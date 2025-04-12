Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие необходимый страховой стаж, вместо пенсии получают социальную помощь. Речь идет о социальной пенсии, которую государство назначает людям, не имеющим права на обычную пенсию по возрасту из-за нехватки трудового стажа.

Согласно украинскому законодательству, для выхода на пенсию в 2025 году необходимо иметь от 15 до 32 лет страхового стажа. Чем больше стаж, тем раньше человек может выйти на пенсию. К примеру, при 32 годах стажа пенсию можно оформить в 60 лет. Если же стажу всего 15 лет, пенсию можно будет получить не раньше 65. Об этом пишет Униан.

Однако у многих людей, достигших 65 лет, не хватает необходимого минимума стажа. В этом случае они могут претендовать на социальную помощь вместо полноценной пенсии. Выплаты назначаются при условии, что лицо не получает другие виды пенсий или социальных пособий, в частности, из-за инвалидности или производственных травм.

В 2025 году социальная пенсия исчисляется на основе разницы между среднемесячным доходом семьи на одного человека и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 грн. Формула расчета достаточно проста и учитывает доходы за последние шесть месяцев.

Юристка Елена Воронкова привела пример: в семье два пенсионера. Один из них получает минимальную пенсию и работает по минимальной зарплате. Другой – нет достаточного стажа. Доходы семьи за полгода суммируются и делятся на шесть месяцев и количество лиц в семье. Полученное число сравнивается с прожиточным минимумом для нетрудоспособных, и разница между этими двумя показателями определяет размер социальной помощи.

Впрочем, даже если расчетная сумма превышает 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица), выплата не может быть больше этой границы. Для одиноких пенсионеров, у которых нет других доходов, минимальный гарантированный размер пособия составляет не менее 2361 грн, даже если другие расчеты показывают меньшую сумму.

Если же лицо находится на полном государственном содержании, например, в доме престарелых, ему выплачивают только 20% от установленного прожиточного минимума, а остальные средства направляются на покрытие расходов заведения.

Сумма социальной пенсии пересматривается раз в полгода — с учетом изменений в доходах, прожиточном минимуме и других социальных параметрах.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.