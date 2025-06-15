Отправка письма из Германии в Украину — это процесс, который можно выполнить быстро и удобно, используя различные почтовые и курьерские службы. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно оформить письмо, какие тарифы действуют на международные отправления и какие компании предлагают услуги доставки.

Письма и посылки из Германии в Украину отправляются ежедневно, будь то личные сообщения, документы или подарки. Для того чтобы ваше отправление дошло до адресата в целости и сохранности, важно правильно выбрать формат письма, упаковку, а также почтовую компанию. В этой статье мы рассмотрим актуальные тарифы, сроки доставки и особенности отправки через различные службы.

Форматы и тарифы Deutsche Post для отправки писем в Украину

Deutsche Post предлагает несколько вариантов отправки международных писем:

Postkarte (открытка): до 20 г — 1,25 €

до 20 г — 1,25 € Standardbrief (стандартное письмо): до 20 г — 1,25 €

до 20 г — 1,25 € Kompaktbrief (компактное письмо): до 50 г — 1,80 €

до 50 г — 1,80 € Großbrief (крупное письмо): до 500 г — 3,30 €

до 500 г — 3,30 € Maxibrief (максимальное письмо): до 2 кг — 17,00 €

Для отправлений весом более 2 кг или требующих дополнительной страховки доступны другие тарифы, включая зарегистрированные и застрахованные письма.

Сроки доставки писем из Германии в Украину

Сроки доставки зависят от выбранного тарифа и почтовой службы:

Deutsche Post: обычно от 5 до 7 рабочих дней для стандартных отправлений.

обычно от 5 до 7 рабочих дней для стандартных отправлений. DHL Express: экспресс-доставка может занять 1–2 рабочих дня.

экспресс-доставка может занять 1–2 рабочих дня. Meest Germany: от 4 рабочих дней при использовании их услуг.

Как правильно оформить адрес на письме

Правильное оформление адреса — ключ к успешной доставке. Убедитесь, что вы указали:

Имя и фамилию получателя

Полный адрес: улица, номер дома, город, почтовый индекс

улица, номер дома, город, почтовый индекс Страну назначения: UKRAINE (заглавными буквами)

Как подписать письмо на немецком языке

Если вы отправляете письмо на немецком языке, правильный формат подписания будет следующим:

Адрес получателя должен быть написан на конверте с правой стороны. Имя получателя указывается на первой строке адреса. Адрес (улица, номер дома, город, почтовый индекс) идет ниже. Страна назначения указывается в самом низу адреса — «UKRAINE» заглавными буквами.

Адрес отправителя

Адрес отправителя пишется с левой стороны конверта, в верхней части. Обычно указывается только имя, улица, номер дома и почтовый индекс отправителя.

Важно! Не забудьте подписать конверт в левом верхнем углу, где обычно пишется адрес отправителя. На письмах, отправляемых внутри Германии, название страны можно не указывать, но для международных отправлений обязательно пишите страну назначения на английском языке.

На каком языке подписывать конверт

Подписывать конверт нужно на языке страны отправителя (в данном случае, на немецком языке для Германии), но страна назначения указывается на английском языке. Для Украины это будет «UKRAINE» заглавными буквами. Остальной адрес, включая город, почтовый индекс, и имя получателя, можно писать на немецком языке, если письмо отправляется из Германии, либо на другом языке, если речь идет о стране отправления.

Популярные почтовые и курьерские компании для отправки писем

Deutsche Post

Официальная почтовая служба Германии предлагает различные варианты отправки писем и посылок, включая международные отправления в Украину. (deutschepost.de)

DHL Express

Предлагает экспресс-доставку с возможностью отслеживания отправлений и дополнительной страховкой. (mydhl.express.dhl)

Meest Germany

Специализируется на доставке из Германии в Украину, предлагая конкурентоспособные тарифы и различные варианты доставки. (meestpost.com)

Стоимость отправки письма из Германии в Украину

Стоимость зависит от выбранной службы и типа отправления:

Deutsche Post: от 1,25 € за стандартное письмо.

от 1,25 € за стандартное письмо. DHL Express: цены начинаются от 14,49 € за отправления до 2 кг.

цены начинаются от 14,49 € за отправления до 2 кг. Meest Germany: от 1,5 €/кг при отправке посылок весом от 10 кг.

Дополнительные услуги и упаковка

Упаковка: При отправке документов рекомендуется использовать конверты формата C4 или C5.

При отправке документов рекомендуется использовать конверты формата C4 или C5. Дополнительные услуги: Зарегистрированные письма, страховка, уведомления о доставке.

Зарегистрированные письма, страховка, уведомления о доставке. Ограничения: Некоторые предметы, такие как жидкости, опасные материалы или запрещенные товары, не подлежат отправке.

Советы по отправке писем

Проверяйте актуальность адреса: Убедитесь, что адрес получателя правильный и полный.

Убедитесь, что адрес получателя правильный и полный. Используйте надежную упаковку: Для документов используйте плотные конверты, для посылок — прочные коробки.

Для документов используйте плотные конверты, для посылок — прочные коробки. Сохраняйте квитанции: Это поможет отслеживать отправление и решать возможные вопросы.

Это поможет отслеживать отправление и решать возможные вопросы. Учитывайте праздничные дни: Время доставки может увеличиться в периоды праздников.

Время доставки может увеличиться в периоды праздников.

Отправка письма из Германии в Украину — это простой процесс при правильном подходе. Выбор подходящей службы, правильное оформление адреса и учет всех нюансов помогут вашему отправлению дойти до адресата без задержек и проблем.

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