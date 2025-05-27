28 мая — важный день в природном цикле. Световой день становится почти максимальным, приближаясь к летнему солнцестоянию. Люди замечают, как солнце встаёт раньше, а вечер наступает позже. Однако не все знают, насколько по-разному выглядят рассвет и закат в разных городах. В южных и восточных областях солнце появляется раньше, но и уходит за горизонт быстрее. На севере и западе день кажется длиннее. Это влияет на биоритмы, настроение и даже продуктивность. Тем, кто планирует поездки, занятия спортом, работу на открытом воздухе или просто хочет наслаждаться дневным светом, важно знать точные данные. В статье DNEWS собраны актуальные сведения о продолжительности дня в украинских городах на 28 мая 2025 года — с указанием времени восхода, заката и светового интервала. Эти знания помогут использовать солнечный день максимально эффективно.
Как формируется световой день в конце мая
В конце мая солнце поднимается высоко и долго остаётся над горизонтом. Украина находится в умеренном климатическом поясе, где весной и летом световой день значительно удлиняется. Самая длинная его продолжительность — на севере страны. Именно широта, рельеф и географическая долгота влияют на точное время рассвета и заката. Астрономические расчёты фиксируют момент, когда верхний край солнца появляется над горизонтом (рассвет) и полностью заходит за него (закат). На практике данные могут отличаться из-за погоды, плотности застройки и высоты над уровнем моря. Ниже представлены точные расчёты для 20 крупнейших городов Украины.
Продолжительность дня 28 мая 2025 года: по городам от меньшего к большему
В таблице ниже города отсортированы по возрастанию продолжительности дня. Указано местное время восхода и заката, а также итоговая долгота дня.
Список городов по световому дню
- Николаев: рассвет — 05:01, закат — 20:39, продолжительность дня — 15 ч. 38 мин.
- Херсон: рассвет — 04:56, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 39 мин.
- Кропивницкий: рассвет — 04:58, закат — 20:38, продолжительность дня — 15 ч. 40 мин.
- Одесса: рассвет — 05:00, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 42 мин.
- Запорожье: рассвет — 04:48, закат — 20:33, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.
- Черновцы: рассвет — 05:11, закат — 20:56, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.
- Ивано-Франковск: рассвет — 05:15, закат — 21:00, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.
- Львов: рассвет — 05:15, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин.
- Кривой Рог: рассвет — 04:51, закат — 20:37, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин.
- Днепр: рассвет — 04:46, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.
- Киев: рассвет — 04:53, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.
- Тернополь: рассвет — 05:10, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.
- Луцк: рассвет — 05:11, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 50 мин.
- Ровно: рассвет — 05:08, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин.
- Харьков: рассвет — 04:38, закат — 20:29, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин.
- Житомир: рассвет — 04:57, закат — 20:49, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин.
- Полтава: рассвет — 04:42, закат — 20:34, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин.
- Сумы: рассвет — 04:37, закат — 20:37, продолжительность дня — 16 ч. 00 мин.
- Чернигов: рассвет — 04:43, закат — 20:51, продолжительность дня — 16 ч. 08 мин.
- Ужгород: рассвет — 05:22, закат — 21:05, продолжительность дня — 15 ч. 43 мин. (исключение по широте)
Как использовать долготу дня в повседневной жизни
Знание светового режима помогает эффективно планировать день. Ранний рассвет подойдёт для утренних занятий спортом, закат после 20:30 даёт возможность гулять до позднего вечера. Для садоводов, дачников, курьеров и водителей такие данные незаменимы. Работая на свежем воздухе, можно избегать перегрева, выстраивая активность по часам солнца. Кроме того, понимание биоритмов помогает высыпаться, снижать стресс и быть бодрым.
28 мая 2025 года в Украине наблюдается продолжительный световой день, превышающий 15,5 часов почти во всех регионах. Самый короткий день — в Николаеве (15 ч. 38 мин.), самый длинный — в Чернигове (16 ч. 08 мин.). Разница в 30 минут между югом и севером страны — важный ориентир для планирования повседневных дел. Использование точных данных о времени рассвета и заката позволяет гармонизировать жизнь с природными ритмами и повысить её качество.
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