Какая пенсия в УБД с первой группой инвалидности

Участники боевых действий, получившие первую группу инвалидности в результате защиты Украины, имеют законное право на своевременное назначение пенсионных выплат. Юридические эксперты разъяснили процедуру и сроки оформления таких пенсий.
Как назначают пенсию военнослужащим с инвалидностью
На вопросы граждан со статусом УБД и инвалидностью первой группы подгруппы Б (пожизненная), полученной 13 февраля 2025 года в результате ранения при защите Украины, специалисты предоставили детальные разъяснения. Об этом сообщается на портале «Юристи.ua».
Для получения пенсии по инвалидности уволенные военнослужащие должны подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства (Минобороны, МВД, ГСЧС, СБУ). В течение 10 дней после поступления заявления подразделение обязано:
- Оформить все необходимые документы и представления
- Ознакомить заявителя с подготовленными материалами
- Направить документы в главное управление Пенсионного фонда по месту регистрации лица
Необходимые документы для оформления пенсии:
- Заявление о назначении пенсии
- Представление о назначении пенсии
- Паспорт гражданина с копией
- Денежный аттестат/справка о размере зарплаты и дополнительных выплатах за последние 24 месяца
- Военно-медицинские справки о состоянии здоровья
- Справка МСЭК о признании инвалидности
- Копия идентификационного кода
- Справка Сбербанка об открытии счета
Если некоторые документы отсутствуют, можно подать имеющиеся, а остальные донести позже. При этом если дополнительные документы предоставляются в пределах трехмесячного срока, пенсия назначается со дня подачи первого заявления.
Пенсионный фонд примет решение о назначении пенсии не позднее 10 дней после получения заявления с полным пакетом документов. Подтверждением назначения пенсии есть пенсионное удостоверение.
Куда жаловаться в случае нарушений
Поскольку в приведенном примере заявитель служил в подчиняющейся МВД Нацгвардии, жалобы следует подавать в Министерство внутренних дел:
- Почтой: ул. Академика Богомольца, 10 Киев, 01601
- Через «Единое окно для граждан» на сайте МВД
- На электронную почту министерства
- На «горячую линию» МВД (1536)
- Через ящик для корреспонденции (КПП МВД)
- Во время личного приема
В случаях нарушений со стороны Пенсионного фонда жалобу можно подать в высший орган — центральный аппарат ПФУ, поскольку большинство решений принимаются на уровне главных управлений.