Вторник, 25 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как военнообязанный может проверить, подали ли его в розыск как уклоняющегося: ответ Минобороны

В Украине идет общая мобилизация и действует военное положение, что предусматривает возможность призыва военнообязанных граждан. Если человек уклоняется от выполнения своего долга, его могут объявить в розыск.

Вся информация об уклоняющихся фиксируется в реестре «Оберег», взаимодействующем с несколькими государственными базами данных. Вносить сведения в этот реестр могут только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, этот реестр используется для ведения военного учета и актуализации данных. Об этом пишет 24 tv.ua.

Чтобы проверить свой статус, военнообязанный может лично обратиться в ТЦК по месту регистрации или связаться с ним по телефону. Если есть подозрение, что личность уже объявлена в розыск, можно подать соответствующий запрос в полицию. Также следует проверить судебные реестры, ведь если ТЦК обращался в суд по конкретному человеку, информация об этом отразится в официальных документах.

Если военнообязанный не появляется по повестке, данные о нем передают правоохранительным органам. СБУ и Национальная полиция имеют доступ к реестру «Оберіг», что позволяет им быстро установить актуальное местонахождение личности и его контакты. Это позволяет оперативно проводить розыскные мероприятия и привлекать нарушителей к ответственности.

Горячее за неделю

Политика

5 секретів, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

0
Экономика

ШИ на рабочем месте: эффективность инструментов и их ограничения

0
ИИ может значительно облегчить работу в тех сферах, где...
Экономика

Позитивная психология: как использовать ее в сложные времена

0
Использование позитивной психологии может помочь сохранить устойчивость и позитивный...
Экономика

Журналист выяснил, кто станет главным тренером «Черноморца» после увольнения Бабича

0
Бабич возглавлял «Черноморец» с июля прошлого года, но, по...
Культура

День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня

0
23 березня іменини відзначать всі...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Из бюджета столицы выделили более 21 миллиона гривен на усовершенствование приложения «Киев Цифровой»
Следующая статья
Зеленский подпишет закон об отмене перевода часов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

День ангела Максима 2025: поздравления и оригинальные открытки 13 января

0
13 января День ангела отмечают все владельцы имени...

Из бюджета столицы выделили более 21 миллиона гривен на усовершенствование приложения «Киев Цифровой»

0
Мобильное приложение "Киев Цифровой" модернизируют, на что из бюджета...

Боец MMA Воеводкин прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга

0
Даниил Воеводкин сможет участвовать в соревнованиях не ранее 10...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.