исходное число
- Умножьте на нужный процент
- Разделите на 100
Пример: 150 × 20 ÷ 100 = 30
На некоторых калькуляторах есть клавиша
% — она автоматически делит на 100.
Как посчитать, сколько процентов одно число составляет от другого
Иногда нужно не найти процент от числа, а наоборот — понять, какой процент одно число составляет от другого.
Формула
(Часть ÷ Целое) × 100 = Процент
Пример:
Сколько процентов составляет 30 от 150?
(30 ÷ 150) × 100 = 0,2 × 100 = 20%
Как посчитать, насколько изменилось число в процентах
Чтобы узнать, насколько увеличилось или уменьшилось число, используется другая формула:
Формула изменения в процентах
((Новое − Старое) ÷ Старое) × 100 = % изменения
Пример:
Цена выросла с 200 до 250.
((250 − 200) ÷ 200) × 100 = (50 ÷ 200) × 100 = 25%
Если результат отрицательный — это снижение.
Посчитать процент от числа — просто, если вы знаете базовую формулу. Для повседневных задач удобно использовать устные приёмы, калькулятор или Excel. Зная, как работать с процентами, вы легко рассчитаете скидки, налоги, изменения и соотношения между числами.
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