Пятница, 14 марта, 2025
13.7 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Как украинцам, выехавшим за границу, законно не платить за коммунальные услуги

В Украине часто возникают ситуации, когда начисление за коммунальные услуги осуществляется даже в случае отсутствия жильцов в доме или квартире. Это может привести к лишним расходам, особенно во время длительного отъезда.

Согласно законодательству, если человек не проживает в квартире или доме более 30 дней, он имеет право обратиться с запросом на перерасчет коммунальных платежей, которые зависят от количества жителей, в частности за вывоз мусора. Об этом сообщает «24 Канал».

Чтобы предотвратить лишние начисления, необходимо подать письменное заявление поставщику услуг и добавить подтверждающие документы, такие как справка о командировке, статус ВПЛ или отметка о пребывании за границей.

После рассмотрения обращения компания примет решение, и если информация будет подтверждена, вам осуществят перерасчет.

Можно ли отключить услуги на временный период

Как известно, владелец жилья имеет возможность временно приостановить предоставление определенных коммунальных услуг по собственному желанию. Например, можно обратиться в газовую службу для временного отключения газоснабжения или подать заявление поставщику электроэнергии, чтобы прекратить ее подачу при отсутствии потребления.

Следует иметь в виду, что за отопление в многоквартирном доме придется платить, даже если жилье временно не используется. Чтобы не накапливались долги, рекомендуется регулярно контролировать состояние счетов.

Как эффективно избежать переплат за коммунальные услуги

Самый действенный способ уменьшить лишние расходы – установить индивидуальные счетчики на газ, воду и электроэнергию. Если они уже установлены, важно ежемесячно передавать показатели, чтобы подтвердить нулевое или минимальное потребление.

Горячее за неделю

Статьи

День ангела Михаила 2025: оригинальные поздравления и открытки 13 марта

0
13 марта именины празднуют все мужчины по имени...
Общество

В Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата: какая ситуация по регионам

0
В феврале 2025 года средний уровень заработной платы в...
Культура

Главные цвета весны: какие оттенки будут в моде в 2025 году

0
Модные эксперты уже определили палитру сезона, которая сделает...
Политика

Отменят ли военное положение и мобилизацию во время 30-дневного перемирия?

0
Ответил на этот вопрос секретарь комитета ВР по...
Культура

Три вредных привычки, которые разрушают вашу кожу и макияж

0
Аккуратный и стойкий макияж невозможен без ухоженной и...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаСтатьиКультураОбществоСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Западное оружие в войне: какие системы ПВО наиболее эффективны?
Следующая статья
День ангела Ростислава 2025: оригинальные поздравления и открытки 14 марта

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как снизить риск развития депрессии на 20%: новое исследование

0
Ученые выяснили, какая пища предотвращает депрессию. Исследования показали,...

«Конечно, я собираюсь ответить»: Трамп пообещал продолжать торговую войну с ЕС

0
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ответят на...

Упражнение «Альпинист»: тест на выносливость или вызов для силы воли

0
Упражнение «Альпинист» – это не просто испытание физической...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.