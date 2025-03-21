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Общество
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Какая пенсия в УБД с первой группой инвалидности

Участники боевых действий, получившие первую группу инвалидности в результате защиты Украины, имеют законное право на своевременное назначение пенсионных выплат. Юридические эксперты разъяснили процедуру и сроки оформления таких пенсий.

Как назначают пенсию военнослужащим с инвалидностью

На вопросы граждан со статусом УБД и инвалидностью первой группы подгруппы Б (пожизненная), полученной 13 февраля 2025 года в результате ранения при защите Украины, специалисты предоставили детальные разъяснения. Об этом сообщается на портале «Юристи.ua».

Для получения пенсии по инвалидности уволенные военнослужащие должны подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства (Минобороны, МВД, ГСЧС, СБУ). В течение 10 дней после поступления заявления подразделение обязано:

  • Оформить все необходимые документы и представления
  • Ознакомить заявителя с подготовленными материалами
  • Направить документы в главное управление Пенсионного фонда по месту регистрации лица

Необходимые документы для оформления пенсии:

  • Заявление о назначении пенсии
  • Представление о назначении пенсии
  • Паспорт гражданина с копией
  • Денежный аттестат/справка о размере зарплаты и дополнительных выплатах за последние 24 месяца
  • Военно-медицинские справки о состоянии здоровья
  • Справка МСЭК о признании инвалидности
  • Копия идентификационного кода
  • Справка Сбербанка об открытии счета

Если некоторые документы отсутствуют, можно подать имеющиеся, а остальные донести позже. При этом если дополнительные документы предоставляются в пределах трехмесячного срока, пенсия назначается со дня подачи первого заявления.

Пенсионный фонд примет решение о назначении пенсии не позднее 10 дней после получения заявления с полным пакетом документов. Подтверждением назначения пенсии есть пенсионное удостоверение.

Куда жаловаться в случае нарушений

Поскольку в приведенном примере заявитель служил в подчиняющейся МВД Нацгвардии, жалобы следует подавать в Министерство внутренних дел:

  • Почтой: ул. Академика Богомольца, 10 Киев, 01601
  • Через «Единое окно для граждан» на сайте МВД
  • На электронную почту министерства
  • На «горячую линию» МВД (1536)
  • Через ящик для корреспонденции (КПП МВД)
  • Во время личного приема

В случаях нарушений со стороны Пенсионного фонда жалобу можно подать в высший орган — центральный аппарат ПФУ, поскольку большинство решений принимаются на уровне главных управлений.

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