Платизма — тонкая мышца, расположенная в области шеи, играет важную роль в поддержании её тонуса и упругости. С возрастом эта мышца слабеет, что приводит к появлению второго подбородка и дряблости кожи. Однако, с помощью регулярных упражнений можно эффективно укрепить платизму и другие мышцы шеи, улучшить контуры лица и сохранить привлекательность без хирургического вмешательства. В этой статье вы найдете 10 простых и доступных упражнений, которые помогут подтянуть платизму и улучшить состояние шеи, не выходя из дома. В этой статье DNEWS речь пойдет о том, как подтянуть платизму и укрепить мышцы шеи, чтобы сохранить молодость и здоровый вид кожи. Многие сталкиваются с проблемой обвисания кожи на шее и появлением морщин, которые делают лицо визуально старше.

Почему важно укреплять мышцы шеи и платизму

Укрепление мышц шеи — залог не только эстетики, но и здоровья. Слабость платизмы приводит к тому, что кожа теряет упругость, появляются морщины, складки и опущение нижней части лица. Кроме того, ухудшается кровообращение и лимфоток, что сказывается на общем состоянии кожи и вызывает отеки. Важно понимать, что платизма — это не просто мышца, это своеобразная «рамка» для шеи и нижней части лица, которая поддерживает контуры и помогает сохранять молодость. Регулярные упражнения для шеи способствуют подтяжке, улучшают тонус и ускоряют обмен веществ в тканях.

Для тех, кто хочет улучшить внешний вид шеи и избежать хирургических вмешательств, ежедневные тренировки платизмы — отличный и доступный способ добиться заметных результатов. Далее мы рассмотрим простые упражнения, которые подходят всем и не требуют специального оборудования.

Перед тем как перейти к описанию упражнений, стоит отметить, что систематический подход — залог успеха. Выполняя комплекс регулярно, можно заметить эффект уже через несколько недель.

Как правильно выполнять упражнения для платизмы и мышц шеи

Чтобы укрепить платизму и подтянуть мышцы шеи, важна техника выполнения упражнений. Неправильное выполнение может привести к перенапряжению или наоборот, снизить эффективность тренировки. Каждый из представленных ниже комплексов следует выполнять плавно, без резких движений, концентрируясь на работе мышц шеи.

Регулярность — ключ к успеху. Упражнения можно делать каждый день, уделяя им 10-15 минут. Для лучшего результата полезно дополнительно заботиться о состоянии кожи: использовать увлажняющие кремы и массажи, стимулирующие кровообращение.

Перед началом упражнений рекомендуют сделать легкую разминку: аккуратно поворачивать голову в стороны, наклонять вперед и назад, чтобы разогреть мышцы.

Упражнения для укрепления платизмы и подтяжки шеи

Ниже приведены 10 простых и эффективных упражнений, которые помогут укрепить мышцы шеи и платизму, сделать кожу более упругой.

Подтягивание подбородка вверх

Это базовое упражнение способствует растяжению и укреплению платизмы. Повторите 10 раз. Это упражнение улучшает тонус передней части шеи и помогает бороться с обвисанием кожи.

Сядьте прямо или встаньте, голову держите ровно. Медленно поднимайте подбородок вверх, максимально вытягивая шею. Одновременно напрягайте мышцы шеи, будто пытаетесь приклеить подбородок к горлу. Задержитесь в этом положении на 5-7 секунд. Медленно вернитесь в исходное положение.

Упражнение «Поцелуй к потолку»

Это упражнение активирует платизму и мышцы подбородка. Регулярное выполнение помогает убрать второй подбородок и укрепить нижнюю часть шеи.

Смотрите вверх, подбородок вытягивайте вперед. Максимально вытяните губы, словно посылаете воздушный поцелуй к потолку. Задержитесь на 5 секунд, почувствуйте напряжение в мышцах шеи. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Напряжение шеи с сопротивлением ладонью

Это упражнение улучшает силу мышц и снимает усталость.

Положите ладонь на лоб. Пытайтесь наклонить голову вперед, одновременно оказывая сопротивление рукой. Держите напряжение 5 секунд. Повторите, меняя положение ладони: на затылок, на боковую часть головы.

Такая тренировка стимулирует мышцы шеи и платизму, увеличивает их выносливость.

Повороты головы с сопротивлением ладонью

Выполнение этого упражнения помогает укрепить боковые мышцы шеи. Это поможет подтянуть платизму и улучшить контуры шеи.

Поверните голову вправо. Поместите руку на правую сторону головы и оказывайте сопротивление, пытаясь повернуть голову обратно. Держите напряжение 5 секунд. Повторите для левой стороны.

Подъем головы из положения лежа на спине

Для укрепления мышц задней части шеи. Повторите 10 раз. Укрепляет задние мышцы шеи, предотвращая появление морщин и дряблости.

Лягте на спину, руки вдоль тела. Медленно поднимайте голову, стараясь коснуться подбородком груди. Задержитесь на 5 секунд. Опустите голову вниз и расслабьтесь.

Наклоны головы с сопротивлением

Это упражнение помогает проработать боковые мышцы шеи и платизму. Выполните 8–10 повторений на каждую сторону.

Сядьте ровно. Положите правую ладонь на правую сторону головы. Наклоняйте голову вправо, оказывая сопротивление рукой. Задержитесь в напряжении на 5 секунд. Повторите на левую сторону.

Вытягивание языка вперед

Уникальное упражнение для укрепления платизмы и мышц шеи. Повторите 10 раз. Это простое упражнение помогает тонизировать мышцы платизмы и уменьшить дряблость кожи.

Сидя или стоя, медленно высуньте язык как можно дальше вперед. Держите язык вытянутым 5 секунд, ощущая напряжение в области шеи. Медленно уберите язык внутрь рта и расслабьтесь.

Сопротивление подбородком

Укрепляет мышцы шеи и улучшает кровообращение.

Сложите ладони под подбородком. Пытайтесь опустить голову вниз, оказывая сопротивление руками. Держите напряжение 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз.

Покачивание головы вперед-назад

Разогревает и укрепляет мышцы шеи. Это упражнение улучшает гибкость шеи и активирует платизму.

Медленно наклоните голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди. Затем плавно откиньте голову назад. Повторите движение 15 раз.

Растягивание шеи руками

Помогает снять напряжение и подтянуть кожу. Повторите 8–10 раз.

Положите руки на затылок. Медленно наклоняйте голову вперед, оказывая легкое сопротивление руками. Задержитесь на 5 секунд. Вернитесь в исходное положение.

Дополнительные методы поддержки тонуса шеи и платизмы

Для достижения лучших результатов важно не только выполнять упражнения, но и заботиться о коже шеи комплексно. Хорошим дополнением станут массажи и правильный уход.

Массаж шеи для улучшения кровообращения

Регулярный массаж стимулирует приток крови и лимфы, улучшает обмен веществ и повышает упругость кожи. Можно использовать легкие похлопывания, поглаживания и пощипывания области шеи и подбородка.

Увлажнение и питание кожи

Кожа шеи тонкая и требует особого ухода. Использование специальных кремов с коллагеном, витаминами и увлажняющими компонентами укрепит кожу, поможет сохранить её эластичность.

Правильная осанка

Поддержание правильной осанки уменьшает нагрузку на мышцы шеи и платизму, предотвращая появление морщин и обвисаний. Следите за тем, чтобы голова была ровной, плечи расправлены.

Рекомендации по регулярности и длительности занятий

Для видимого эффекта упражнения нужно выполнять ежедневно. Уже через 3-4 недели регулярных занятий появится заметный результат: мышцы станут более подтянутыми, кожа — упругой, исчезнут отеки и второй подбородок. Не стоит забывать, что комплекс упражнений можно дополнить правильным питанием и питьевым режимом — это поддержит общий тонус и здоровье кожи.

Подтянуть платизму и укрепить мышцы шеи можно дома с помощью простых ежедневных упражнений. Регулярность, правильная техника и комплексный уход за кожей — главные факторы успеха. Эти 10 упражнений помогут вернуть упругость коже шеи, улучшить контуры лица и сохранить молодость на долгие годы. Помните, что платизма — ключ к красивой и здоровой шее, а ежедневные тренировки сделают её сильной и эластичной.

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