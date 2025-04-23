Смерть Папы Римского — важное событие не только для Католической церкви, но и для миллионов верующих по всему миру. Папа Франциск ушёл из жизни в возрасте 89 лет. По его желанию, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре — скромно и без излишеств. Однако уже вскоре начнётся новая глава: выбор нового понтифика. Церковь вступила в период sede vacante — вакантного престола. Это значит, что в ближайшее время кардиналы соберутся на конклав, чтобы избрать нового главу католического мира. Об этом рассказывает DNEWS.

Что такое конклав и почему он нужен

Конклав — это строго регулируемое тайное собрание кардиналов, которое проводится в Ватикане. Его цель — выбрать нового Папу. Название происходит от латинского cum clave — «под ключом». Оно точно передаёт суть происходящего: кардиналы изолируются от внешнего мира и не покидают помещение, пока не выберут понтифика.

Истоки и развитие процедуры

Первый независимый от светских властей конклав прошёл в 1059 году. Тогда церковь впервые заявила о необходимости выбирать Папу без давления извне. Последний выбор понтифика состоялся в 2013 году, когда Бенедикт XVI добровольно покинул престол, и его преемником стал Франциск. В истории были и уникальные случаи: самый долгий конклав длился с 1268 по 1271 год.

Кто может стать Папой Римским

Формально Папой может быть любой католик-мужчина. Однако уже несколько веков понтификов выбирают исключительно из числа кардиналов. Обычно это пожилые, уважаемые и опытные церковные иерархи. Они обладают духовной зрелостью и административными навыками.

Фактические критерии отбора

Хотя церковь не требует особого возраста, практика показывает: кардиналы чаще всего отдают голоса за тех, кто много лет служил вере и успел зарекомендовать себя. Например, Иоанн Павел II стал Папой в 58 лет, что было довольно необычно на тот момент.

Где проходит конклав и как живут участники

Местом проведения конклава неизменно остаётся Сикстинская капелла. Именно здесь кардиналы дают присягу, обсуждают и голосуют. Место символично: стены капеллы украшают фрески Микеланджело, напоминающие о величии церкви и ответственности выбора.

Современные условия — без аскезы, но с изоляцией

С 1978 года участники живут в Доме святой Марфы — скромной, но удобной резиденции рядом с базиликой Святого Петра. Кардиналам категорически запрещено пользоваться телефонами, интернетом и любыми средствами связи. Это необходимо для честности процесса. За соблюдением правил следит Ватиканская жандармерия.

Когда начинается конклав и как он проходит

Процедура стартует через 15–20 дней после смерти понтифика. В это время проходят общие собрания — генеральные конгрегации. На них участники обсуждают вызовы, перед которыми стоит церковь, и размышляют, каким должен быть новый Папа.

Официальный старт: как всё устроено

Выборы открываются торжественной мессой. После неё кардиналы заходят в Сикстинскую капеллу. Церемониймейстер произносит фразу «Extra omnes!» — «Все вон!» Все посторонние покидают зал. Внутри остаются только выборщики и необходимый персонал.

Как проходит голосование

В первый день проходит одно голосование. В последующие — по четыре: два утром и два вечером. Кардиналы пишут имя кандидата на бюллетене с надписью «Eligo in Summum Pontificem» — «Я избираю Верховного Понтифика». Затем каждый подходит к алтарю, даёт клятву и опускает бюллетень в урну.

Как узнают результат

После каждого тура бюллетени сжигают. Если Папу не выбрали — дым из трубы капеллы чёрный. Если избрание состоялось — появляется белый дым. Чтобы избежать путаницы, в огонь добавляют специальные вещества.

Сколько кардиналов имеет право голосовать

В 2025 году в Коллегии кардиналов насчитывается 239 человек. Однако участвовать в выборах могут лишь те, кому не исполнилось 80 лет. Таких кардиналов — 129. Именно они соберутся на очередной конклав, чтобы выбрать следующего Папу.

Кардиналы-украинцы

Украина имеет своего представителя в Коллегии кардиналов — архиепископа Бориса Гудзяка. Он возглавляет Украинскую греко-католическую епархию в США. Если до начала конклава он получит официальный титул кардинала, то примет участие в голосовании. Его присутствие подтвердит глобальность и многообразие Католической церкви.

Что происходит после избрания

Когда один из кандидатов набирает две трети голосов, у него спрашивают: принимает ли он избрание и какое имя выбирает. Далее понтифик уединяется в комнату слёз. Там он надевает папскую сутану. Комната получила такое название, потому что будущие Папы часто не сдерживают эмоций.

White smoke rises from the chimney on the roof of the Sistine Chapel meaning that cardinals elected a new pope on Wednesday, the second day of their secret conclave on at the Vatican.

Появление перед верующими

После подготовки новоизбранный Папа выходит на балкон собора Святого Петра. Протодиакон объявляет: «Habemus Papam!» — «У нас есть Папа!» Затем понтифик произносит своё первое благословение. Для миллионов верующих начинается новая эпоха.

Сколько длится процесс выборов

Сегодня выборы проходят быстро. Например, в 2005 и 2013 годах конклав завершился за два дня. Но история знает исключения. Самый долгий конклав длился почти три года. Сейчас строгие регламенты и опыт ускоряют процесс.

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