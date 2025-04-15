Тампоны — один из самых популярных и удобных средств гигиены во время менструации. Они незаметны под одеждой, не мешают физической активности и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Однако до сих пор многие девушки и женщины испытывают страх или сомнение перед их использованием. DNEWS рассказывает, как правильно вводить тампон, какие существуют виды и кому он может быть противопоказан.
Что такое тампон
Тампон — это компактный гигиенический цилиндр из мягких впитывающих волокон (обычно хлопка или вискозы), который вводится во влагалище для поглощения менструальной крови. В отличие от прокладок, он не позволяет выделениям выходить наружу, а впитывает их внутри тела, обеспечивая чистоту и комфорт.
У большинства тампонов есть шнурок для безопасного извлечения. Некоторые модели снабжены аппликатором — специальным устройством для облегчения введения.
Когда можно начинать пользоваться тампонами
Тампоны можно использовать с первого менструального цикла, если девушка чувствует себя уверенно и знает основы анатомии. Размер и вид тампона подбираются индивидуально. Для начала лучше использовать самые маленькие — с пометкой «mini» или «light».
Важно понимать: тампон не нарушает девственность, если вводится правильно и аккуратно. Девственная плевра эластична и имеет отверстие для выхода менструальных выделений.
Как выбрать тампон
Выбор зависит от:
- Объёма менструальных выделений
Для обильных дней — super или super plus
Для умеренных — normal
Для лёгких — mini
- Наличия аппликатора
Аппликатор удобен для новичков и обеспечивает гигиеничное введение
Без аппликатора — компактнее, удобнее брать с собой
- Состава
Лучше выбирать без отдушек и добавок, гипоаллергенные, из 100% хлопка
- Сертификации
Обратите внимание на проверенные бренды, которые указывают уровень впитываемости и рекомендации по использованию
Как правильно вставить тампон
Подготовка
- Вымойте руки с мылом.
- Примите удобную позу — стоя, с одной ногой на возвышении, сидя на унитазе или полуприсев.
- Расслабьтесь — напряжение мышц усложнит введение.
Введение без аппликатора
- Распакуйте тампон, аккуратно расправьте шнурок.
- Держите тампон пальцами за нижнюю часть.
- Одной рукой раздвиньте половые губы, другой — мягко введите тампон во влагалище, направляя его по направлению к позвоночнику, а не вертикально вверх.
- Вводите примерно на 4–5 см — до тех пор, пока не исчезнет чувство давления.
- Оставьте снаружи шнурок.
С аппликатором
- Вставьте внешний тубус аппликатора во влагалище (не весь, только до пальцевого упора).
- Большим пальцем нажмите на внутреннюю часть — тампон окажется внутри.
- Аккуратно извлеките аппликатор и убедитесь, что шнурок остался снаружи.
Проверка
Если тампон введён правильно — вы не чувствуете его внутри, нет давления или дискомфорта.
Если есть ощущение инородного тела — он, скорее всего, вставлен недостаточно глубоко. Извлеките и попробуйте снова с новым.
Как часто нужно менять тампон
- Максимальное время ношения — не более 4–6 часов
- При обильных выделениях — меняйте чаще
- На ночь лучше использовать прокладки или тампон не более 6 часов
- Не используйте тампон «на всякий случай» до начала менструации — это пересушивает слизистую
Что будет, если забыть тампон
Иногда случается, что женщина забывает о тампоне и оставляет его надолго. Это опасно, так как может привести к синдрому токсического шока (СТШ) — редкому, но тяжёлому осложнению.
Симптомы:
- резкое повышение температуры;
- головная боль;
- тошнота, рвота;
- сыпь;
- слабость, спутанность сознания.
При таких признаках — срочно к врачу и извлеките тампон.
Кому противопоказаны тампоны
- девочкам с анатомическими особенностями (узкое влагалище, врождённые аномалии)
- женщинам с частыми инфекциями влагалища
- при сильной сухости слизистой (например, в климактерическом периоде)
- при аллергии на материалы или компоненты тампона
- после родов, операций, при любых воспалениях половых органов
- при использовании вагинальных свечей — тампоны могут впитать препарат
В этих случаях лучше использовать прокладки или менструальные чаши (по рекомендации врача).
Можно ли чередовать с прокладками
Да, это даже рекомендуется. Например, использовать тампоны в активные часы дня, а прокладки — дома или ночью. Это снижает нагрузку на слизистую и даёт коже «подышать».
Вредны ли тампоны
При правильном применении — не вредны. Главное:
- соблюдать гигиену рук;
- не превышать время использования;
- выбирать подходящий размер;
- не использовать при воспалениях и инфекциях.
Современные тампоны проходят стерилизацию и тестирование, безопасны и удобны при соблюдении инструкции.
Мифы о тампонах
Миф: Тампон может «застрять» или «затеряться» внутри
Правда: Это невозможно — шейка матки закрыта, а влагалище ограничено. Если не удаётся извлечь — расслабьтесь и потяните за шнурок.
Миф: Тампоны нарушают микрофлору
Правда: При соблюдении правил — нет. Нарушения возникают при длительном ношении или использовании неподходящего размера.
Миф: Тампоны нельзя девственницам
Правда: Девственность сохраняется, если использовать мини-размеры аккуратно.
Тампоны — удобный, современный и безопасный способ гигиены во время месячных. Главное — выбирать их правильно, не забывать о гигиене и не бояться пробовать. Знание своего тела, внимательное отношение к ощущениям и соблюдение простых правил помогут вам чувствовать себя уверенно и свободно в любые дни цикла.
Ранее мы писали о том, как уменьшить боль при месячных без лекарств в домашних условиях.