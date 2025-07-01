2 июля 2025 года в Украине стартует в типично летнем ключе: на большей части страны ожидается тёплая и комфортная погода. Утренние температуры колеблются от +12 °C до +18 °C, а днём воздух прогреется до +30 °C в западных и южных областях. Местами прогнозируются кратковременные дожди, особенно в восточных регионах. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность умеренная, ветер южный и юго-западный. Чтобы вам было проще спланировать день, ниже представлен подробный прогноз на 2 июля от DNEWS для городов страны. Вы узнаете утренние, дневные и вечерние температуры, а также получите полезные советы для каждого региона.
Общая метеокартина по Украине
Сегодняшний день обещает быть тёплым и преимущественно солнечным. С утра на западе сохраняется прохлада, а ближе к югу становится теплее и суше. В центральной части — облачность переменная, в восточных регионах возможны кратковременные ливни. На юге страны — ясное небо и устойчивое тепло.
Ветер преимущественно южный, скорость 3–6 м/с, в прибрежных районах — до 7 м/с. Атмосферное давление стабильное, от 747 до 752 мм рт. ст. Это способствует комфортному самочувствию и хорошему дню для поездок, прогулок и работ на открытом воздухе.
Температура воздуха и влажность
В Ужгороде, Черновцах и Львове днём +28…+30 °C. В Киеве, Полтаве, Житомире — около +24 °C. На юге — до +27 °C, при этом влажность остаётся в пределах 55–65 %, что делает жару переносимой. Ночью температура опустится до +12…+17 °C.
Осадки и облачность
Наиболее вероятны кратковременные осадки в Харькове, Сумах и Днепре. Во всех остальных регионах — переменная облачность или ясное небо. Прогноз благоприятен для уличных активностей в течение всего дня.
Прогноз погоды по городам Украины
Киев
Утро: +16 °C, пасмурно
День: +24 °C, без осадков
Вечер: +20 °C, ясное небо
Рекомендация:
Удобный день для прогулок и дел на улице. Можно не брать зонт — дождя не ожидается.
Харьков
Утро: +14 °C, облачно
День: +24 °C, кратковременный дождь
Вечер: +18 °C, прояснения
Рекомендация:
На днёвку — зонт в сумку. Лёгкий дождевик тоже не будет лишним.
Одесса
Утро: +17 °C, переменная облачность
День: +27 °C, ясно
Вечер: +23 °C, комфортно
Рекомендация:
Отличный день для морского отдыха. Захватите головной убор и крем от солнца.
Днепр
Утро: +15 °C, пасмурно
День: +26 °C, дождь
Вечер: +22 °C, облачно
Рекомендация:
В обеденные часы — вероятность ливня. Лучше планировать поездки до полудня.
Запорожье
Утро: +16 °C, облачно
День: +25 °C, переменная облачность
Вечер: +21 °C, без осадков
Рекомендация:
День подойдёт для дел на улице — комфортная температура и ветер слабый.
Львов
Утро: +12 °C, ясно
День: +28 °C, солнечно
Вечер: +24 °C, без осадков
Рекомендация:
Можно планировать выезд за город — осадки исключены, воздух чистый.
Кривой Рог
Утро: +15 °C, облачно
День: +26 °C, переменная облачность
Вечер: +22 °C, ясно
Рекомендация:
Тем, кто работает на улице, — головной убор и вода. Возможны резкие смены ветра.
Николаев
Утро: +17 °C, без осадков
День: +27 °C, ясно
Вечер: +23 °C, тепло
Рекомендация:
Погода располагает к вечернему отдыху у воды. Можно планировать пикники.
Винница
Утро: +13 °C, прохладно
День: +25 °C, переменная облачность
Вечер: +20 °C, ясно
Рекомендация:
Желательно взять кофту на утро. В остальное время — тепло и стабильно.
Херсон
Утро: +18 °C, ясно
День: +29 °C, сухо
Вечер: +25 °C, тепло
Рекомендация:
Используйте солнцезащитные очки — активное ультрафиолетовое излучение.
Полтава
Утро: +15 °C, облачно
День: +26 °C, дождь
Вечер: +21 °C, облачность
Рекомендация:
Учитывайте осадки в дневное время. Для комфортной прогулки — после 18:00.
Чернигов
Утро: +14 °C, переменная облачность
День: +24 °C, ясно
Вечер: +20 °C, прохладно
Рекомендация:
Приятный день без осадков. Отличное время для посещения парков и скверов.
Черкассы
Утро: +15 °C, облачно
День: +25 °C, переменная облачность
Вечер: +21 °C, ясно
Рекомендация:
Универсальная погода на день — зонт не нужен, но легкая ветровка пригодится.
Житомир
Утро: +13 °C, пасмурно
День: +24 °C, облачно
Вечер: +20 °C, ясно
Рекомендация:
В утренние часы лучше утеплиться. В остальное время — стабильно сухо.
Сумы
Утро: +14 °C, дождь
День: +24 °C, облачно
Вечер: +19 °C, прохладно
Рекомендация:
Утренние ливни могут задержаться. Не забудьте зонт и непромокаемую обувь.
Ровно
Утро: +14 °C, ясно
День: +25 °C, солнечно
Вечер: +21 °C, сухо
Рекомендация:
Погода способствует загородным выездам. Не забудьте воду и головной убор.
Ивано-Франковск
Утро: +13 °C, ясно
День: +28 °C, солнечно
Вечер: +24 °C, тепло
Рекомендация:
Хороший день для активного отдыха. Возьмите с собой солнцезащитные средства.
Тернополь
Утро: +12 °C, прохладно
День: +27 °C, ясно
Вечер: +23 °C, сухо
Рекомендация:
Утром — лёгкая куртка, днём — максимум летнего комфорта.
Хмельницкий
Утро: +13 °C, ясно
День: +26 °C, сухо
Вечер: +22 °C, комфортно
Рекомендация:
Отличный день для дел по городу. Температура стабильная, без скачков.
Луцк
Утро: +12 °C, ясно
День: +26 °C, солнечно
Вечер: +21 °C, ясно
Рекомендация:
Тем, кто рано выходит из дома, стоит учесть утреннюю прохладу.
Кропивницкий
Утро: +14 °C, облачно
День: +25 °C, ясно
Вечер: +21 °C, без осадков
Рекомендация:
Хороший день для поездок и дел. Дождь не испортит планы.
Черновцы
Утро: +13 °C, ясно
День: +28 °C, сухо
Вечер: +24 °C, жарко
Рекомендация:
Используйте крем от солнца и пейте больше воды — возможна жара.
Ужгород
Утро: +14 °C, ясно
День: +30 °C, солнечно
Вечер: +25 °C, душно
Рекомендация:
Жаркий день. Избегайте длительного пребывания на солнце с 12 до 15 часов.
Луганск
Утро: +15 °C, дождь
День: +25 °C, переменная облачность
Вечер: +22 °C, облачно
Рекомендация:
Зонт обязателен в первой половине дня. После 17:00 — стабильно и сухо.
2 июля 2025 года в Украине устанавливается типично летняя погода с локальными особенностями. В большинстве городов день будет сухим и солнечным, однако на востоке возможны кратковременные дожди. Температура комфортна для активностей на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде, соблюдайте питьевой режим и не забывайте защищать кожу от солнца.
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