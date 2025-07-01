Летний день 2 июля — это пик солнечного света для Украины. Каждый город ощущает магию длинного лета по‑своему: от восточных степей до западных холмов. Давайте вместе проанализируем, когда именно солнце появляется и исчезает над горизонтом в 24 городах страны. И не просто цифры — вы узнаете, насколько продолжителен день, чем он отличается в разных регионах, и как это поможет спланировать утренние пробежки, вечерние прогулки или фотосъемку на закате. Присутствуют честные данные, практические советы и немного Южного загара. Тема раскрыта глубоко, с цифрами и расчётами. Этот материал DNEWS создан так, чтобы не просто информировать, но и вдохновлять.
Загадочная красота летнего дня в разных уголках
Магия рассвета разная: солнечные лучи пробиваются через облака в Припяти и плавно заходят над горизонтом в Ужгороде.
Время рассвета и заката в центральной Украине
Киев: рассвет в 4:51, закат в 21:12, продолжительность светлого времени ~16 ч 21 м
Винница: около 4:53–4:54 и 21:11–21:12, день ~16 ч 18 м
Черкассы: аналогичные времена — рассвет ~4:52, закат ~21:11
Расстояние между городами влияет всего на пару минут: примерно ±1–2 м, но для фотографов и туристов это имеет значение.
Время рассвета и заката на юге
Одесса: рассвет 5:08, закат 20:53, длина дня ~15 ч 44 м
Херсон: примерно 5:06–5:07 и 20:55–20:56, день ~15 ч 49 м
Мариуполь: порядка 5:03–5:04 и 20:58–20:59
Побережные города добавляют к закату пару минут, но рассвет позже – лёд баланса. Можно поймать золотой час над Волгой и Чёрным морем.
Время рассвета и заката на востоке
Харьков: рассвет 4:29 (~4:30), закат 20:47 (~20:48), день ~16 ч 18 м
Днепр: рассвет около 4:41, закат ~20:45, длительность ~16 ч 03 м
Луганск и Донецк: рассвет примерно 4:35–4:40, закат 20:40–20:50
Восточный край страны за счёт географии получает одни из самых длинных дней.
Время рассвета и заката на западе и севере
Львов: рассвет 4:47, закат 21:04, день ~16 ч 17 м
Ужгород: рассвет 4:49, закат 21:06, день ~16 ч 17 м
Ровно, Ивано‑Франковск, Луцк: рассвет около 4:46–4:48, закат примерно 21:05
Западные города живут чуть длиннее, благодаря расположению.
Как понимать значения и что с ними делать
Эти данные полезны как практично — для планирования, так и познавательно — для осознания ритма природы.
Любите утренние пробежки? В Харькове уже в 4:30 свет, и можно начать день рано, а в Одессе свет появляется только в 5:08. Любите вечерние вылазки с фотоаппаратом? В Киеве можно ловить золотой час до 21:12, а в Одессе он заканчивается почти на 20 минут раньше.
Влияние географической широты
Чем севернее и восточней, тем раньше восходит солнце и дольше светает. Южные и западные регионы за счёт своего положения получают чуть другой ритм.
Полезные сценарии
Планируете йогу? Лучше выбирать города с более длинным световым днём
Фотосъёмка заката? С северо-восточных направление в Киеве или Харькове можно получить более длинный дневной свет
Путешествия: если хочется длинных прогулок, выбирайте восток и центр — там свет дольше
Практика для туристов
При бронировании жилья учитывайте время рассветов и закатов: это влияет на вид из окна и настроение дня
Причины разницы и значение данных
Стоит точно знать, почему одни регионы отличаются, и как данные могут быть использованы
Время рассвета/заката рассчитывается по координатам и учитывает летнее время (в 2025 – EEST, UTC+3). Географическая широта и долгота влияют конкретно: Киев (50°N), Харьков (49°N), Одесса (46°N) — отсюда различия до 20 мин
Астрономическая точность
Данные датируются на 2 июля 2025 и основаны на расчётах timeanddate.com — снабжены до секунды. Это значит, что разница между городами — не абстракция, а реальный механизм определения времени
Влияние рельефа и погодных условий
Тем, кто живёт в предгорьях Карпат или Донбасса, стоит помнить — рельеф влияет на фактический видимый горизонт, приближает день на 2–5 минут
Сводная таблица городов
|Город
|Рассвет
|Закат
|Продолжительность
|Киев
|4:51
|21:12
|16:21
|Харьков
|4:29
|20:47
|16:18
|Одесса
|5:08
|20:53
|15:45
|Львов
|4:47
|21:04
|16:17
|Днепр
|4:41
|20:45
|16:03
|Ужгород
|4:49
|21:06
|16:17
|Винница
|4:54
|21:11
|16:17
|Луцк
|4:48
|21:05
|16:17
|Ивано‑Франковск
|4:47
|21:05
|16:18
|Ровно
|4:46
|21:05
|16:19
|Черновцы
|4:48
|21:05
|16:17
|Хмельницкий
|4:52
|21:10
|16:18
|Житомир
|4:52
|21:10
|16:18
|Сумы
|4:34
|20:50
|16:16
|Полтава
|4:39
|20:48
|16:09
|Чернигов
|4:33
|20:49
|16:16
|Кривой Рог
|4:45
|20:57
|16:12
|Мариуполь
|4:44
|20:59
|16:15
|Николаев
|5:05
|20:56
|15:51
|Херсон
|5:06
|20:56
|15:50
|Запорожье
|4:43
|20:54
|16:11
|Каменец‑Подольский
|4:53
|21:08
|16:15
|Тернополь
|4:50
|21:07
|16:17
|Луганск
|4:35
|20:50
|16:15
Точные данные могут немного различаться, но общий вектор понятен — северо-восток выигрывает по свету, юг чуть короче
Выводы для планирования и вдохновения
Эта карта рассветов и закатов — не просто цифры. Это инструмент для:
Фото, йоги, пикников, путешествий и работы по дому
Эффективного использования белых ночей
Понимания того, почему утренние и вечерние ритуалы отличаются в разных уголках страны
Планируйте свой день в ритме солнца и ощутите полную гармонию с природой!
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