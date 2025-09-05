Найти работу стало проще — благодаря новой цифровой разработке, представленной Государственной службой занятости. DNEWS рассказывает, как работает умный помощник, зачем он нужен и чем отличается от других платформ.
Цифровой ассистент: что это за технология
Новая система поиска вакансий, созданная украинской Службой занятости, основана на технологии искусственного интеллекта. Она призвана упростить трудоустройство граждан и предлагает современный подход к анализу рынка труда. Разработка уже доступна для тестирования всем желающим.
По сути, речь идет об адаптивной платформе, которая самостоятельно подбирает вакансии в зависимости от навыков, опыта и предпочтений соискателя. Это первый государственный ИИ-сервис подобного рода в Украине.
Что может интеллектуальный сервис поиска работы
Перед тем как подать заявку, пользователю предлагают загрузить свое резюме на портал. После этого система проводит быструю аналитику и выполняет следующие действия:
Автоматическая фильтрация вакансий
ИИ способен фильтровать предложения по таким параметрам, как:
- местоположение (город, область),
- уровень предлагаемой зарплаты,
- содержание описания вакансии.
Поиск по ключевым словам
Если вы ищете работу в конкретной сфере, достаточно ввести несколько ключевых слов — система моментально предложит релевантные позиции.
Персонализированный подбор вакансий
Сервис учитывает данные вашего резюме, включая образование, опыт, квалификацию и даже стиль описания навыков. На выходе пользователь получает список наиболее подходящих вариантов.
Как начать использовать сервис
Для доступа к инструменту нужно:
- Перейти на официальный сайт Государственной службы занятости (https://www.dcz.gov.ua).
- Найти раздел с ИИ-инструментом.
- Загрузить свое резюме или заполнить форму с данными вручную.
- Ознакомиться с результатами анализа и откликнуться на подходящие предложения.
Тестовая версия уже функционирует, и каждый пользователь может лично опробовать её эффективность.
Чем новый инструмент отличается от других платформ
Государственная служба занятости акцентирует внимание на ряде уникальных преимуществ:
Надежная защита персональных данных
Разработчики гарантируют высокий уровень конфиденциальности. После обработки резюме данные удаляются, не передаются сторонним ресурсам и не сохраняются на длительный срок. Это ключевое отличие от большинства международных агрегаторов вакансий.
Локальная независимость
Сервис полностью автономен, не привязан к глобальным облачным сервисам. Он устойчив к внешним сбоям и ориентирован именно на украинский рынок труда.
Гибкость и адаптивность
ИИ способен подстраиваться под изменения на рынке труда в реальном времени. Это позволяет быстрее реагировать на новые вакансии и предпочтения соискателей.
Зачем Украине такой сервис
Разработка государственной платформы на основе ИИ отвечает современным вызовам. Экономическая нестабильность, миграция населения и растущая конкуренция на рынке труда требуют новых подходов к трудоустройству.
Сервис от ГСЗ:
- облегчает поиск работы,
- уменьшает зависимость от сторонних платформ,
- делает государственные услуги более цифровыми и доступными.
Какую пользу получат украинцы
Новая платформа открывает широкие возможности:
- сокращает время на поиск подходящей работы,
- позволяет учесть индивидуальные особенности соискателя,
- снижает барьер входа для тех, кто не ориентируется в существующих сервисах.
Особенно полезен этот инструмент для:
- молодежи, ищущей первую работу,
- людей, меняющих профессию,
- временно перемещенных лиц и переселенцев,
- пожилых людей, которые не пользуются коммерческими сервисами.
Перспективы развития
Хотя система пока работает в тестовом режиме, в планах — дальнейшее расширение функциональности. В перспективе:
- интеграция с другими государственными базами данных,
- добавление функции карьерного консультанта,
- автоматическая генерация резюме,
- адаптация под мобильные устройства.
Украина движется в сторону цифровизации услуг, и этот шаг — еще одно подтверждение этого курса.
