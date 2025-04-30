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Подробный прогноз погоды на 1 мая 2025 года для всех регионов Украины: температуры, осадки, рекомендации.​
Подробный прогноз погоды на 1 мая 2025 года для всех регионов Украины: температуры, осадки, рекомендации.​
Общество
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Какая погода будет 1 мая 2025: точный прогноз для всех регионов Украины

Праздничный день 1 мая для многих украинцев — это возможность отдохнуть на природе, провести время с семьей или заняться дачными делами. Однако погодные условия могут существенно повлиять на планы. В этом году синоптики прогнозируют разнообразные погодные явления по регионам Украины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее ознакомиться с тем, какая будет погода 1 мая 2025 года.​

В данной статье DNEWS представлен подробный прогноз погоды на 1 мая 2025 года для всех регионов Украины, основанный на актуальных данных. Мы рассмотрим температурные показатели, вероятность осадков и другие метеорологические особенности, чтобы вы могли спланировать свой день с максимальным комфортом.​

Общие климатические тенденции на начало мая 2025 года

Начало мая 2025 года в Украине характеризуется умеренно теплой погодой с небольшими колебаниями температур. Среднесуточные температуры варьируются от +15°C до +19°C, в горных районах — от +12°C до +14°C. Осадки ожидаются в пределах нормы, однако в отдельных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.​

Атмосферное давление будет стабильным, что способствует комфортным погодным условиям. Тем не менее, в некоторых областях возможны кратковременные похолодания и осадки, особенно в северных и западных регионах.​

Прогноз погоды на 1 мая для Западной Украины

Западные области Украины встретят 1 мая с переменной облачностью и умеренными температурами. Возможны кратковременные дожди, особенно в горных районах.​

Львовская, Ивано-Франковская, Волынская области

В этих областях ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от +14°C до +16°C. Возможны кратковременные дожди, особенно во второй половине дня.​

Закарпатская и Черновицкая области

Здесь 1 мая будет теплее, с температурой воздуха до +18°C. Осадки маловероятны, день будет преимущественно солнечным с переменной облачностью.​

Погодные условия в Центральной Украине

Центральные области Украины ожидает комфортная весенняя погода с небольшими колебаниями температур. Возможны кратковременные осадки в отдельных районах.​

Киевская, Черкасская, Полтавская области

В этих регионах прогнозируется переменная облачность с возможными кратковременными дождями во второй половине дня. Температура воздуха составит от +16°C до +18°C.​

Винницкая и Кировоградская области

Температурный фон будет немного выше, до +19°C. День обещает быть преимущественно солнечным, осадки маловероятны.​

Какой будет погода на юге Украины

Южные регионы Украины порадуют теплой и сухой погодой, что создаст отличные условия для отдыха на природе.​

Одесская, Николаевская, Херсонская области

На юге страны 1 мая ожидается солнечная погода с температурой воздуха от +20°C до +22°C. Ветер слабый, юго-западный. Осадки не прогнозируются.​

Автономная Республика Крым

В Крыму прогнозируется практически летняя погода с температурой до +23°C. День будет солнечным и сухим, морской бриз создаст лёгкую прохладу на побережье.​

Погода на востоке Украины 1 мая

Восточные области Украины встретят 1 мая с переменной облачностью и комфортными температурами. Возможны кратковременные осадки в отдельных районах.​

Харьковская, Донецкая, Луганская области

В этих регионах ожидается переменная облачность с температурой воздуха от +17°C до +19°C. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди.​

Север Украины: будет ли дождь

Северные области Украины могут столкнуться с прохладной погодой и возможными осадками.​

Черниговская и Сумская области

Здесь прогнозируется пасмурная погода с температурой воздуха около +15°C. Утром возможна морось, ближе к обеду — прояснение. Ветер умеренный, северный.​

Какие погодные условия в Карпатах

Горные районы Украины, включая Карпаты, ожидают переменчивую погоду с возможными осадками.​

Высокогорье и пригороды

На высоте более 1000 метров над уровнем моря возможен снег с дождём. Температура воздуха будет варьироваться от +3°C до +8°C. В долинах будет теплее, до +14°C. Туристам рекомендуется запастись тёплой одеждой и быть готовыми к изменению погодных условий.​

Как спланировать день

Погода 1 мая 2025 года в Украине будет преимущественно тёплой, но с региональными особенностями. Западные и северные области могут столкнуться с кратковременными осадками и прохладной погодой. Центральные и южные регионы ожидают солнечные и тёплые дни, идеальные для отдыха на природе.​

При планировании мероприятий на свежем воздухе рекомендуется учитывать региональные прогнозы и быть готовыми к возможным изменениям погоды. Наличие зонта или дождевика может быть полезным, особенно в западных и северных областях.​

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