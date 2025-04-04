Пятница, 4 апреля, 2025
14.3 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как торговая война влияет на стоимость криптовалюты

Как торговая война влияет на стоимость криптовалюты

Мировая экономика снова оказалась в центре турбулентности — на этот раз из-за очередного витка торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. 3 апреля Пекин объявил о новых пошлинах в ответ на решение президента Дональда Трампа повысить тарифные ставки для более чем 180 стран, включая КНР. И хотя это уже не первая подобная волна, криптосообщество внимательно следит за ситуацией — не просто из любопытства, а из практической необходимости понимать, куда теперь будет двигаться рынок цифровых активов.

Уже на следующее утро крипторинок отреагировал: цена биткоина, еще накануне поднимавшаяся до $84,600, упала до $83,000. Но стоит обратить внимание не только на цифры, но и на настроение, царящее среди трейдеров. Ощущение, что «хуже не будет», играет на руку стабилизации. Все боялись момента, когда словесная эскалация превратится в действие. И вот, он настал. Парадоксально, но это даже снизило градус неопределенности. Инвесторы, ранее нервно реагировавшие на каждый заголовок, теперь получили хоть и тревожный, но уже четкий сценарий событий.

Для тех, кто вкладывается в криптовалюту или размышляет над этим — важный нюанс: геополитика больше не просто фон. Это фактор, формирующий тенденции. Чем больше нестабильности в традиционных финансовых каналах, тем более привлекательными кажутся криптовалюты как инструмент, не зависящий от централизованных решений. Хотя цифровые активы все еще чувствительны к общим рыночным колебаниям, они постепенно становятся отдельной экосистемой со своими триггерами и логикой. Реакция на глобальные новости происходит не по шаблону, а в соответствии с внутренним состоянием рынка, настроениями участников и ожиданиями относительно будущих решений со стороны регуляторов.

Все это разворачивается на фоне нескольких положительных событий: Coinbase работает над запуском фьючерсов на XRP, Ethereum готовится к важному обновлению 7 мая, а SEC рассматривает заявку Fidelity по ETF, привязанному к токену SOL. Эти новости не второстепенны, они указывают на то, что индустрия не стоит на месте, даже когда большие экономики играют в пошлины. Мир криптовалют живет по своим правилам и, несмотря на внешнее давление, продолжает расширяться: технически, юридически и финансово.

Учитывая уменьшение неопределенности после объявления пошлин, крипторинок получает предпосылки для переоценки рисков и пересмотра стратегии. Текущий период может стать благоприятным моментом для инвесторов, чтобы внимательно следить за регуляторными процессами, такими как рассмотрение ETF на SOL или развитие фьючерсов на XRP, а также технические обновления, включая будущий релиз Ethereum Pectra. Несмотря на внешнее давление, рынок цифровых активов показывает устойчивость и постепенную адаптацию к глобальным вызовам. Для криптоэнтузиастов это шанс не торопиться с эмоциональными решениями, а действовать на основе аналитики, учитывая как макроэкономический контекст, так и внутренние процессы в индустрии.

Горячее за неделю

Статьи

Что помогает при вздутии живота: эффективные методы лечения и профилактики

0
Узнайте, что помогает при вздутии живота. В статье рассмотрены эффективные методы лечения и профилактики этого неприятного состояния.
Статьи

Как быстро помыть печку и не повредить поверхность: 5 советов хозяек

0
Узнайте, как быстро и безопасно помыть печку, не повредив её поверхность. 5 полезных советов помогут вам сохранить печку в идеальном состоянии на долгие годы.
Политика

В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: сколько погибших и раненых

0
Транспортное средство, в котором находились граждане Украины, направлялось...
Общество

Где в Киеве самое безопасное место при обстрелах

0
Узнайте, где в Киеве самые безопасные места при обстрелах. Подробная информация о укрытиях, станциях метрополитена и общественных зданиях. Подготовьтесь к безопасности в любой ситуации.

НАТО створить у Фінляндії три центри інновацій

0

Новое на сайте

Предыдущая статья
Когда чувства важнее фактов: почему мы верим в очевидную ложь
Следующая статья
3 легких украинских сериала, которые поднимут настроение

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что лучше для бодрости: чай или кофе

0
Узнайте, что лучше для бодрости — чай или кофе. Плюсы и минусы каждого напитка, их влияние на организм и работоспособность.

Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян

0
Российская Федерация хочет вытеснить...

«Сыграет ли Лунин в финале Кубка?»: Анчелотти детально разъяснил ситуацию

0
1 апреля мадридский...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.