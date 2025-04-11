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Общество
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Как оформить пенсию по возрасту в 2025 году: ответ ПФУ

Как оформить пенсию по возрасту в 2025 году: ответ ПФУ

В 2025 году украинцы могут оформить пенсию по возрасту в зависимости от количества приобретенного страхового стажа и достижения определенного возраста – 60, 63 или 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

В то же время, если человек имеет от 22 до 31 года стажа, пенсия ему будет доступна с 63 лет, а при наличии только 15–21 года — с 65 лет. Стоит отметить, что ежегодно требование к стажу для ухода на пенсию в 60 лет растет, и к 2028 году он достигнет 35 лет. Об этом пишет NV.ua.

Пенсионное обеспечение по возрасту регулируется статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Оформить пенсию можно как онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда, так и лично в любом сервисном центре независимо от места проживания или регистрации. При подаче заявки следует предоставить паспорт или ID-карту, идентификационный код, документы о трудовом стаже (например, трудовую книжку, диплом об учебе, военный билет), реквизиты банковского счета, а также, по желанию, справку о заработной плате за любые 60 месяцев до июля 2000 года. В некоторых случаях также может потребоваться свидетельство о браке или документы, подтверждающие льготный статус.

Пенсия назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если лицо обращается за его оформлением не позднее чем через три месяца. Если информация о стаже к 2004 году уже внесена в электронный реестр (например, трудовая книжка была оцифрована), пенсия может быть начислена автоматически без личного обращения.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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