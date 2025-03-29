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Общество
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Какая категория военнообязанных может потерять бронь в апреле

Из-за полномасштабной войны в Украине общая мобилизация продлена до 9 мая 2025 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №12405 5 февраля. Адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются с 1 апреля: кого могут мобилизовать, кто может лишиться бронирования и кто может рассчитывать на отсрочку. Продолжение военного положения и мобилизации до 9 мая означает, что мобилизационные мероприятия в апреле будут продолжаться без существенных новшеств.

Однако в системе «Резерв+» начала массово появляться информация о нарушении военного учета или пребывании в розыске. Это связано с тем, что повестки, присланные в конце прошлого и начале этого года, вступили в силу. Об этом пишет Факты.

Военнообязанные, не явившиеся по вызову, получили соответствующие отметки в системе. Имеющие такие отметки могут быть остановлены и направлены в территориальные центры комплектования (ТЦК).

В апреле 2025 года призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки, не забронированные или нарушившие правила военного учета. Также с февраля действует программа «Контракт 18-24», которая предусматривает особые условия для молодежи, добровольно вступающей в ВСУ.

В апреле без бронирования могут остаться лица, не прошедшие военно-врачебную комиссию (ВЛК) или нарушившие правила военного учета. Предприятия с критически важными работниками могут потерять бронирование, если работники не предоставили подтверждение прохождения ВЛК.

Право на отсрочку имеют лица с инвалидностью, родители трех и более несовершеннолетних детей, опекуны и попечители детей-сирот, лица, которые ухаживают за больными родственниками. Отсрочку можно оформить через приложение «Резерв+», если информация об инвалидности внесена в социальный реестр.

Процесс вручения повесток останется без изменений. Их могут вручать круглосуточно по месту жительства, работы или учебы. Повести могут передавать представители ТЦК, госадминистраций, руководители предприятий и учебных заведений.

Таким образом, основные аспекты мобилизации в апреле остаются стабильными, но растет контроль соблюдения военного учета, а система «Резерв+» активнее фиксирует нарушения.

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