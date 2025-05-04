Проценты окружают нас повсюду: в магазинах на скидках, в банковских ставках, в отчётах и даже в школьных дневниках. Умение быстро посчитать процент от числа — это полезный навык, который помогает сэкономить время, деньги и избежать ошибок в расчётах.

В этой статье DNEWS рассказывает, как просто и понятно вычислить процент от числа вручную, с помощью калькулятора, Excel или даже в уме.

Что такое процент и зачем его считать

Процент (от лат. per centum — «на сотню») — это доля от числа, выраженная в сотых. 1% — это одна сотая часть, или 1/100.

Примеры из жизни

Скидка 20% на товар

НДС 7%

Бонус 5% от зарплаты

Рост выручки на 15%

Кредит под 12% годовых

Все эти примеры требуют точного и быстрого расчёта.

Как посчитать процент от числа вручную

Вычисление процента — это простая формула:

Формула

(Процент × Число) ÷ 100 = Результат

Пример 1:

Сколько будет 20% от 150?

(20 × 150) ÷ 100 = 3000 ÷ 100 = 30

Пример 2:

5% от 1200

(5 × 1200) ÷ 100 = 60

Совет: если число заканчивается на ноль, расчёты ещё проще — достаточно просто передвинуть запятую.

Как посчитать в уме: быстрые приёмы

Для удобства можно использовать округления или простые проценты.

Быстрые ориентиры

10% — просто разделите на 10

1% — разделите на 100

50% — поделите пополам

25% — поделите на 4

20% — разделите на 10 и умножьте на 2

Пример:

Сколько 10% от 250? → 250 ÷ 10 = 25

А 20%? → 25 × 2 = 50

Как посчитать процент от числа в Excel

В программе Microsoft Excel проценты считаются автоматически, если задать формулу.

Пример

Допустим, в ячейке A1 — сумма, а в B1 — процент:

=A1 * B1



Если в B1 указано 20%, результат будет соответствующим.

Или в одну строку:

=150 * 20%



→ результат: 30

Важно: в Excel можно вводить процент с символом % или как десятичную дробь (20% = 0,2).

Как посчитать процент в калькуляторе

На обычном калькуляторе:

Введите исходное число Умножьте на нужный процент Разделите на 100

Пример: 150 × 20 ÷ 100 = 30

На некоторых калькуляторах есть клавиша % — она автоматически делит на 100.

Как посчитать, сколько процентов одно число составляет от другого

Иногда нужно не найти процент от числа, а наоборот — понять, какой процент одно число составляет от другого.

Формула

(Часть ÷ Целое) × 100 = Процент

Пример:

Сколько процентов составляет 30 от 150?

(30 ÷ 150) × 100 = 0,2 × 100 = 20%

Как посчитать, насколько изменилось число в процентах

Чтобы узнать, насколько увеличилось или уменьшилось число, используется другая формула:

Формула изменения в процентах

((Новое − Старое) ÷ Старое) × 100 = % изменения

Пример:

Цена выросла с 200 до 250.

((250 − 200) ÷ 200) × 100 = (50 ÷ 200) × 100 = 25%

Если результат отрицательный — это снижение.

Посчитать процент от числа — просто, если вы знаете базовую формулу. Для повседневных задач удобно использовать устные приёмы, калькулятор или Excel. Зная, как работать с процентами, вы легко рассчитаете скидки, налоги, изменения и соотношения между числами.

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