Как семьям ветеранов получить льготы на коммуналку: объяснение юриста

Тема очень актуальна, поскольку со всей Украины поступает множество обращений и звонков на горячую линию с вопросами начисления льгот. В частности, многие интересуются, почему не могут получить причитающиеся им льготы.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова. Она отметила, что если ветеран войны уже имел удостоверение участника боевых действий и оформил льготы, его семья имеет право продолжить получать эти выплаты. Проблемы часто возникают в случаях, когда ветеран еще не воспользовался своим правом или получил статус участника боевых действий уже во время войны.

Право на льготы имеют только родственники, которые фактически проживают с ветераном в одном жилом помещении. Это могут быть супруги, нетрудоспособные родители, дети до 18 лет, а также взрослые дети с инвалидностью I или II группы, если они не состоят в браке. Также льготы могут предоставляться тем, кто находится под опекой или попечительством ветерана.

Денисова уточнила, что под понятием «ветеран войны» подразумевается участник боевых действий или лицо с инвалидностью, пострадавшее в результате войны. Если в семье уже есть удостоверение участника боевых действий, то нужно подать соответствующее заявление с пакетом документов в Пенсионный фонд. Однако ситуация осложняется для семей, где военный пропал без вести или попал в плен и не успел получить удостоверение. В таких случаях до июня 2024 семьям часто отказывали в оформлении льгот, ведь удостоверение было единственным допустимым документом. Эту норму пересмотрели — с декабря 2024 в перечень добавили выдержку из Единого государственного реестра ветеранов войны, что стало важным изменением.

Чтобы получить такой подъем, члены семьи ветерана — в частности родители, супруги или несовершеннолетние дети — могут обратиться в подразделение ветеранской политики по месту жительства или в любой ЦНАП. Для оформления нужно подать заявление, выписку из реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, паспорт и идентификационный код. На основе этих документов семья получит выписку из реестра ветеранов войны. Далее каждый член семьи, имеющий право на льготу, обращается в Пенсионный фонд с этой выдержкой и документами, подтверждающими родственную связь.

Денисова также отметила важный нюанс: льготы не уменьшают сумму счета автоматически. Сначала нужно уплатить полную сумму за коммунальные услуги, а уже после этого Пенсионный фонд компенсирует 75% расходов на счет лица, на которое оформлена льгота. Она также отметила, что в рамках экспериментального правительственного проекта появилась возможность подать упрощенное единое заявление в Пенсионный фонд для оформления льгот, что значительно облегчает процедуру для заявителей.