Перемены в погоде ощущаются с каждым днем сентября, особенно в переходный период от лета к осени. Прогноз на 10 сентября 2025 года для Украины представляет особую важность для тех, кто планирует поездки, сельскохозяйственные работы или просто хочет знать, как одеться на день. Учитывая синоптические данные, можно заранее подготовиться к изменениям температуры, осадков и других климатических факторов. Уточненный прогноз включает как погодные характеристики в столице, так и в других областных центрах, охватывая всю территорию страны.

Утренние и дневные показатели, влажность, ветер и вероятность осадков дают полную картину метеообстановки на среду, 10 сентября. В этой статье от DNEWS вы узнаете, где будет солнечно, а где стоит ожидать дожди, как изменится температура по сравнению с предыдущими днями и какие условия создадутся в каждой области.

Общая метеокартина по стране

Перед тем как перейти к конкретным городам, важно рассмотреть общую ситуацию. 10 сентября 2025 года большая часть территории Украины окажется под влиянием антициклона, что обусловит ясную и сухую погоду. Однако на востоке и в центре сохраняется вероятность осадков во второй половине дня.

Температурный фон остается комфортным — от +16°C ночью до +25°C днем. Средний атмосферный фронт сместится в сторону юго-востока, ослабляя влияние дождевых облаков. На западе и юге сохранится высокая солнечная активность. При этом ветер преимущественно восточного направления — слабый, до 2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–751 мм рт. ст.

Погода в Киеве и центральных областях

Погода в столице Украины будет переменчивой, с кратковременными осадками во второй половине дня. Утро начнется с ясного неба, но после полудня возможно усиление облачности и незначительный дождь.

Прогноз по часам для Киева

00:00 — Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 2 м/с

— Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 2 м/с 03:00 — Ясно, +16°C, влажность 86%, ветер восточный 1 м/с

— Ясно, +16°C, влажность 86%, ветер восточный 1 м/с 06:00 — Ясно, +16°C, влажность 91%, ветер восточный 1 м/с

— Ясно, +16°C, влажность 91%, ветер восточный 1 м/с 09:00 — Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 1 м/с

— Ясно, +18°C, влажность 81%, ветер восточный 1 м/с 12:00 — Ясно, +23°C, влажность 60%, ветер восточный 2 м/с

— Ясно, +23°C, влажность 60%, ветер восточный 2 м/с 15:00 — Небольшая облачность, +25°C, влажность 51%, ветер восточный 2 м/с

— Небольшая облачность, +25°C, влажность 51%, ветер восточный 2 м/с 18:00 — Облачность нарастает, +24°C, влажность 56%, ветер восточный 2 м/с, вероятность дождя 24%

— Облачность нарастает, +24°C, влажность 56%, ветер восточный 2 м/с, вероятность дождя 24% 21:00 — Ясно, +21°C, влажность 66%, ветер восточный 1 м/с

Продолжительность светового дня составляет почти 13 часов. Восход — в 06:26, закат — в 19:23. УФ-индекс средний — 4.

Прогноз по другим городам центра

Житомир — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Кропивницкий — +21°C, ясно

— +21°C, ясно Полтава — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Черкассы — +19°C, ясно

Таким образом, центр страны сохранит стабильные погодные условия без существенных колебаний температур.

Погода на востоке Украины

Восточные регионы получат больше тепла, но вероятность переменной облачности и кратковременных осадков остается высокой во второй половине дня.

Днепр — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Харьков — +20°C, ясно

— +20°C, ясно Донецк — +24°C, ясно

— +24°C, ясно Луганск — +23°C, переменная облачность

Несмотря на солнечные часы в первой половине дня, к вечеру возможна неустойчивая облачность. Однако существенных осадков не ожидается. Температурный режим останется комфортным для активной деятельности на открытом воздухе.

Погодная ситуация на юге страны

Южные регионы Украины, включая побережья Черного и Азовского морей, порадуют солнечной и теплой погодой. Явные признаки стабилизации климата наблюдаются в течение всей недели.

Одесса — +23°C, ясно

— +23°C, ясно Николаев — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Херсон — +25°C, ясно

— +25°C, ясно Симферополь — +23°C, ясно

Отсутствие осадков и восточный ветер обеспечат комфортные погодные условия. Погода благоприятствует отдыху, прогулкам и поездкам на природу.

Погода в западных регионах Украины

Запад Украины традиционно отличается более умеренным климатом. На 10 сентября прогноз обещает преимущественно ясную погоду с незначительной облачностью в отдельных районах.

Львов — +19°C, ясно

— +19°C, ясно Ивано-Франковск — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Ужгород — +19°C, небольшая облачность

— +19°C, небольшая облачность Черновцы — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Тернополь — +19°C, ясно

— +19°C, ясно Хмельницкий — +18°C, ясно

— +18°C, ясно Луцк — +18°C, небольшая облачность

— +18°C, небольшая облачность Ровно — +17°C, ясно

В этих регионах можно ожидать прохладное утро и теплый день. Осадков не предвидится, а атмосферное давление стабильно.

Северные области: прогноз на 10 сентября

Северная часть Украины характеризуется умеренными температурами и облачной погодой. Особенно это касается Черниговской области.

Сумы — +18°C, переменная облачность

— +18°C, переменная облачность Чернигов — +19°C, облачно с прояснениями

Преобладающий восточный ветер и умеренная влажность сохранят комфортные условия. Возможны кратковременные осадки ближе к вечеру, особенно в районах с пониженной температурой.

Региональный прогноз в таблице

Город Температура Состояние неба Киев 25°C Переменная облачность, дождь Винница 18°C Переменная облачность Днепр 20°C Ясно Донецк 24°C Ясно Житомир 18°C Ясно Запорожье 22°C Небольшая облачность Ивано-Франковск 18°C Ясно Кропивницкий 21°C Ясно Луганск 23°C Переменная облачность Луцк 18°C Небольшая облачность Львов 19°C Ясно Николаев 18°C Ясно Одесса 23°C Ясно Полтава 20°C Ясно Ровно 17°C Ясно Симферополь 23°C Ясно Сумы 18°C Переменная облачность Тернополь 19°C Ясно Ужгород 19°C Небольшая облачность Харьков 20°C Ясно Херсон 25°C Ясно Хмельницкий 18°C Ясно Черкассы 19°C Ясно Чернигов 19°C Облачно с прояснениями Черновцы 18°C Ясно

Стоит ли ждать сюрпризов от погоды

Погода 10 сентября 2025 года в Украине обещает быть комфортной и прогнозируемой. Хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди, общая картина свидетельствует о стабильности климатических условий. Температура удержится в пределах нормы, ветер слабый, осадки минимальны. В целом день благоприятен как для активной деятельности, так и для отдыха.

