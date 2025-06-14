15 июня 2025 года в Украине наступит один из самых длинных дней лета. В зависимости от местоположения, время рассвета и заката в различных городах Украины может немного отличаться. Знание этих данных поможет более эффективно планировать день, будь то для активного отдыха или культурных мероприятий. В этой статье DNEWS рассмотрит продолжительность дня в разных городах Украины, а также советы, как лучше провести этот день с учетом длительного светлого времени.

Содержание Toggle Киев

Харьков

Одесса

Львов

Запорожье

Полтава

Кропивницкий

Сумы

Житомир

Чернигов

Тернополь

Донецк

Луцк

Заключение

Киев

В Киеве 15 июня продолжительность дня составит 16 часов и 22 минуты. Рассвет ожидается в 4:42, закат — в 21:04. Это позволяет провести целый день на улице, наслаждаясь природой и городскими пейзажами. В столице Украины летом длительный день — это время для прогулок, культурных мероприятий и активного отдыха.

Харьков

В Харькове продолжительность дня 15 июня будет составлять 16 часов и 27 минут. Рассвет в 4:44, закат в 21:11. Харьков, как и Киев, имеет длинный светлый день, что даёт возможность заниматься активным отдыхом или исследовать город и его окрестности, наслаждаясь теплом и светом.

Одесса

В Одессе 15 июня продолжительность дня составит 16 часов и 31 минуту, рассвет в 4:47, закат в 21:18. Одесса, находящаяся на побережье Черного моря, известна своим мягким климатом и большими возможностями для отдыха на природе. Долгие дни идеально подходят для прогулок по набережной или времяпрепровождения на пляже.

Львов

В Львове продолжительность дня 15 июня составит 16 часов и 26 минут. Рассвет в 4:43, закат в 21:09. Львов — это город с богатым культурным наследием, и летом светлый день позволяет изучать архитектуру и наслаждаться атмосферой старинных улочек. Для любителей культурных мероприятий июнь — идеальное время для посещения театров, музеев и выставок.

Запорожье

В Запорожье продолжительность дня 15 июня составит 16 часов и 27 минут. Рассвет в 4:44, закат в 21:11. В Запорожье летний день — это прекрасная возможность для того, чтобы исследовать исторические памятники города, такие как музей на острове Хортица, и насладиться прогулками по набережной.

Полтава

В Полтаве 15 июня продолжительность дня будет 16 часов и 24 минуты. Рассвет в 4:42, закат в 21:06. Этот день идеально подходит для прогулок по полтавским паркам и садами, а также для осмотра местных исторических памятников.

Кропивницкий

В Кропивницком продолжительность дня составит 16 часов и 32 минуты, рассвет в 4:45, закат в 21:17. Кропивницкий, с его зелеными зонами и культурными памятниками, предоставляет отличные условия для активного отдыха и культурных мероприятий в летние месяцы.

Сумы

В Сумах 15 июня продолжительность дня составит 16 часов и 20 минут. Рассвет в 4:40, закат в 21:00. В Сумах долгие летние дни создают отличные условия для отдыха на природе, прогулок по местным паркам и посещения культурных событий.

Житомир

В Житомире 15 июня продолжительность дня составит 16 часов и 20 минут. Рассвет в 4:40, закат в 21:00. Житомир — это место для прогулок по природным зонам и изучения культурных памятников. Долгий светлый день позволяет посетить все важные достопримечательности города.

Чернигов

Чернигов 15 июня будет наслаждаться 16 часами и 15 минутами светлого времени. Рассвет в 4:38, закат в 20:53. Этот день идеально подходит для того, чтобы насладиться историческими памятниками города и прогулками по живописным природным зонам.

Тернополь

В Тернополе продолжительность дня 15 июня составит 16 часов и 18 минут, рассвет в 4:41, закат в 21:00. В этом городе долгий светлый день — отличная возможность для прогулок вдоль озера, посещения природных заповедников и осмотра исторических объектов.

Донецк

В Донецке продолжительность дня 15 июня составит 16 часов и 25 минут. Рассвет в 4:43, закат в 21:08. Несмотря на текущую ситуацию, долгий день позволяет провести время на свежем воздухе, а также исследовать окрестности города.

Луцк

В Луцке 15 июня продолжительность дня составит 16 часов и 18 минут. Рассвет в 4:39, закат в 21:01. Луцк, с его историческими замками и природными зонами, идеально подходит для долгих прогулок и активного отдыха в летний день.

Заключение

15 июня 2025 года в разных городах Украины будет продолжительный светлый день. Это прекрасная возможность для всех жителей и гостей страны провести время на природе, наслаждаясь прогулками и культурными мероприятиями. Каждый город, от Киева до Донецка, имеет свои особенности, но общим для всех является возможность максимально эффективно использовать долгие летние дни.

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