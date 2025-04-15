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Как правильно использовать тампоны: инструкция по введению, меры предосторожности и противопоказания. Всё, что важно знать новичкам.
Как правильно использовать тампоны: инструкция по введению, меры предосторожности и противопоказания. Всё, что важно знать новичкам.
Общество
Время чтения 1 мин.

Как пользоваться тампонами: как вводить и кому противопоказаны

Тампоны — один из самых популярных и удобных средств гигиены во время менструации. Они незаметны под одеждой, не мешают физической активности и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Однако до сих пор многие девушки и женщины испытывают страх или сомнение перед их использованием. DNEWS рассказывает, как правильно вводить тампон, какие существуют виды и кому он может быть противопоказан.

Что такое тампон

Тампон — это компактный гигиенический цилиндр из мягких впитывающих волокон (обычно хлопка или вискозы), который вводится во влагалище для поглощения менструальной крови. В отличие от прокладок, он не позволяет выделениям выходить наружу, а впитывает их внутри тела, обеспечивая чистоту и комфорт.

У большинства тампонов есть шнурок для безопасного извлечения. Некоторые модели снабжены аппликатором — специальным устройством для облегчения введения.

Когда можно начинать пользоваться тампонами

Тампоны можно использовать с первого менструального цикла, если девушка чувствует себя уверенно и знает основы анатомии. Размер и вид тампона подбираются индивидуально. Для начала лучше использовать самые маленькие — с пометкой «mini» или «light».

Важно понимать: тампон не нарушает девственность, если вводится правильно и аккуратно. Девственная плевра эластична и имеет отверстие для выхода менструальных выделений.

Как выбрать тампон

Выбор зависит от:

  • Объёма менструальных выделений
    Для обильных дней — super или super plus
    Для умеренных — normal
    Для лёгких — mini
  • Наличия аппликатора
    Аппликатор удобен для новичков и обеспечивает гигиеничное введение
    Без аппликатора — компактнее, удобнее брать с собой
  • Состава
    Лучше выбирать без отдушек и добавок, гипоаллергенные, из 100% хлопка
  • Сертификации
    Обратите внимание на проверенные бренды, которые указывают уровень впитываемости и рекомендации по использованию

Как правильно вставить тампон

Подготовка

  1. Вымойте руки с мылом.
  2. Примите удобную позу — стоя, с одной ногой на возвышении, сидя на унитазе или полуприсев.
  3. Расслабьтесь — напряжение мышц усложнит введение.

Введение без аппликатора

  1. Распакуйте тампон, аккуратно расправьте шнурок.
  2. Держите тампон пальцами за нижнюю часть.
  3. Одной рукой раздвиньте половые губы, другой — мягко введите тампон во влагалище, направляя его по направлению к позвоночнику, а не вертикально вверх.
  4. Вводите примерно на 4–5 см — до тех пор, пока не исчезнет чувство давления.
  5. Оставьте снаружи шнурок.

С аппликатором

  1. Вставьте внешний тубус аппликатора во влагалище (не весь, только до пальцевого упора).
  2. Большим пальцем нажмите на внутреннюю часть — тампон окажется внутри.
  3. Аккуратно извлеките аппликатор и убедитесь, что шнурок остался снаружи.

Проверка

Если тампон введён правильно — вы не чувствуете его внутри, нет давления или дискомфорта.

Если есть ощущение инородного тела — он, скорее всего, вставлен недостаточно глубоко. Извлеките и попробуйте снова с новым.

Как часто нужно менять тампон

  • Максимальное время ношения — не более 4–6 часов
  • При обильных выделениях — меняйте чаще
  • На ночь лучше использовать прокладки или тампон не более 6 часов
  • Не используйте тампон «на всякий случай» до начала менструации — это пересушивает слизистую

Что будет, если забыть тампон

Иногда случается, что женщина забывает о тампоне и оставляет его надолго. Это опасно, так как может привести к синдрому токсического шока (СТШ) — редкому, но тяжёлому осложнению.

Симптомы:

  • резкое повышение температуры;
  • головная боль;
  • тошнота, рвота;
  • сыпь;
  • слабость, спутанность сознания.

При таких признаках — срочно к врачу и извлеките тампон.

Кому противопоказаны тампоны

  • девочкам с анатомическими особенностями (узкое влагалище, врождённые аномалии)
  • женщинам с частыми инфекциями влагалища
  • при сильной сухости слизистой (например, в климактерическом периоде)
  • при аллергии на материалы или компоненты тампона
  • после родов, операций, при любых воспалениях половых органов
  • при использовании вагинальных свечей — тампоны могут впитать препарат

В этих случаях лучше использовать прокладки или менструальные чаши (по рекомендации врача).

Можно ли чередовать с прокладками

Да, это даже рекомендуется. Например, использовать тампоны в активные часы дня, а прокладки — дома или ночью. Это снижает нагрузку на слизистую и даёт коже «подышать».

Вредны ли тампоны

При правильном применении — не вредны. Главное:

  • соблюдать гигиену рук;
  • не превышать время использования;
  • выбирать подходящий размер;
  • не использовать при воспалениях и инфекциях.

Современные тампоны проходят стерилизацию и тестирование, безопасны и удобны при соблюдении инструкции.

Мифы о тампонах

Миф: Тампон может «застрять» или «затеряться» внутри
Правда: Это невозможно — шейка матки закрыта, а влагалище ограничено. Если не удаётся извлечь — расслабьтесь и потяните за шнурок.

Миф: Тампоны нарушают микрофлору
Правда: При соблюдении правил — нет. Нарушения возникают при длительном ношении или использовании неподходящего размера.

Миф: Тампоны нельзя девственницам
Правда: Девственность сохраняется, если использовать мини-размеры аккуратно.

Тампоны — удобный, современный и безопасный способ гигиены во время месячных. Главное — выбирать их правильно, не забывать о гигиене и не бояться пробовать. Знание своего тела, внимательное отношение к ощущениям и соблюдение простых правил помогут вам чувствовать себя уверенно и свободно в любые дни цикла.

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