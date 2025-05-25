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Прогноз погоды на 26 мая 2025 в Украине: где будет дождь, а где жара и солнце. Детальный обзор по регионам и городам на понедельник.
Прогноз погоды на 26 мая 2025 в Украине: где будет дождь, а где жара и солнце. Детальный обзор по регионам и городам на понедельник.
Общество
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Какая будет погода в начале новой недели в Украине: точный прогноз на 26 мая 2025

Начало новой недели — это всегда настрой на продуктивность, планирование дел и установление ритма. Но погодные условия могут либо помочь сосредоточиться, либо внести свои коррективы. Особенно в период поздней весны, когда климат становится капризным: сегодня — жара, завтра — гроза. 26 мая 2025 года — понедельник, и его погодный сценарий будет важен для миллионов людей, готовящихся к рабочей неделе, поездкам, посевным работам и школьным мероприятиям.

Прогноз на понедельник отличается нестабильностью: в одних регионах ожидается жара и солнце, в других — облачность и дожди. Метеорологи предупреждают о вероятности локальных ливней, ветра и резких колебаний температуры. Точный и своевременный прогноз от DNEWS позволит избежать неудобств, правильно подобрать одежду, продумать маршрут и приспособиться к погодным капризам.

Общая метеокартина по Украине на 26 мая 2025

В понедельник на территорию Украины продолжат воздействие два противоположных атмосферных фронта. Запад и север окажутся под влиянием влажных воздушных масс, а восток и юг — в зоне сухого антициклона. Это приведёт к выраженному погодному контрасту между регионами.

Средняя дневная температура составит от +19°C до +27°C. На западе будет прохладнее, на востоке — жарче. Ветер преимущественно юго-западный, от 3 до 8 м/с. Возможны порывы до 12 м/с в центральных и северных областях. Влажность воздуха повысится после дождей, особенно в Карпатах и на Полесье.

Запад Украины: дожди и прохлада

В западных областях 26 мая сохранится влажная и прохладная погода. Атмосферный фронт принесёт новые волны осадков. Утром и днём ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Температура воздуха не поднимется выше +20°C.

Погодные условия в регионе будут нестабильными, а небо — преимущественно затянутое. Давление понижено, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.

Львов, Ивано-Франковск, Тернополь

Завтра будет пасмурно с кратковременными дождями в течение дня. Температура +17…+19°C, ветер северо-западный, 6–9 м/с. Возможны грозы во второй половине дня. Осадки продлятся до вечера.

Ужгород, Луцк, Ровно

Здесь погода останется влажной. Ужгород — возможна утренняя морось, температура +20°C. Луцк и Ровно — дожди, но временами с прояснениями. Воздух прогреется до +18…+19°C, вечером станет прохладно.

Центральные регионы: переменная облачность и грозы

Центральная Украина окажется на стыке погодных влияний, что создаст условия для переменной облачности, периодических дождей и кратковременных гроз. Температура днём составит +21…+24°C, но в моменты осадков будет ощущаться прохлада.

Погода будет меняться быстро, поэтому стоит следить за локальными предупреждениями. Местами ожидаются сильные ливни и шквальный ветер.

Киев, Белая Церковь, Черкассы

Киев — облачно с прояснениями, днём возможен кратковременный дождь. Температура +22°C, ветер умеренный. Черкассы — дожди во второй половине дня, гроза вероятна. Белая Церковь — аналогично, с незначительными прояснениями.

Полтава, Винница, Кропивницкий

Полтава — дожди, возможен сильный ветер до 10 м/с. Винница — облачно, но без осадков. Кропивницкий — вероятность грозы ближе к вечеру. Температура по региону держится в пределах +21…+23°C.

Север страны: прохладно и сыро

На севере Украины погода будет схожа с западной: пасмурно, сыро, прохладно. Атмосферный фронт принесёт осадки на протяжении всего дня. Температура днём — +17…+20°C. Ветер северный, до 7 м/с.

Погодные условия создадут сырость и ощущение свежести. Рекомендуется одеваться теплее и брать с собой зонт.

Чернигов, Сумы, Житомир

Житомир — дождь и низкая облачность. Температура +18°C. Чернигов — аналогично, возможна морось в течение всего дня. Сумы — кратковременные осадки, прохладно, максимум +19°C. День будет серым и влажным.

Коростень, Конотоп, Шостка

В этих городах 26 мая будет пасмурно с затяжными осадками. Температура не превысит +18°C. Высокая влажность, прохладный ветер. Ощущения могут быть осенними, несмотря на конец мая.

Южные области: жара и солнце

Юг Украины останется под влиянием тёплого воздушного потока. Здесь будет ясно, сухо и по-летнему жарко. Температура днём поднимется до +27°C, а в некоторых районах — до +28°C. УФ-индекс высокий.

Море начнёт постепенно прогреваться, что привлечёт туристов на побережье. Ветер южный, слабый. Отличный день для пляжа, прогулок и отдыха.

Одесса, Николаев, Херсон

Одесса — ясно с утра и до вечера, температура до +27°C. Николаев и Херсон — аналогично, возможен лёгкий бриз, осадки исключены. Это идеальные погодные условия для активного начала недели.

Геническ, Южный, Скадовск

Температура воздуха в этих прибрежных городах — +26…+28°C, вода — около +20°C. Безоблачно. Подходит для прогулок у моря и первой летней жары. Важно соблюдать меры солнцезащиты.

Восток Украины: тепло, но нестабильно

Восточные области будут испытывать влияние как сухих, так и влажных масс. Утро обещает быть солнечным, но днём возможно развитие грозовых облаков. Температура воздуха — +25…+27°C. Влажность умеренная, но к вечеру возможны осадки.

Особенно внимательным стоит быть в Харьковской и Донецкой областях, где высока вероятность гроз с порывами ветра.

Харьков, Донецк, Луганск

Харьков — ясное утро, затем увеличение облачности, возможны грозы. Донецк — жара до +26°C, но осадки могут начаться после 15:00. Луганск — тепло, но возможна вечерняя гроза. Ветер юго-западный, 5–7 м/с.

Северодонецк, Краматорск, Мариуполь

Северодонецк и Краматорск — преимущественно сухо, жарко, до +27°C. Мариуполь — у моря будет комфортнее: +25°C, бриз освежает воздух. Дождей не ожидается до позднего вечера.

Как лучше спланировать день 26 мая

Понедельник 26 мая будет разным для разных регионов. Там, где сухо и солнечно — это отличная возможность провести день активно и продуктивно. Где дождливо — стоит подумать о переносе дел, связанных с открытым воздухом.

Рекомендации:

  • На западе и севере — брать с собой дождевики и зонты
  • В центре — быть готовыми к резкой смене погоды
  • На юге — не забывать о солнцезащите
  • На востоке — следить за возможными грозами и порывами ветра

Погода в начале недели — ключ к успешному дню. Учитывая прогноз, можно заранее организовать время и избежать погодных неожиданностей.

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