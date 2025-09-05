Найти работу стало проще — благодаря новой цифровой разработке, представленной Государственной службой занятости. DNEWS рассказывает, как работает умный помощник, зачем он нужен и чем отличается от других платформ.

Цифровой ассистент: что это за технология

Новая система поиска вакансий, созданная украинской Службой занятости, основана на технологии искусственного интеллекта. Она призвана упростить трудоустройство граждан и предлагает современный подход к анализу рынка труда. Разработка уже доступна для тестирования всем желающим.

По сути, речь идет об адаптивной платформе, которая самостоятельно подбирает вакансии в зависимости от навыков, опыта и предпочтений соискателя. Это первый государственный ИИ-сервис подобного рода в Украине.

Что может интеллектуальный сервис поиска работы

Перед тем как подать заявку, пользователю предлагают загрузить свое резюме на портал. После этого система проводит быструю аналитику и выполняет следующие действия:

Автоматическая фильтрация вакансий

ИИ способен фильтровать предложения по таким параметрам, как:

местоположение (город, область),

уровень предлагаемой зарплаты,

содержание описания вакансии.

Поиск по ключевым словам

Если вы ищете работу в конкретной сфере, достаточно ввести несколько ключевых слов — система моментально предложит релевантные позиции.

Персонализированный подбор вакансий

Сервис учитывает данные вашего резюме, включая образование, опыт, квалификацию и даже стиль описания навыков. На выходе пользователь получает список наиболее подходящих вариантов.

Как начать использовать сервис

Для доступа к инструменту нужно:

Перейти на официальный сайт Государственной службы занятости (https://www.dcz.gov.ua). Найти раздел с ИИ-инструментом. Загрузить свое резюме или заполнить форму с данными вручную. Ознакомиться с результатами анализа и откликнуться на подходящие предложения.

Тестовая версия уже функционирует, и каждый пользователь может лично опробовать её эффективность.

Чем новый инструмент отличается от других платформ

Государственная служба занятости акцентирует внимание на ряде уникальных преимуществ:

Надежная защита персональных данных

Разработчики гарантируют высокий уровень конфиденциальности. После обработки резюме данные удаляются, не передаются сторонним ресурсам и не сохраняются на длительный срок. Это ключевое отличие от большинства международных агрегаторов вакансий.

Локальная независимость

Сервис полностью автономен, не привязан к глобальным облачным сервисам. Он устойчив к внешним сбоям и ориентирован именно на украинский рынок труда.

Гибкость и адаптивность

ИИ способен подстраиваться под изменения на рынке труда в реальном времени. Это позволяет быстрее реагировать на новые вакансии и предпочтения соискателей.

Зачем Украине такой сервис

Разработка государственной платформы на основе ИИ отвечает современным вызовам. Экономическая нестабильность, миграция населения и растущая конкуренция на рынке труда требуют новых подходов к трудоустройству.

Сервис от ГСЗ:

облегчает поиск работы,

уменьшает зависимость от сторонних платформ,

делает государственные услуги более цифровыми и доступными.

Какую пользу получат украинцы

Новая платформа открывает широкие возможности:

сокращает время на поиск подходящей работы,

позволяет учесть индивидуальные особенности соискателя,

снижает барьер входа для тех, кто не ориентируется в существующих сервисах.

Особенно полезен этот инструмент для:

молодежи, ищущей первую работу,

людей, меняющих профессию,

временно перемещенных лиц и переселенцев,

пожилых людей, которые не пользуются коммерческими сервисами.

Перспективы развития

Хотя система пока работает в тестовом режиме, в планах — дальнейшее расширение функциональности. В перспективе:

интеграция с другими государственными базами данных,

добавление функции карьерного консультанта,

автоматическая генерация резюме,

адаптация под мобильные устройства.

Украина движется в сторону цифровизации услуг, и этот шаг — еще одно подтверждение этого курса.

