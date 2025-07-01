2 июля 2025 года в Украине стартует в типично летнем ключе: на большей части страны ожидается тёплая и комфортная погода. Утренние температуры колеблются от +12 °C до +18 °C, а днём воздух прогреется до +30 °C в западных и южных областях. Местами прогнозируются кратковременные дожди, особенно в восточных регионах. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность умеренная, ветер южный и юго-западный. Чтобы вам было проще спланировать день, ниже представлен подробный прогноз на 2 июля от DNEWS для городов страны. Вы узнаете утренние, дневные и вечерние температуры, а также получите полезные советы для каждого региона.

Общая метеокартина по Украине

Сегодняшний день обещает быть тёплым и преимущественно солнечным. С утра на западе сохраняется прохлада, а ближе к югу становится теплее и суше. В центральной части — облачность переменная, в восточных регионах возможны кратковременные ливни. На юге страны — ясное небо и устойчивое тепло.

Ветер преимущественно южный, скорость 3–6 м/с, в прибрежных районах — до 7 м/с. Атмосферное давление стабильное, от 747 до 752 мм рт. ст. Это способствует комфортному самочувствию и хорошему дню для поездок, прогулок и работ на открытом воздухе.

Температура воздуха и влажность

В Ужгороде, Черновцах и Львове днём +28…+30 °C. В Киеве, Полтаве, Житомире — около +24 °C. На юге — до +27 °C, при этом влажность остаётся в пределах 55–65 %, что делает жару переносимой. Ночью температура опустится до +12…+17 °C.

Осадки и облачность

Наиболее вероятны кратковременные осадки в Харькове, Сумах и Днепре. Во всех остальных регионах — переменная облачность или ясное небо. Прогноз благоприятен для уличных активностей в течение всего дня.

Прогноз погоды по городам Украины

Киев

Утро: +16 °C, пасмурно

День: +24 °C, без осадков

Вечер: +20 °C, ясное небо

Рекомендация:

Удобный день для прогулок и дел на улице. Можно не брать зонт — дождя не ожидается.

Харьков

Утро: +14 °C, облачно

День: +24 °C, кратковременный дождь

Вечер: +18 °C, прояснения

Рекомендация:

На днёвку — зонт в сумку. Лёгкий дождевик тоже не будет лишним.

Одесса

Утро: +17 °C, переменная облачность

День: +27 °C, ясно

Вечер: +23 °C, комфортно

Рекомендация:

Отличный день для морского отдыха. Захватите головной убор и крем от солнца.

Днепр

Утро: +15 °C, пасмурно

День: +26 °C, дождь

Вечер: +22 °C, облачно

Рекомендация:

В обеденные часы — вероятность ливня. Лучше планировать поездки до полудня.

Запорожье

Утро: +16 °C, облачно

День: +25 °C, переменная облачность

Вечер: +21 °C, без осадков

Рекомендация:

День подойдёт для дел на улице — комфортная температура и ветер слабый.

Львов

Утро: +12 °C, ясно

День: +28 °C, солнечно

Вечер: +24 °C, без осадков

Рекомендация:

Можно планировать выезд за город — осадки исключены, воздух чистый.

Кривой Рог

Утро: +15 °C, облачно

День: +26 °C, переменная облачность

Вечер: +22 °C, ясно

Рекомендация:

Тем, кто работает на улице, — головной убор и вода. Возможны резкие смены ветра.

Николаев

Утро: +17 °C, без осадков

День: +27 °C, ясно

Вечер: +23 °C, тепло

Рекомендация:

Погода располагает к вечернему отдыху у воды. Можно планировать пикники.

Винница

Утро: +13 °C, прохладно

День: +25 °C, переменная облачность

Вечер: +20 °C, ясно

Рекомендация:

Желательно взять кофту на утро. В остальное время — тепло и стабильно.

Херсон

Утро: +18 °C, ясно

День: +29 °C, сухо

Вечер: +25 °C, тепло

Рекомендация:

Используйте солнцезащитные очки — активное ультрафиолетовое излучение.

Полтава

Утро: +15 °C, облачно

День: +26 °C, дождь

Вечер: +21 °C, облачность

Рекомендация:

Учитывайте осадки в дневное время. Для комфортной прогулки — после 18:00.

Чернигов

Утро: +14 °C, переменная облачность

День: +24 °C, ясно

Вечер: +20 °C, прохладно

Рекомендация:

Приятный день без осадков. Отличное время для посещения парков и скверов.

Черкассы

Утро: +15 °C, облачно

День: +25 °C, переменная облачность

Вечер: +21 °C, ясно

Рекомендация:

Универсальная погода на день — зонт не нужен, но легкая ветровка пригодится.

Житомир

Утро: +13 °C, пасмурно

День: +24 °C, облачно

Вечер: +20 °C, ясно

Рекомендация:

В утренние часы лучше утеплиться. В остальное время — стабильно сухо.

Сумы

Утро: +14 °C, дождь

День: +24 °C, облачно

Вечер: +19 °C, прохладно

Рекомендация:

Утренние ливни могут задержаться. Не забудьте зонт и непромокаемую обувь.

Ровно

Утро: +14 °C, ясно

День: +25 °C, солнечно

Вечер: +21 °C, сухо

Рекомендация:

Погода способствует загородным выездам. Не забудьте воду и головной убор.

Ивано-Франковск

Утро: +13 °C, ясно

День: +28 °C, солнечно

Вечер: +24 °C, тепло

Рекомендация:

Хороший день для активного отдыха. Возьмите с собой солнцезащитные средства.

Тернополь

Утро: +12 °C, прохладно

День: +27 °C, ясно

Вечер: +23 °C, сухо

Рекомендация:

Утром — лёгкая куртка, днём — максимум летнего комфорта.

Хмельницкий

Утро: +13 °C, ясно

День: +26 °C, сухо

Вечер: +22 °C, комфортно

Рекомендация:

Отличный день для дел по городу. Температура стабильная, без скачков.

Луцк

Утро: +12 °C, ясно

День: +26 °C, солнечно

Вечер: +21 °C, ясно

Рекомендация:

Тем, кто рано выходит из дома, стоит учесть утреннюю прохладу.

Кропивницкий

Утро: +14 °C, облачно

День: +25 °C, ясно

Вечер: +21 °C, без осадков

Рекомендация:

Хороший день для поездок и дел. Дождь не испортит планы.

Черновцы

Утро: +13 °C, ясно

День: +28 °C, сухо

Вечер: +24 °C, жарко

Рекомендация:

Используйте крем от солнца и пейте больше воды — возможна жара.

Ужгород

Утро: +14 °C, ясно

День: +30 °C, солнечно

Вечер: +25 °C, душно

Рекомендация:

Жаркий день. Избегайте длительного пребывания на солнце с 12 до 15 часов.

Луганск

Утро: +15 °C, дождь

День: +25 °C, переменная облачность

Вечер: +22 °C, облачно

Рекомендация:

Зонт обязателен в первой половине дня. После 17:00 — стабильно и сухо.

2 июля 2025 года в Украине устанавливается типично летняя погода с локальными особенностями. В большинстве городов день будет сухим и солнечным, однако на востоке возможны кратковременные дожди. Температура комфортна для активностей на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде, соблюдайте питьевой режим и не забывайте защищать кожу от солнца.

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