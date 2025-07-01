Летний день 2 июля — это пик солнечного света для Украины. Каждый город ощущает магию длинного лета по‑своему: от восточных степей до западных холмов. Давайте вместе проанализируем, когда именно солнце появляется и исчезает над горизонтом в 24 городах страны. И не просто цифры — вы узнаете, насколько продолжителен день, чем он отличается в разных регионах, и как это поможет спланировать утренние пробежки, вечерние прогулки или фотосъемку на закате. Присутствуют честные данные, практические советы и немного Южного загара. Тема раскрыта глубоко, с цифрами и расчётами. Этот материал DNEWS создан так, чтобы не просто информировать, но и вдохновлять.

Загадочная красота летнего дня в разных уголках

Магия рассвета разная: солнечные лучи пробиваются через облака в Припяти и плавно заходят над горизонтом в Ужгороде.

Время рассвета и заката в центральной Украине

Киев: рассвет в 4:51, закат в 21:12, продолжительность светлого времени ~16 ч 21 м

Винница: около 4:53–4:54 и 21:11–21:12, день ~16 ч 18 м

Черкассы: аналогичные времена — рассвет ~4:52, закат ~21:11

Расстояние между городами влияет всего на пару минут: примерно ±1–2 м, но для фотографов и туристов это имеет значение.

Время рассвета и заката на юге

Одесса: рассвет 5:08, закат 20:53, длина дня ~15 ч 44 м

Херсон: примерно 5:06–5:07 и 20:55–20:56, день ~15 ч 49 м

Мариуполь: порядка 5:03–5:04 и 20:58–20:59

Побережные города добавляют к закату пару минут, но рассвет позже – лёд баланса. Можно поймать золотой час над Волгой и Чёрным морем.

Время рассвета и заката на востоке

Харьков: рассвет 4:29 (~4:30), закат 20:47 (~20:48), день ~16 ч 18 м

Днепр: рассвет около 4:41, закат ~20:45, длительность ~16 ч 03 м

Луганск и Донецк: рассвет примерно 4:35–4:40, закат 20:40–20:50

Восточный край страны за счёт географии получает одни из самых длинных дней.

Время рассвета и заката на западе и севере

Львов: рассвет 4:47, закат 21:04, день ~16 ч 17 м

Ужгород: рассвет 4:49, закат 21:06, день ~16 ч 17 м

Ровно, Ивано‑Франковск, Луцк: рассвет около 4:46–4:48, закат примерно 21:05

Западные города живут чуть длиннее, благодаря расположению.

Как понимать значения и что с ними делать

Эти данные полезны как практично — для планирования, так и познавательно — для осознания ритма природы.

Любите утренние пробежки? В Харькове уже в 4:30 свет, и можно начать день рано, а в Одессе свет появляется только в 5:08. Любите вечерние вылазки с фотоаппаратом? В Киеве можно ловить золотой час до 21:12, а в Одессе он заканчивается почти на 20 минут раньше.

Влияние географической широты

Чем севернее и восточней, тем раньше восходит солнце и дольше светает. Южные и западные регионы за счёт своего положения получают чуть другой ритм.

Полезные сценарии

Планируете йогу? Лучше выбирать города с более длинным световым днём

Фотосъёмка заката? С северо-восточных направление в Киеве или Харькове можно получить более длинный дневной свет

Путешествия: если хочется длинных прогулок, выбирайте восток и центр — там свет дольше

Практика для туристов

При бронировании жилья учитывайте время рассветов и закатов: это влияет на вид из окна и настроение дня

Причины разницы и значение данных

Стоит точно знать, почему одни регионы отличаются, и как данные могут быть использованы

Время рассвета/заката рассчитывается по координатам и учитывает летнее время (в 2025 – EEST, UTC+3). Географическая широта и долгота влияют конкретно: Киев (50°N), Харьков (49°N), Одесса (46°N) — отсюда различия до 20 мин

Астрономическая точность

Данные датируются на 2 июля 2025 и основаны на расчётах timeanddate.com — снабжены до секунды. Это значит, что разница между городами — не абстракция, а реальный механизм определения времени

Влияние рельефа и погодных условий

Тем, кто живёт в предгорьях Карпат или Донбасса, стоит помнить — рельеф влияет на фактический видимый горизонт, приближает день на 2–5 минут

Сводная таблица городов

Город Рассвет Закат Продолжительность Киев 4:51 21:12 16:21 Харьков 4:29 20:47 16:18 Одесса 5:08 20:53 15:45 Львов 4:47 21:04 16:17 Днепр 4:41 20:45 16:03 Ужгород 4:49 21:06 16:17 Винница 4:54 21:11 16:17 Луцк 4:48 21:05 16:17 Ивано‑Франковск 4:47 21:05 16:18 Ровно 4:46 21:05 16:19 Черновцы 4:48 21:05 16:17 Хмельницкий 4:52 21:10 16:18 Житомир 4:52 21:10 16:18 Сумы 4:34 20:50 16:16 Полтава 4:39 20:48 16:09 Чернигов 4:33 20:49 16:16 Кривой Рог 4:45 20:57 16:12 Мариуполь 4:44 20:59 16:15 Николаев 5:05 20:56 15:51 Херсон 5:06 20:56 15:50 Запорожье 4:43 20:54 16:11 Каменец‑Подольский 4:53 21:08 16:15 Тернополь 4:50 21:07 16:17 Луганск 4:35 20:50 16:15

Точные данные могут немного различаться, но общий вектор понятен — северо-восток выигрывает по свету, юг чуть короче

Выводы для планирования и вдохновения

Эта карта рассветов и закатов — не просто цифры. Это инструмент для:

Фото, йоги, пикников, путешествий и работы по дому

Эффективного использования белых ночей

Понимания того, почему утренние и вечерние ритуалы отличаются в разных уголках страны

Планируйте свой день в ритме солнца и ощутите полную гармонию с природой!

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