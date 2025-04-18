Каждую Пасху миллионы православных христиан по всему миру обмениваются традиционным пасхальным приветствием:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Но многих интересует: как правильно писать — «воистину воскрес» или «во истину воскрес»? Это не просто вопрос орфографии, а часть церковной культуры и уважительного отношения к традиции.

В этой статье DNEWS разберётся, какая форма является правильной, почему, и как это объясняется с точки зрения русского языка и церковной практики.

Правильный вариант — «воистину воскрес»

Единственно правильная, нормативная и устоявшаяся форма — воистину воскрес (слитно, без разделения).

Почему пишется слитно

Слово «воистину» является наречием, которое обозначает: действительно, истинно, без сомнения. Это цельное слово, и оно всегда пишется слитно.

Примеры:

Воистину, это великий человек.

Воистину велики чудеса природы.

Христос воистину воскрес!

Значение слова

«Воистину» — это архаизм, активно использовавшийся в старославянской и церковнославянской речи. Оно подчеркивает не просто согласие, а утверждение истинности сказанного. В данном случае — истинность Воскресения Христа.

Это слово не разбивается на «во» и «истину», потому что не является сочетанием предлога и существительного, а единым лексическим элементом.

Почему «во истину» — ошибка

Форма «во истину» — это орфографическая ошибка. Такой конструкции не существует в современном русском языке, и она не используется ни в церковной литературе, ни в официальных богослужебных текстах.

Раздельное написание может возникать по аналогии с фразами вроде «во славу», «во имя» — но это другая грамматическая структура, где «во» — предлог, а следующее слово — существительное. В случае с «воистину» — это наречие и оно не делится.

Откуда пошло пасхальное приветствие

Фраза «Христос воскрес — воистину воскрес» — это древнее пасхальное приветствие, которое уходит корнями в раннехристианскую традицию. Оно символизирует утверждение веры в Воскресение Христа, что является центральным событием христианства.

Приветствие сохранилось и в богослужебных текстах, и в живом разговорном обиходе. Используется как на Пасху, так и в течение всей Светлой седмицы.

Примеры правильного использования

Христос воскрес! — Воистину воскрес!

Мы радостно восклицаем: «Воистину воскрес!»

Воистину, это день великой радости!

Как правильно написать в письме, открытке или сообщении

Если вы хотите поздравить кого-то с Пасхой, используйте именно форму «воистину воскрес» — слитно и без кавычек (если не требуется по контексту).

Пример поздравления:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Пусть в вашем доме будет свет, радость и благословение!

Правильно: воистину воскрес

Неправильно: во истину воскрес

Запомнить легко: слово «воистину» — цельное наречие, которое не делится и всегда пишется слитно. Это не только норма русского языка, но и дань уважения к пасхальной традиции, которую мы передаём из поколения в поколение.

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