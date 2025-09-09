Вторник, 9 сентября, 2025
18.2 C
Киев
type here...
Погода в Украине 10 сентября будет в основном ясной и теплой, с небольшими дождями в Киеве и облачностью на востоке страны, без изменений.
Погода в Украине 10 сентября будет в основном ясной и теплой, с небольшими дождями в Киеве и облачностью на востоке страны, без изменений.
Общество
Время чтения 1 мин.

Какая погода будет 10 сентября 2025 года в Украине: актуальный прогноз по всем регионам

Перемены в погоде ощущаются с каждым днем сентября, особенно в переходный период от лета к осени. Прогноз на 10 сентября 2025 года для Украины представляет особую важность для тех, кто планирует поездки, сельскохозяйственные работы или просто хочет знать, как одеться на день. Учитывая синоптические данные, можно заранее подготовиться к изменениям температуры, осадков и других климатических факторов. Уточненный прогноз включает как погодные характеристики в столице, так и в других областных центрах, охватывая всю территорию страны.

Утренние и дневные показатели, влажность, ветер и вероятность осадков дают полную картину метеообстановки на среду, 10 сентября. В этой статье от DNEWS вы узнаете, где будет солнечно, а где стоит ожидать дожди, как изменится температура по сравнению с предыдущими днями и какие условия создадутся в каждой области.

Общая метеокартина по стране

Перед тем как перейти к конкретным городам, важно рассмотреть общую ситуацию. 10 сентября 2025 года большая часть территории Украины окажется под влиянием антициклона, что обусловит ясную и сухую погоду. Однако на востоке и в центре сохраняется вероятность осадков во второй половине дня.

Температурный фон остается комфортным — от +16°C ночью до +25°C днем. Средний атмосферный фронт сместится в сторону юго-востока, ослабляя влияние дождевых облаков. На западе и юге сохранится высокая солнечная активность. При этом ветер преимущественно восточного направления — слабый, до 2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–751 мм рт. ст.

Погода в Киеве и центральных областях

Погода в столице Украины будет переменчивой, с кратковременными осадками во второй половине дня. Утро начнется с ясного неба, но после полудня возможно усиление облачности и незначительный дождь.

Прогноз по часам для Киева

  • 00:00 — Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 2 м/с
  • 03:00 — Ясно, +16°C, влажность 86%, ветер восточный 1 м/с
  • 06:00 — Ясно, +16°C, влажность 91%, ветер восточный 1 м/с
  • 09:00 — Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 1 м/с
  • 12:00 — Ясно, +23°C, влажность 60%, ветер восточный 2 м/с
  • 15:00 — Небольшая облачность, +25°C, влажность 51%, ветер восточный 2 м/с
  • 18:00 — Облачность нарастает, +24°C, влажность 56%, ветер восточный 2 м/с, вероятность дождя 24%
  • 21:00 — Ясно, +21°C, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с

Продолжительность светового дня составляет почти 13 часов. Восход — в 06:26, закат — в 19:23. УФ-индекс средний — 4.

Прогноз по другим городам центра

  • Житомир — +18°C, ясно
  • Кропивницкий — +21°C, ясно
  • Полтава — +20°C, ясно
  • Черкассы — +19°C, ясно

Таким образом, центр страны сохранит стабильные погодные условия без существенных колебаний температур.

Погода на востоке Украины

Восточные регионы получат больше тепла, но вероятность переменной облачности и кратковременных осадков остается высокой во второй половине дня.

  • Днепр — +20°C, ясно
  • Харьков — +20°C, ясно
  • Донецк — +24°C, ясно
  • Луганск — +23°C, переменная облачность

Несмотря на солнечные часы в первой половине дня, к вечеру возможна неустойчивая облачность. Однако существенных осадков не ожидается. Температурный режим останется комфортным для активной деятельности на открытом воздухе.

Погодная ситуация на юге страны

Южные регионы Украины, включая побережья Черного и Азовского морей, порадуют солнечной и теплой погодой. Явные признаки стабилизации климата наблюдаются в течение всей недели.

  • Одесса — +23°C, ясно
  • Николаев — +18°C, ясно
  • Херсон — +25°C, ясно
  • Симферополь — +23°C, ясно

Отсутствие осадков и восточный ветер обеспечат комфортные погодные условия. Погода благоприятствует отдыху, прогулкам и поездкам на природу.

Погода в западных регионах Украины

Запад Украины традиционно отличается более умеренным климатом. На 10 сентября прогноз обещает преимущественно ясную погоду с незначительной облачностью в отдельных районах.

  • Львов — +19°C, ясно
  • Ивано-Франковск — +18°C, ясно
  • Ужгород — +19°C, небольшая облачность
  • Черновцы — +18°C, ясно
  • Тернополь — +19°C, ясно
  • Хмельницкий — +18°C, ясно
  • Луцк — +18°C, небольшая облачность
  • Ровно — +17°C, ясно

В этих регионах можно ожидать прохладное утро и теплый день. Осадков не предвидится, а атмосферное давление стабильно.

Северные области: прогноз на 10 сентября

Северная часть Украины характеризуется умеренными температурами и облачной погодой. Особенно это касается Черниговской области.

  • Сумы — +18°C, переменная облачность
  • Чернигов — +19°C, облачно с прояснениями

Преобладающий восточный ветер и умеренная влажность сохранят комфортные условия. Возможны кратковременные осадки ближе к вечеру, особенно в районах с пониженной температурой.

Региональный прогноз в таблице

ГородТемператураСостояние неба
Киев25°CПеременная облачность, дождь
Винница18°CПеременная облачность
Днепр20°CЯсно
Донецк24°CЯсно
Житомир18°CЯсно
Запорожье22°CНебольшая облачность
Ивано-Франковск18°CЯсно
Кропивницкий21°CЯсно
Луганск23°CПеременная облачность
Луцк18°CНебольшая облачность
Львов19°CЯсно
Николаев18°CЯсно
Одесса23°CЯсно
Полтава20°CЯсно
Ровно17°CЯсно
Симферополь23°CЯсно
Сумы18°CПеременная облачность
Тернополь19°CЯсно
Ужгород19°CНебольшая облачность
Харьков20°CЯсно
Херсон25°CЯсно
Хмельницкий18°CЯсно
Черкассы19°CЯсно
Чернигов19°CОблачно с прояснениями
Черновцы18°CЯсно

Стоит ли ждать сюрпризов от погоды

Погода 10 сентября 2025 года в Украине обещает быть комфортной и прогнозируемой. Хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди, общая картина свидетельствует о стабильности климатических условий. Температура удержится в пределах нормы, ветер слабый, осадки минимальны. В целом день благоприятен как для активной деятельности, так и для отдыха.

Ранее мы писали о том, что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.

Горячее за неделю

Экономика

Что происходит с курсом валют сегодня 7 сентября 2025 года в Украине

0
Курс валют в Украине 7 сентября 2025 года остаётся стабильным: доллар — 41,10–41,55 грн, евро — 48,00–48,67 грн.
Культура

Какой праздник 7 сентября: что отмечают в мире и какие события произошли в этот день

0
7 сентября — день киберспорта, военной разведки, пива, салями и чистого воздуха, а также памятных событий в истории и церковных традиций.
Статьи

Будет ли удачной стрижка 9 сентября 2025 года по лунному календарю

0
Стрижка 9 сентября 2025 года подойдёт для обновления и избавления от прошлого, особенно утром при убывающей Луне в Овне.
Культура

Что отмечают 5 сентября: список праздников, памятных дат и традиций

0
5 сентября отмечают День благотворительности, День Вильнюса, религиозные и профессиональные праздники, а также следуют народным приметам
Политика

Экс-президент США перенёс операцию по удалению рака кожи — сообщает CNN

0
82-летний Джо Байден перенёс операцию по удалению рака кожи — вмешательство подтвердили представители экс-президента и телеканал CNN.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Квалификационный матч Украина – Азербайджан 9 сентября 2025: когда смотреть онлайн трансляцию, какой состав команд и ставки на игру
Следующая статья
Какой на сегодня 9 сентября 2025 курс валют в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Есть ли угроза магнитной бури 5 сентября 2025 года: что показывает индекс Kp

0
5 сентября 2025 года магнитная активность минимальна: уровень N1, индекс Kp ниже 4, геомагнитных возмущений нет.

Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября: какие традиции празднования, что нужно делать, какие запреты

0
Что делать на Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября, как молиться, какие традиции соблюсти и какие действия под запретом.

Когда лучше стричься 4 сентября 2025 года по лунному календарю и как выбрать идеальное время

0
4 сентября 2025 — идеальный день для стрижки: растущая Луна, энергия обновления и Водолей усиливают эффект ухода за волосами и благополучия.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.