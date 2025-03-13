Как выглядит самое высокое дерево в мире и почему его посещение «стоит» 5 тыс. долларов

Прибрежная секвоя, названная в честь титана по греческой мифологии Гиперионом, была признана самым высоким деревом в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Она достигает высоты 116 метров и продолжает расти, однако увидеть это природное чудо лично запрещено.

Гиперион был найден в 2006 году в Национальном парке Редвуд в Калифорнии. С тех пор посетители пытаются проникнуть в него, что приводит к серьезному ущербу окружающей среде. Поэтому администрация парка решила ввести жесткие наказания: нарушители могут получить штраф в 5000 долларов или даже шесть месяцев заключения, сообщает CNN.

В 2006 году естествоиспытатели Крис Аткинс и Майкл Тейлор обнаружили это гигантское дерево в изолированной части парка Редвуд. Они были поражены его большими размерами.

Благодаря лазерному дальномеру и стекловолоконной ленте исследователи измерили высоту Гипериона и установили, что от основания до верхушки дерево достигает 115,55 метра. Однако, несмотря на то, что его возраст составляет около 600-800 лет, секвой продолжает расти и теперь ее высота превышает 116 метров.

Гиперион находится в глубине парка, где нет троп, но это не остановило искателей приключений, пытавшихся пробраться к нему из-за густых зарослей, нанося вред окружающей среде.

«Несмотря на сложный путь, популярность этого дерева среди блоггеров, путешественников и вебсайтов привела к значительному ухудшению состояния окружающей среды Гипериона», – говорится в официальном заявлении Национального парка Редвуд.

«Там остаются мусор, а люди прокладывают дополнительные тропы, чтобы добраться до туалетов. Они оставляют использованную туалетную бумагу и отходы — это наносит большой вред», – добавляют природозащитники.

Представители парка также обратили внимание на то, что в этом регионе есть ограниченная мобильная связь и GPS-сигнал, что затрудняет спасение заблудших или раненых туристов.

Учитывая эти трудности, было принято решение ограничить доступ к территории вокруг рекордного дерева и ввести штрафы для нарушителей.

Кроме Гипериона, в Калифорнийском парке произрастают еще одно из самых больших деревьев мира – Гелиос, Икар и Дедал. Высота этих прибрежных секвой составляет 110, 113 и 114 метров соответственно, согласно информации Википедии.