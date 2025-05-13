Такси — это удобный способ перемещения по Киеву, особенно если вам нужно быстро добраться в нужное место. В Киеве существует множество таксомоторных компаний с различными тарифами и особенностями обслуживания. В этой статье DNEWS расскажет, как вызвать такси, какие номера телефонов для этого нужно знать и как ориентироваться в тарифах.

Популярные такси в Киеве

Такси «Зевс»

Рейтинг : 8.50 из 10 (2 оценки)

: 8.50 из 10 (2 оценки) Телефоны : с мобильных: 502 (044) 33-77-502 (093) 394-99-55 (095) 394-99-55 (097) 394-99-55

: Минимальная цена : 40 грн.

: 40 грн. Стоимость за км : По Киеву: 6 грн. За Киевом: 7 грн.

: Подача : 1 грн./мин

: 1 грн./мин Дополнительные услуги : Обслуживание в Киеве и области (Борисполь, Буча, Ирпень и др.).

: Обслуживание в Киеве и области (Борисполь, Буча, Ирпень и др.). Сайт: taxi502.com.ua

Такси «Аист»

Рейтинг : 8.00 из 10 (1 оценка)

: 8.00 из 10 (1 оценка) Телефоны : (044) 383-39-99 (063) 956-39-99 (095) 356-39-99 (098) 676-39-99

: Минимальная цена : 40 грн.

: 40 грн. Стоимость за км : По Киеву: 6 грн. За Киевом: 7 грн.

: Подача : 1 грн./мин

: 1 грн./мин Сайт: aist-taxi.kiev.ua

Такси «Авангард»

Рейтинг : 7.75 из 10

: 7.75 из 10 Телефоны : (044) 332-78-48 (063) 233-18-48 (095) 275-00-48 (098) 922-48-48

: Минимальная цена : 50 грн.

: 50 грн. Стоимость за км : По Киеву: 8 грн. За Киевом: 10 грн.

: Подача : 2 грн./мин

: 2 грн./мин Дополнительные услуги : Драйвер: 120 грн. + обратная дорога Курьерские услуги: +15 грн. Обслуживание свадеб: от 140 грн./час Автомобиль с кондиционером: +10 грн. Бизнес класс: от 50 грн. – 5 грн./км Тех. помощь (буксировка): 50 грн + 5 грн./км

: Сайт: avangard-taxi.com.ua

Такси «Опти»

Рейтинг : 7.50 из 10

: 7.50 из 10 Телефоны : с мобильных: 579 (044) 467-5-467 (063) 119-57-70 (066) 215-06-01 (067) 665-54-64

: Минимальная цена : 50 грн.

: 50 грн. Стоимость за км : По Киеву: 8 грн. За Киевом: 10 грн.

: Подача : 2 грн./мин

: 2 грн./мин Сайт: opti.global

Такси «Метеор»

Рейтинг : 7.00 из 10

: 7.00 из 10 Телефоны : с мобильного: 379 (044) 393-7-393 (093) 639-33-33 (098) 619-33-33 (066) 320-33-33

: Минимальная цена : 50 грн.

: 50 грн. Стоимость за км : По Киеву: 8 грн. За Киевом: 10 грн.

: Подача : 2 грн./мин

: 2 грн./мин Сайт: taxi-meteor.kiev.ua

Такси «Авторитет»

Рейтинг : 6.75 из 10

: 6.75 из 10 Телефоны : с мобильных: 629 (044) 499-1-629 (067) 499-1-629 (068) 499-1-629 (099) 633-99-99 (093) 557-99-99 (093) 558-99-99

: Минимальная цена : 35 грн.

: 35 грн. Стоимость за км : По Киеву: 6 грн.

: Подача: 1 грн./мин

Примечание по тарифам

Тарифы на такси в Киеве могут варьироваться в зависимости от времени суток, расположения и доступности автомобилей. Как правило, стоимость поездки включает минимальную плату за подачу, плату за каждый километр пути, а также дополнительную плату за время ожидания (простой). Для поездок за пределы города добавляется дополнительная стоимость за каждый километр.

Кроме того, некоторые такси предлагают дополнительные услуги, такие как доставка грузов, бронирование автомобилей для свадьбы, аренда автомобиля с водителем или доставка в аэропорт. Важно уточнять эти дополнительные сборы заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как вызвать такси в Киеве

В Киеве вы можете вызвать такси несколькими способами:

Позвонить по телефону — для этого достаточно набрать номер службы такси. Через мобильное приложение — скачать приложение такси и вызвать машину онлайн. Через сайты компаний — многие такси предлагают возможность заказать машину через сайт компании.

В Киеве выбор такси достаточно велик, и вы можете подобрать компанию с подходящими тарифами и дополнительными услугами. Важно заранее уточнять цену за поездку и быть в курсе возможных дополнительных сборов. Выбор между такси по телефону и через приложение зависит от ваших предпочтений и удобства.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины есть метро и что такое метротрам в Кривом Роге.