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Узнайте точное время рассвета и заката 2 июля 2025 для 24‑х городов Украины. Цифры, практичные советы, вдохновение.
Узнайте точное время рассвета и заката 2 июля 2025 для 24‑х городов Украины. Цифры, практичные советы, вдохновение.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какая долгота дня 2 июля 2025 в Украине: время рассвета и заката

Летний день 2 июля — это пик солнечного света для Украины. Каждый город ощущает магию длинного лета по‑своему: от восточных степей до западных холмов. Давайте вместе проанализируем, когда именно солнце появляется и исчезает над горизонтом в 24 городах страны. И не просто цифры — вы узнаете, насколько продолжителен день, чем он отличается в разных регионах, и как это поможет спланировать утренние пробежки, вечерние прогулки или фотосъемку на закате. Присутствуют честные данные, практические советы и немного Южного загара. Тема раскрыта глубоко, с цифрами и расчётами. Этот материал DNEWS создан так, чтобы не просто информировать, но и вдохновлять.

Загадочная красота летнего дня в разных уголках

Магия рассвета разная: солнечные лучи пробиваются через облака в Припяти и плавно заходят над горизонтом в Ужгороде.

Время рассвета и заката в центральной Украине

Киев: рассвет в 4:51, закат в 21:12, продолжительность светлого времени ~16 ч 21 м
Винница: около 4:53–4:54 и 21:11–21:12, день ~16 ч 18 м
Черкассы: аналогичные времена — рассвет ~4:52, закат ~21:11

Расстояние между городами влияет всего на пару минут: примерно ±1–2 м, но для фотографов и туристов это имеет значение.

Время рассвета и заката на юге

Одесса: рассвет 5:08, закат 20:53, длина дня ~15 ч 44 м
Херсон: примерно 5:06–5:07 и 20:55–20:56, день ~15 ч 49 м
Мариуполь: порядка 5:03–5:04 и 20:58–20:59

Побережные города добавляют к закату пару минут, но рассвет позже – лёд баланса. Можно поймать золотой час над Волгой и Чёрным морем.

Время рассвета и заката на востоке

Харьков: рассвет 4:29 (~4:30), закат 20:47 (~20:48), день ~16 ч 18 м
Днепр: рассвет около 4:41, закат ~20:45, длительность ~16 ч 03 м
Луганск и Донецк: рассвет примерно 4:35–4:40, закат 20:40–20:50

Восточный край страны за счёт географии получает одни из самых длинных дней.

Время рассвета и заката на западе и севере

Львов: рассвет 4:47, закат 21:04, день ~16 ч 17 м
Ужгород: рассвет 4:49, закат 21:06, день ~16 ч 17 м
Ровно, Ивано‑Франковск, Луцк: рассвет около 4:46–4:48, закат примерно 21:05

Западные города живут чуть длиннее, благодаря расположению.

Как понимать значения и что с ними делать

Эти данные полезны как практично — для планирования, так и познавательно — для осознания ритма природы.

Любите утренние пробежки? В Харькове уже в 4:30 свет, и можно начать день рано, а в Одессе свет появляется только в 5:08. Любите вечерние вылазки с фотоаппаратом? В Киеве можно ловить золотой час до 21:12, а в Одессе он заканчивается почти на 20 минут раньше.

Влияние географической широты

Чем севернее и восточней, тем раньше восходит солнце и дольше светает. Южные и западные регионы за счёт своего положения получают чуть другой ритм.

Полезные сценарии

Планируете йогу? Лучше выбирать города с более длинным световым днём
Фотосъёмка заката? С северо-восточных направление в Киеве или Харькове можно получить более длинный дневной свет
Путешествия: если хочется длинных прогулок, выбирайте восток и центр — там свет дольше

Практика для туристов

При бронировании жилья учитывайте время рассветов и закатов: это влияет на вид из окна и настроение дня

Причины разницы и значение данных

Стоит точно знать, почему одни регионы отличаются, и как данные могут быть использованы

Время рассвета/заката рассчитывается по координатам и учитывает летнее время (в 2025 – EEST, UTC+3). Географическая широта и долгота влияют конкретно: Киев (50°N), Харьков (49°N), Одесса (46°N) — отсюда различия до 20 мин

Астрономическая точность

Данные датируются на 2 июля 2025 и основаны на расчётах timeanddate.com — снабжены до секунды. Это значит, что разница между городами — не абстракция, а реальный механизм определения времени

Влияние рельефа и погодных условий

Тем, кто живёт в предгорьях Карпат или Донбасса, стоит помнить — рельеф влияет на фактический видимый горизонт, приближает день на 2–5 минут

Сводная таблица городов

ГородРассветЗакатПродолжительность
Киев4:5121:1216:21
Харьков4:2920:4716:18
Одесса5:0820:5315:45
Львов4:4721:0416:17
Днепр4:4120:4516:03
Ужгород4:4921:0616:17
Винница4:5421:1116:17
Луцк4:4821:0516:17
Ивано‑Франковск4:4721:0516:18
Ровно4:4621:0516:19
Черновцы4:4821:0516:17
Хмельницкий4:5221:1016:18
Житомир4:5221:1016:18
Сумы4:3420:5016:16
Полтава4:3920:4816:09
Чернигов4:3320:4916:16
Кривой Рог4:4520:5716:12
Мариуполь4:4420:5916:15
Николаев5:0520:5615:51
Херсон5:0620:5615:50
Запорожье4:4320:5416:11
Каменец‑Подольский4:5321:0816:15
Тернополь4:5021:0716:17
Луганск4:3520:5016:15

Точные данные могут немного различаться, но общий вектор понятен — северо-восток выигрывает по свету, юг чуть короче

Выводы для планирования и вдохновения

Эта карта рассветов и закатов — не просто цифры. Это инструмент для:

Фото, йоги, пикников, путешествий и работы по дому
Эффективного использования белых ночей
Понимания того, почему утренние и вечерние ритуалы отличаются в разных уголках страны
Планируйте свой день в ритме солнца и ощутите полную гармонию с природой!

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