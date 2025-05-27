28 мая — важный день в природном цикле. Световой день становится почти максимальным, приближаясь к летнему солнцестоянию. Люди замечают, как солнце встаёт раньше, а вечер наступает позже. Однако не все знают, насколько по-разному выглядят рассвет и закат в разных городах. В южных и восточных областях солнце появляется раньше, но и уходит за горизонт быстрее. На севере и западе день кажется длиннее. Это влияет на биоритмы, настроение и даже продуктивность. Тем, кто планирует поездки, занятия спортом, работу на открытом воздухе или просто хочет наслаждаться дневным светом, важно знать точные данные. В статье DNEWS собраны актуальные сведения о продолжительности дня в украинских городах на 28 мая 2025 года — с указанием времени восхода, заката и светового интервала. Эти знания помогут использовать солнечный день максимально эффективно.

Как формируется световой день в конце мая

В конце мая солнце поднимается высоко и долго остаётся над горизонтом. Украина находится в умеренном климатическом поясе, где весной и летом световой день значительно удлиняется. Самая длинная его продолжительность — на севере страны. Именно широта, рельеф и географическая долгота влияют на точное время рассвета и заката. Астрономические расчёты фиксируют момент, когда верхний край солнца появляется над горизонтом (рассвет) и полностью заходит за него (закат). На практике данные могут отличаться из-за погоды, плотности застройки и высоты над уровнем моря. Ниже представлены точные расчёты для 20 крупнейших городов Украины.

Продолжительность дня 28 мая 2025 года: по городам от меньшего к большему

В таблице ниже города отсортированы по возрастанию продолжительности дня. Указано местное время восхода и заката, а также итоговая долгота дня.

Список городов по световому дню

Николаев : рассвет — 05:01, закат — 20:39, продолжительность дня — 15 ч. 38 мин.

: рассвет — 05:01, закат — 20:39, продолжительность дня — 15 ч. 38 мин. Херсон : рассвет — 04:56, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 39 мин.

: рассвет — 04:56, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 39 мин. Кропивницкий : рассвет — 04:58, закат — 20:38, продолжительность дня — 15 ч. 40 мин.

: рассвет — 04:58, закат — 20:38, продолжительность дня — 15 ч. 40 мин. Одесса : рассвет — 05:00, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 42 мин.

: рассвет — 05:00, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 42 мин. Запорожье : рассвет — 04:48, закат — 20:33, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.

: рассвет — 04:48, закат — 20:33, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин. Черновцы : рассвет — 05:11, закат — 20:56, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.

: рассвет — 05:11, закат — 20:56, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин. Ивано-Франковск : рассвет — 05:15, закат — 21:00, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин.

: рассвет — 05:15, закат — 21:00, продолжительность дня — 15 ч. 45 мин. Львов : рассвет — 05:15, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин.

: рассвет — 05:15, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин. Кривой Рог : рассвет — 04:51, закат — 20:37, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин.

: рассвет — 04:51, закат — 20:37, продолжительность дня — 15 ч. 46 мин. Днепр : рассвет — 04:46, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.

: рассвет — 04:46, закат — 20:35, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин. Киев : рассвет — 04:53, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.

: рассвет — 04:53, закат — 20:42, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин. Тернополь : рассвет — 05:10, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин.

: рассвет — 05:10, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 49 мин. Луцк : рассвет — 05:11, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 50 мин.

: рассвет — 05:11, закат — 21:01, продолжительность дня — 15 ч. 50 мин. Ровно : рассвет — 05:08, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин.

: рассвет — 05:08, закат — 20:59, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин. Харьков : рассвет — 04:38, закат — 20:29, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин.

: рассвет — 04:38, закат — 20:29, продолжительность дня — 15 ч. 51 мин. Житомир : рассвет — 04:57, закат — 20:49, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин.

: рассвет — 04:57, закат — 20:49, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин. Полтава : рассвет — 04:42, закат — 20:34, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин.

: рассвет — 04:42, закат — 20:34, продолжительность дня — 15 ч. 52 мин. Сумы : рассвет — 04:37, закат — 20:37, продолжительность дня — 16 ч. 00 мин.

: рассвет — 04:37, закат — 20:37, продолжительность дня — 16 ч. 00 мин. Чернигов : рассвет — 04:43, закат — 20:51, продолжительность дня — 16 ч. 08 мин.

: рассвет — 04:43, закат — 20:51, продолжительность дня — 16 ч. 08 мин. Ужгород: рассвет — 05:22, закат — 21:05, продолжительность дня — 15 ч. 43 мин. (исключение по широте)

Как использовать долготу дня в повседневной жизни

Знание светового режима помогает эффективно планировать день. Ранний рассвет подойдёт для утренних занятий спортом, закат после 20:30 даёт возможность гулять до позднего вечера. Для садоводов, дачников, курьеров и водителей такие данные незаменимы. Работая на свежем воздухе, можно избегать перегрева, выстраивая активность по часам солнца. Кроме того, понимание биоритмов помогает высыпаться, снижать стресс и быть бодрым.

28 мая 2025 года в Украине наблюдается продолжительный световой день, превышающий 15,5 часов почти во всех регионах. Самый короткий день — в Николаеве (15 ч. 38 мин.), самый длинный — в Чернигове (16 ч. 08 мин.). Разница в 30 минут между югом и севером страны — важный ориентир для планирования повседневных дел. Использование точных данных о времени рассвета и заката позволяет гармонизировать жизнь с природными ритмами и повысить её качество.

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