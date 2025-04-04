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Общество
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Как поступить, если ТЦК не внесли информацию о ВЛК в Резерв+

Как поступить, если ТЦК не внесли информацию о ВЛК в Резерв+

Согласно нормам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обязаны внести результаты военно-врачебной комиссии (ВЛК) в реестр «Оберег» и приложение «Резерв+» в течение трех дней после завершения комиссии. Однако на практике бывают случаи, когда эти данные не вносятся длительное время.

Позиция юристов

Юрист Владислав Дерий на портале «Юристи.UA» объяснил, как поступать в такой ситуации. По его словам, информацию о результатах ВЛК должны внести в реестр «Оберег» максимум за 2-3 дня. Об этом пишет Новости. Live.

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Что делать, если данные не внесены

Если прошло две недели после прохождения ВЛК, а данные так и не появились в «Резерве+», действуйте следующим образом:

  1. Напишите заявление в ТЦК о внесении результатов ВЛК в реестр «Оберег».
  2. Отправьте заявление заказным письмом с описанием вложенного. Это позволит зафиксировать факт обращения и избежать игнорирования вашего запроса.

Почему важно оперативно реагировать

Задержка внесения данных в реестр может привести к сложностям с последующим учетом и получением статуса или льгот. Поэтому своевременное обращение в соответствующие органы способствует решению проблемы и сохранению ваших прав.

Напомним, в Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета.

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