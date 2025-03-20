Четверг, 20 марта, 2025
13.2 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как украинцам в Польше без труда приобрести квартиру: пошаговый гид

Многие украинские рассматривают возможность приобретения недвижимости в Польше как способ инвестирования или закрепления своего положения в стране. Польский рынок жилья стабилен, а цены на недвижимость значительно ниже, чем в других странах ЕС.

Однако есть ли у граждан Украины возможность без труда стать владельцами квартир или домов? Согласно информации портала inPoland, украинцы могут без ограничения покупать квартиры в Польше без необходимости получения специальных разрешений. Это касается жилья в многоквартирных домах.

Однако, если речь идет о:

  • дом с земельным участком, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел Польши, которое будет действовать в течение двух лет;
  • жилье в приграничных зонах также требует получения соответствующего разрешения.

Процесс получения разрешения включает проверку наличия связей с Польшей, в частности, имеет ли покупатель родственников-граждан Польши, вид на жительство, бизнес или работает в стране.

Как произвести оплату за недвижимость

Оплата за покупку недвижимости в Польше возможна только безналичным расчетом и исключительно в злотых. Для этого необходимо получить счет в польском банке.

Если сумма покупки превышает 15 000 евро, следует подтвердить происхождение средств. Для этого можно предоставить следующие документы:

  • справка о доходах;
  • продажа недвижимости в Украине;
  • выписка из банковского счета или депозита. Польская налоговая может в течение пяти лет запросить дополнительные подтверждения источника финансирования.

Нужно ли согласие мужа или жены

Если покупатель состоит в браке, то для покупки жилья необходимо согласие супругов. Для этого личное присутствие не обязательно – достаточно нотариально заверенной доверенности.

Возможность получить ипотеку для украинцев

Чтобы получить ипотечный кредит в польском банке, гражданин Украины должен предоставить:

  • карту избитую (временную или постоянную);
  • официальное подтверждение дохода в Польше;
  • прописку и номер PESEL. Также банки проверяют кредитную историю и наличие других финансовых обязательств. Ставка по кредиту обычно начинается от 7% годовых, а первый взнос составляет 10-20% от стоимости недвижимости.

Как проверить квартиру перед покупкой

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, следует проверить:

  • является ли продавец официальным владельцем – это можно узнать через выписку из Księga Wieczysta (земельный кадастр);
  • есть ли задолженность за коммунальные услуги;
  • не находится ли квартира под залогом или в процессе судебных разбирательств.

Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Польше

Приобретение жилья в Польше сопровождается следующими дополнительными расходами:

  • 2% налог на гражданско-правовые операции (PCC) – для жилья на вторичном рынке;
  • нотариальное собрание – от 1 000 до 3 000 злотых;
  • комиссия риелтора – если сделка проходит через агентство;
  • регистрационное собрание – около 200 злотых.

Горячее за неделю

Экономика

Захватчики форсировали реку Янчекрак в Запорожье и пытаются продолжить наступление (КАРТА)

0
Согласно информации военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» стремится...
Экономика

В УАФ сообщили, когда начнут вводить в эксплуатацию стадион «Ингулец»

0
Футбольный стадион «Ингулец» частично построен в поселке Петрово (Кировоградская...
Политика

Зачем Киевстар приобрел Uklon и как это повлияет на цифровые услуги в Украине?

0
Сумма сделки составила $155,2 млн. Глобальный цифровой оператор...
Экономика

Графики отключения света в Одессе и Одесской области сегодня 17 марта

0
Одещина приходит в себя после обстрелов: энергетики вернули свет...
Статьи

Аудиокниги или бумажные книги: что выбрать

0
В современном мире, где информация доступна в разных...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Путин обязал украинцев покинуть РФ: в какое число нужно уехать из России согласно новому указу
Следующая статья
Как сделать 10 000 шагов в день легкими и приятными

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 14 марта: графики отключения

0
Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, но для стабильной работы...

Ожидается повышенная солнечная активность: прогноз магнитных бурь на 14-16 марта

0
Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что часто...

Как сделать 10 000 шагов в день легкими и приятными

0
Чтобы достичь 10 000 шагов в день, не нужно...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.