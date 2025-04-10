Как в Украине реализовать судебную реформу с помощью ИИ: взгляд Дмитрия Дубилета

Украинский бизнесмен, один из основателей monobank и создатель международной финтех-компании, Дмитрий Дубилет уверен: Украина может стать первой страной в мире, где суды действительно работают — быстро, прозрачно и справедливо. И ключом к этому станет искусственный интеллект. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пост Дмитрия Дубилета в Facebook.

Судебная система в стране десятилетиями оставалась синонимом несправедливости, затягивания дел и коррупции. Все попытки реформ упирались в человеческий фактор: некомпетентность, предвзятость, усталость или банальное равнодушие. В основе проблем — не сами законы, а их исполнители. И именно здесь появляется шанс на прорыв.

По мнению Дубилета, ИИ способен не просто модернизировать суды, а полностью перезапустить их принципы. Он уже доказал свою эффективность в бизнесе: после создания monobank, предприниматель развивает проекты, где ИИ принимает тысячи решений в автоматическом режиме. Особый скачок произошёл с появлением языковых моделей, которые успешно заменяют операторов в обслуживании клиентов. И многие пользователи выбирают именно ИИ — за точность и скорость.

Но если ИИ может понимать запросы клиентов, анализировать ситуации и давать логичные ответы, значит, он способен анализировать и юридические данные. Главное — обеспечить доступ к информации и правильно выстроить этапы внедрения.

Первый шаг — полная цифровизация судов. Все дела, документы, аудио- и видеозаписи должны быть переведены в цифровой формат. Это уже началось, но темпы нужно ускорять. ИИ не может работать без данных — это его «топливо».

Второй шаг — обучение. Алгоритм должен знать законы, судебную практику, кодексы, понимать структуру и контекст. Обучение происходит так же, как у людей — от общего к узкому, от теории к практике. При этом важно создавать отдельные «агенты» — ИИ-специалистов по конкретным отраслям права.

Третий шаг — использование ИИ в качестве цифрового помощника. Он может готовить черновики решений, искать ошибки, анализировать аргументы сторон. Такой подход уже работает в финтехе, где ИИ готовит проекты писем и расчётов, а сотрудники только проверяют.

Далее — контроль. Искусственный интеллект начинает отслеживать соблюдение сроков, норм, выявлять нарушения и сигнализировать участникам процесса или дисциплинарным органам. В определённых случаях — делать информацию публичной. Это создаёт постоянное давление прозрачности.

Самый радикальный этап — постепенное замещение человека в типовых задачах. Приём документов, обработка стандартных исков, даже вынесение решений в простых делах. Там, где ИИ действует быстрее, точнее и беспристрастнее. Это позволит устранить многолетние судебные заторы и резко повысить доверие общества.

Разумеется, люди полностью не исчезнут. Нужны структуры контроля, апелляции, дообучение. ИИ должен проверяться другим ИИ — в этом и сила системы. Главное — сохранить баланс между автоматизацией и ответственностью.

Дубилет понимает: идея вызовет дискуссии. Но он напоминает, как банки когда-то отказывались доверять ИИ в принятии решений, и где теперь эти банки? Технологии уже доказали, что могут быть точнее, справедливее и честнее, чем человек.

Он подчёркивает: даже если кто-то не готов к полной замене судей, первые шаги — цифровизация, обучение и внедрение ИИ как помощника — нужны уже сейчас. Это — реальный путь к созданию эффективной судебной системы. Такой, которой Украина сможет гордиться.

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