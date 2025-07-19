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Какая долгота светового дня 20 июля 2025 года в городах Украины, время рассвета и заката, а также как использовать каждый солнечный момент.
Какая долгота светового дня 20 июля 2025 года в городах Украины, время рассвета и заката, а также как использовать каждый солнечный момент.
Общество
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Какая долгота светового дня 20 июля 2025 года в городах Украины: время рассвета и заката

20 июля 2025 года день будет длиться для большинства городов Украины около 15 часов и 30 минут. В это время наступит рассвет, а затем вечерний закат. Важно учитывать, что каждый город имеет свои особенности по времени рассвета и заката, обусловленные их географическим расположением. DNEWS рассмотрит, как будет выглядеть световой день в некоторых крупных городах, чтобы вы могли спланировать свой день и насладиться максимальным количеством солнечного света.

Ожидаемый световой день в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре и других городах поможет вам не только настроиться на активные мероприятия, но и выбрать лучшее время для прогулок на свежем воздухе.

Световой день в Киеве 20 июля 2025 года

Киев 20 июля 2025 года начнёт свой день с рассвета в 04:39, а закат состоится в 20:57. Это даст жителям столицы 16 часов 18 минут дневного света, что идеально подходит для активных дел и прогулок по городу.

В столице Украины лето всегда наполнено ярким солнцем, что помогает улучшить настроение и вдохновляет на новые достижения. Для планирования дел важно знать точное время рассвета и заката, чтобы вы могли успеть завершить все важные дела до наступления темноты.

Световой день в Киеве в этот день — один из самых длинных в году. Это отличная возможность для тех, кто предпочитает долгие летние вечера и много времени проводить на улице.

Время в Киеве идеально подходит для занятий спортом, прогулок по паркам или просто для наслаждения летним вечером в кругу друзей.

Время рассвета и заката в Харькове 20 июля 2025 года

В Харькове 20 июля 2025 года рассвет наступит в 04:44, а закат — в 20:55. Это даёт хмельницким жителям 16 часов 11 минут солнечного света. Важно помнить, что в это время года температура на востоке Украины может достигать летних рекордов, а ночи будут достаточно тёплыми для того, чтобы наслаждаться вечерними прогулками на свежем воздухе.

Для всех жителей Харькова это будет идеальная возможность для того, чтобы провести день в активных занятиях или просто насладиться вечерним отдыхом в живописных местах города.

Особенности светового дня в Одессе 20 июля 2025 года

Одесса в это время года особенно привлекательна для путешественников. 20 июля 2025 года рассвет в Одессе начнется в 04:48, а закат — в 21:03. Жители Одессы смогут наслаждаться 16 часами 15 минутами дневного света, что идеально подходит для туристических прогулок и вечерних встреч на море.

Такой продолжительный день позволяет не только посетить знаменитые одесские пляжи, но и пройтись по историческим улицам города, которые особенно красивы в лучах заходящего солнца. Учитывая, что летом температура в Одессе может быть высокой, вечерний закат в этом городе всегда создаёт неповторимую атмосферу для прогулок.

Время рассвета и заката в других городах Украины

Прочие города Украины, такие как Львов, Днепр, Запорожье, Чернигов и другие, также будут иметь свою особенность в световом дне 20 июля 2025 года. Рассмотрим их более подробно.

Львов

Львов — один из самых культурных городов Украины, и его 20 июля 2025 года также будет освещать яркое солнце. Рассвет в Львове начнется в 04:38, а закат — в 20:56. Продолжительность светового дня составит 16 часов 18 минут.

Днепр

В Днепре световой день 20 июля будет продолжаться с 04:42 (рассвет) до 21:00 (закат). Это даст 16 часов 18 минут дневного света, что будет способствовать активному образу жизни в этом городе, так как летом здесь всегда много мероприятий на свежем воздухе.

Запорожье

Запорожье в этот день будет освещено с 04:40 (рассвет) до 20:59 (закат). Продолжительность дня составит 16 часов 19 минут.

Чернигов

Чернигов встречает рассвет в 04:39, а закат происходит в 20:57, что даёт 16 часов 18 минут дневного света.

Кривой Рог

В Кривом Роге 20 июля 2025 года рассвет будет в 04:41, а закат — в 20:58. Это даёт 16 часов 17 минут дневного света, что идеально для активного отдыха.

Хмельницкий

20 июля 2025 года в Хмельницком рассвет начнется в 04:43, а закат — в 20:58. Это дает 16 часов 15 минут солнечного света для всех жителей города.

Черкассы

В Черкассах 20 июля 2025 года рассвет начнется в 04:40, а закат будет в 20:56. Длительность светового дня составит 16 часов 16 минут.

Житомир

В Житомире рассвет в этот день будет в 04:41, а закат — в 20:57. Световой день в Житомире составит 16 часов 16 минут.

Винница

В Виннице 20 июля 2025 года рассвет начнется в 04:42, а закат будет в 20:57. Световой день составит 16 часов 15 минут.

Полтава

Полтава 20 июля 2025 года будет освещена с 04:42 (рассвет) до 20:58 (закат). Это даст жителям города 16 часов 16 минут солнечного света.

Сумы

В Сумах 20 июля рассвет начнется в 04:43, а закат — в 20:58. Длительность светового дня составит 16 часов 15 минут.

Луцк

Луцк будет освещен с 04:39 (рассвет) до 20:56 (закат). Время светового дня составит 16 часов 17 минут.

Тернополь

В Тернополе рассвет начнется в 04:41, а закат будет в 20:57. Это даст 16 часов 16 минут дневного света.

20 июля 2025 года во многих городах Украины световой день будет длиться более 16 часов. Время рассвета и заката варьируется, но в целом день будет длинным, что позволит успеть всё, что нужно, и насладиться солнечным временем.

Световой день в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре и других городах предоставляет отличные условия для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Не упустите возможность провести это время с максимальной пользой и наслаждением от длинных летних дней.

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