Ветераны и члены их семей могут воспользоваться уникальной возможностью государственной финансовой поддержки для начала или развития собственного бизнеса в Украине. Существуют различные грантовые программы, ориентированные на поддержку ветеранского предпринимательства, каждая из которых имеет свои условия и требования. В этой статье DNEWS подробно расскажет, как получить грант на развитие бизнеса, какие документы нужны, как выбрать подходящую программу и где искать помощь.

Государственная поддержка ветеранов

Государственная поддержка предпринимательства ветеранов в Украине нацелена не только на экономическое восстановление пострадавших от войны, но и на содействие созданию новых рабочих мест и повышение социальной интеграции. Гранты предоставляют возможность ветеранам реализовать свои бизнес-идеи и построить успешное предприятие, что, в свою очередь, способствует развитию местной экономики. Чтобы правильно получить грант, нужно следовать определенным шагам. Какие это шаги? Рассмотрим их более подробно.

Основные грантовые программы для ветеранов

После того как вы ознакомились с возможностями, предоставляемыми различными грантовыми программами, стоит более детально изучить каждую из них, чтобы выбрать наиболее подходящую для вашего бизнеса. Некоторые программы имеют специфические требования и ограничения, которые важно учитывать при подаче заявки. Помните, что для успешного получения гранта нужно не только соответствовать критериям, но и подготовить качественные документы и бизнес-план.

Программа «єРобота»

Программа «єРобота» – одна из самых популярных и доступных программ государственной поддержки для ветеранов. В рамках этой программы можно получить грант на развитие малого и среднего бизнеса. Программа разделена на несколько видов грантов:

До 250 тыс. грн — создание одного рабочего места.

— создание одного рабочего места. До 500 тыс. грн — создание двух рабочих мест.

— создание двух рабочих мест. До 1 млн грн — создание четырех рабочих мест, из которых два должны быть заняты ветеранами или людьми с инвалидностью вследствие войны.

Заявку на грант необходимо подать через портал «Дія», при этом важно представить подробный бизнес-план. Программа предоставляет гранты до 500 тыс. грн без софинансирования. Гранты свыше этой суммы предоставляются при софинансировании в размере 30% от получателя и 70% от государства.

Как открыть бизнес через «єРобота»:

Для начала необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Это можно сделать через портал «Дія». Затем нужно заполнить онлайн-заявку и подать бизнес-план. Заявка рассматривается Государственной службой занятости, а решение принимается в течение 30 рабочих дней. После одобрения гранта средства переводятся на банковский счет заявителя. Важно также будет предоставить отчет о созданных рабочих местах.

Программа «єРобота» доступна для ветеранов, инвалидов и членов семей погибших участников боевых действий, а также для тех, кто не имеет ограничений на бизнес-деятельность.

Программа «Власна справа»

Программа «Власна справа» предназначена для ветеранов, желающих начать свой бизнес, и предлагает гранты в размере до 250 тыс. грн. Эти средства могут быть использованы на приобретение оборудования, сырья, аренду помещений и другие нужды, связанные с запуском бизнеса. Программа поддерживает как индивидуальных предпринимателей, так и малые предприятия.

Куда обращаться:

Для подачи заявки нужно обратиться в органы местного самоуправления или подавать заявку через портал «Дія». Все необходимые документы и бизнес-план подаются через платформу. Программа работает на конкурсной основе, и проект должен соответствовать определенным критериям, включая создание рабочих мест.

Что нужно для подачи заявки:

Бизнес-план с финансовыми расчетами, описанием бизнеса и планом развития.

Свидетельство о статусе ветерана или члена семьи погибшего защитника.

Паспорт и ИНН.

Конкурс «Варто діяти»

Конкурс «Варто діяти», организованный Украинским ветеранским фондом, предоставляет гранты на развитие бизнеса на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн грн. Участие в конкурсе открыто для ветеранов, членов семей погибших защитников и членов семей погибших защитников Украины, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля 2025 года.

Что важно знать при подаче заявки:

Подать заявку можно через портал «Дія». Гранты предоставляются для бизнеса в таких сферах, как IT, производство, сельское хозяйство и услуги. Победители конкурса обязаны создать рабочие места и предоставить отчетность о расходовании средств.

Якие програми не підходять ветеранам

Некоторые грантовые программы не предоставляют поддержку ветеранам. Например, в некоторых программах, связанных с инновационными технологиями или стартапами, часто не рассматриваются проекты, которые не имеют инновационной составляющей или научно-технической разработки. Также существуют ограничения по видам деятельности, такие как запрет на поддержку продукции, нарушающей авторские права или не соответствующей законодательству.

Условия получения гранта

Чтобы получить грант, нужно выполнить несколько ключевых условий:

Регистрация как ФЛП : Это обязательное условие для подачи заявки на большинство грантов.

: Это обязательное условие для подачи заявки на большинство грантов. Подготовка бизнес-плана : Бизнес-план должен быть качественным и подробно изложенным, с учетом всех финансовых аспектов.

: Бизнес-план должен быть качественным и подробно изложенным, с учетом всех финансовых аспектов. Создание рабочих мест : Для некоторых грантов необходимо создать определенное количество рабочих мест.

: Для некоторых грантов необходимо создать определенное количество рабочих мест. Софинансирование: Для грантов, превышающих 500 тыс. грн, требуется софинансирование в размере 30% от получателя гранта.

Как подать заявку

Заявку на получение гранта можно подать через портал «Дія». Для этого нужно:

Зарегистрироваться на портале «Дія» с помощью BankID или электронной подписи. Заполнить онлайн-заявку, указав все необходимые данные. Прикрепить бизнес-план в установленном формате. Подписать заявку с помощью электронной подписи.

После подачи заявки она будет рассмотрена соответствующими органами, и в случае положительного решения средства будут перечислены на указанный банковский счет.

На что можно потратить средства гранта

Полученные средства можно использовать на:

Приобретение или лизинг оборудования.

Закупку сырья и материалов.

Аренду помещений.

Покупку транспортных средств для коммерческого использования.

Оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Приобретение франшизы.

Ответственность получателя гранта

После получения гранта получатель обязан:

Создать указанное количество рабочих мест в течение шести месяцев с момента получения средств.

Осуществлять деятельность в соответствии с бизнес-планом в течение установленного срока (3, 5 или 7 лет).

Выплачивать налоги и выполнять другие обязательства перед государством.

Заключение

Государственные гранты предоставляют ветеранам уникальную возможность начать или развить собственный бизнес, способствуя их социальной и экономической реабилитации. Важно тщательно подготовиться к подаче заявки, разработать качественный бизнес-план и строго соблюдать условия программы. Это поможет не только получить финансовую поддержку, но и успешно реализовать свой бизнес-проект.

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